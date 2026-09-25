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Тръмп подари на Си статуя на орел и го разсмя с автоперото на Байдън
  Тема: Известни личности

Тръмп подари на Си статуя на орел и го разсмя с автоперото на Байдън

25 Септември, 2026 04:45 904 7

  • доналд тръмп-
  • си цзиньпин-
  • белият дом-
  • държавна вечеря-
  • китай и сащ

На държавната вечеря в Белия дом присъстваха Илон Мъск и Тим Кук. Тръмп предложи тост за мирно бъдеще между САЩ и Китай.

Тръмп подари на Си статуя на орел и го разсмя с автоперото на Байдън - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп подари на Си Цзинпин статуя на белоглав орел по време на държавната вечеря в Белия дом, а по-късно го разсмя с шега за автоперо. Срещата в Източната стая събра американски и китайски представители, както и едни от най-влиятелните ръководители на технологични и финансови компании.

Тръмп предложи тост за отношенията между американския и китайския народ и за бъдеще, основано на мир, сигурност и просперитет. В изказването си той подчерта, че двете страни имат различни политически системи, но интересите на техните граждани налагат поддържането на стабилни връзки.

Подаръкът за Си е статуя с височина приблизително три фута, изработена от американски художник в сътрудничество с Доналд и Мелания Тръмп. Белоглавият орел е национален символ на САЩ. Тръмп заяви, че се надява скулптурата да намери „хубаво място“ в Пекин.

Мъск и Кук сред гостите

На вечерята присъстваха Илон Мъск и Тим Кук, заедно с други ръководители от технологичния сектор. В списъка бяха още основателят на „Амазон“ Джеф Безос, главният изпълнителен директор на „Енвидия“ Дженсън Хуанг, ръководителят на „ОупънЕйАй“ Сам Алтман, Марк Зукърбърг от „Мета“ и ръководители на „Гугъл“, „Ситигруп“ и други компании.

South China Morning Post съобщи, че сред гостите на приема са били ръководителят на JPMorgan Chase Джейми Даймън и главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джеймс Тейклет. Според публикацията са присъствали и представители на инвестиционни, фармацевтични и медийни компании.

Шегата с автоперото

По време на обиколката на Белия дом Тръмп показал на Си снимка на автоматично устройство за подписване на документи, поставена на мястото на портрета на бившия президент Джо Байдън. На видеозаписа от посещението Тръмп казва: „А това е автоперо“, след което китайският лидер се засмива.

Тръмп отдавна използва темата за автоперото, за да поставя под съмнение начина, по който са подписвани документи по време на президентството на Байдън. Изображението е поставено в западното крило на Белия дом вместо портрета на 46-ия президент на САЩ.

Вечерята се проведе в Източната стая, тъй като новата бална зала на Белия дом все още се строи. Тръмп я представя като проект, който трябва да съперничи на голямата зала в комплекса на китайското ръководство, където самият той беше приет от Си по време на визитата си в Пекин през май.

Държавното посещение на Си Цзинпин в САЩ започна на 23 септември и приключва на 25 септември. Преди вечерята двамата лидери проведоха разговори по търговията, изкуствения интелект, сигурността и отношенията между Вашингтон и Пекин.

Източници: Вашингтон Екзаминър, Саут Чайна Морнинг Пост


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗНАМ ЗА ЛОВ

    1 0 Отговор
    СЪС СОКОЛИ

    05:32 25.09.2026

  • 2 Имаше икономист журналист който

    1 0 Отговор
    Имаше икономист журналист който се чудеше 2008-9 - че предсказват инфлация, след като кредитирането е спряло. Той каза, че е логично и поскъпналата вносна енергия не да направи инфлация, а да направи дефлация, понеже ще изяде потреблението - доходите, покупката на другите стоки ще спадне. Израел не е налагал официални държавни санкции срещу Русия след началото на инвазията в Украйна. Възможно ли е Израелски собственици да се възползват от руските продукти, като ги търгуват и изнасят за ЕС. Имат полза от санкциите, за да печелят от това? Има изгода петролът от Близкият изток да е дефицит и скъп, и те да "преопаковат" руският. Вероятно години руският петрол и дизел е зареждал Украйна, ЕС и България. Тази логика свързва двата конфликта в една схема за печалба. Израел и слугата им Тръмп имат голяма изгода тези два конфликта да продължи. Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милр. евр. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . ЕС е колония на САЩ, Тайван - също, имат много американски облигации. Богатеенето от петрол и други руски стоки, от Израел, и продажба на американски облигации е ВСЪЩНОСТ МНОГО БЛАГОРОДНО ДЕЛО. То спасява СВЕТЪТ, ДА, не се шегувам! Спасява светът от КОМУНИЗМЪТ И - ТОЕСТ ОТ КРАЯ НА КАПИТАЛИЗМА. Спасява? Да, ако си от погледа на десен човек. Израелските пари поддържат борсите да не рухнат, а американският дълг са харчене на спестените пари. ХИТРИ СА ТЕ. Така капитала не гние.

    Коментиран от #5

    05:36 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велко

    1 0 Отговор
    Джеф Безос, главният изпълнителен директор на „Енвидия“ Дженсън Хуанг, ръководителят на „ОупънЕйАй“ Сам Алтман, Марк Зукърбърг от „Мета“ и ръководители на „Гугъл“, „Ситигруп“
    Как па един стругар или тракторист нямаше бе?
    Стягайте се момчета! Е тия отгоре, тия ще ни колят и бесят. Всичко вече е готово, само още не са се разбрали кой да е по-по-най. За това се бият в Украина и Иран. А инак, няма Путин, няма Тръмп и Си. Всичките са в джаза на управлението на новия световен концлагер.

    05:39 25.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Имаше икономист журналист който":

    Хитринса ,а икономиката какво е ,за да имаш икономика то трябват хора ресурси производство и пазар ,не само тонове хартия и дългове ,дай да видим кой какво има ???? Дай да се замислим ,Брикс ли натю ли ,??????

    05:43 25.09.2026

  • 6 Историк

    1 1 Отговор
    Простотията и злобата на този оранжев палячо нямат край. Тръмпландия вече е станала за присмех на света с неговите изцепки.

    06:05 25.09.2026

  • 7 анализиращ

    1 0 Отговор
    Изнасяха си технологиите и производствата, за по големи печалби в Китай, и сега ще жънат последствията на недалновидните си решения, въпреки, че не им е за първи път! Така беше и с инвазията на японските автомобили в САЩ.

    06:24 25.09.2026

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