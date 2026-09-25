Тръмп подари на Си статуя на орел и го разсмя с автоперото на Байдън

Доналд Тръмп подари на Си Цзинпин статуя на белоглав орел по време на държавната вечеря в Белия дом, а по-късно го разсмя с шега за автоперо. Срещата в Източната стая събра американски и китайски представители, както и едни от най-влиятелните ръководители на технологични и финансови компании.

Тръмп предложи тост за отношенията между американския и китайския народ и за бъдеще, основано на мир, сигурност и просперитет. В изказването си той подчерта, че двете страни имат различни политически системи, но интересите на техните граждани налагат поддържането на стабилни връзки.

Подаръкът за Си е статуя с височина приблизително три фута, изработена от американски художник в сътрудничество с Доналд и Мелания Тръмп. Белоглавият орел е национален символ на САЩ. Тръмп заяви, че се надява скулптурата да намери „хубаво място“ в Пекин.

Мъск и Кук сред гостите

На вечерята присъстваха Илон Мъск и Тим Кук, заедно с други ръководители от технологичния сектор. В списъка бяха още основателят на „Амазон“ Джеф Безос, главният изпълнителен директор на „Енвидия“ Дженсън Хуанг, ръководителят на „ОупънЕйАй“ Сам Алтман, Марк Зукърбърг от „Мета“ и ръководители на „Гугъл“, „Ситигруп“ и други компании.

South China Morning Post съобщи, че сред гостите на приема са били ръководителят на JPMorgan Chase Джейми Даймън и главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джеймс Тейклет. Според публикацията са присъствали и представители на инвестиционни, фармацевтични и медийни компании.

Шегата с автоперото

По време на обиколката на Белия дом Тръмп показал на Си снимка на автоматично устройство за подписване на документи, поставена на мястото на портрета на бившия президент Джо Байдън. На видеозаписа от посещението Тръмп казва: „А това е автоперо“, след което китайският лидер се засмива.

Тръмп отдавна използва темата за автоперото, за да поставя под съмнение начина, по който са подписвани документи по време на президентството на Байдън. Изображението е поставено в западното крило на Белия дом вместо портрета на 46-ия президент на САЩ.

Вечерята се проведе в Източната стая, тъй като новата бална зала на Белия дом все още се строи. Тръмп я представя като проект, който трябва да съперничи на голямата зала в комплекса на китайското ръководство, където самият той беше приет от Си по време на визитата си в Пекин през май.

Държавното посещение на Си Цзинпин в САЩ започна на 23 септември и приключва на 25 септември. Преди вечерята двамата лидери проведоха разговори по търговията, изкуствения интелект, сигурността и отношенията между Вашингтон и Пекин.

Източници: Вашингтон Екзаминър, Саут Чайна Морнинг Пост