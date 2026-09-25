Тайфунът повреди 362 учебни заведения в Япония

Тайфун №25 е повредил 362 учебни заведения в седем префектури на Япония, съобщи Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. Сред засегнатите обекти са детски градини, начални и прогимназиални училища, гимназии и университети. Установени са наводняване над нивото на пода и течове от покриви.

„Наводняване над нивото на пода и течове от покриви“ са сред посочените щети в учебните сгради, обяви японското министерство. В съобщението не се посочва разбивка на броя на повредените обекти по видове или по отделни префектури.

Училища в Чиба останаха затворени

В префектура Чиба най-малко 17 начални и прогимназиални училища са затворени след преминаването на тайфуна. В някои от сградите е навлязла кал, което налага почистване и оценка на безопасността преди възстановяването на учебния процес, съобщи японската телевизия FNN.

Бурята донесе проливни валежи и силен вятър в източната част на страната. На 22 септември в района на Канто бяха регистрирани наводнения и свлачища, а повредите засегнаха и пътища, жилищни сгради и електропреносната инфраструктура. Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма публикува осми доклад за последиците от тайфуна на 24 септември.

Оценката на щетите по учебните заведения продължава. Броят от 362 обекта отразява установените до 24 септември повреди и може да бъде променен при постъпване на нови данни от местните власти и образователните институции.

Източници: Киодо, FNN