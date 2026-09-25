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ПВО отблъсква атаки с дронове в Русия и Украйна
  Тема: Украйна

ПВО отблъсква атаки с дронове в Русия и Украйна

25 Септември, 2026 05:04 639 6

  • дронове-
  • пво-
  • уляновск-
  • москва-
  • въздушна тревога

Съобщено е за мащабна атака срещу Уляновска област, ограничения на летище Киров и свалени 10 безпилотника край Москва.

ПВО отблъсква атаки с дронове в Русия и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват мащабна атака с украински безпилотни летателни апарати срещу Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских в канала си в „Макс“. Той не посочи броя на дроновете и не съобщи за жертви или разрушения.

На фона на атаката временно са ограничени приемането и излитането на самолети на летището в Киров. Росавиация заяви, че мярката е необходима за сигурността на полетите. „Летище Киров: въведени са временни ограничения за приемането и излитането на самолети. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в съобщението на ведомството.

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Отделно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че системите за ПВО на Министерството на отбраната са унищожили 10 безпилотника, летели към столицата. „Специалисти на аварийните служби работят на мястото на падането на отломките“, написа Собянин в „Макс“.

Въздушна тревога е обявена в почти цяла Украйна. Червената зона обхваща значителна част от страната, докато извън нея са Волинска, Закарпатска, Ивано-Франковска, Лвовска, Николаевска, Одеска, Ровненска, Тернополска, Хмелницка и Черновицка област. По-рано през нощта тревога беше обявена и в Киев заради заплаха от реактивни безпилотни апарати.

Съобщения за движение на ударни дронове са публикувани и за районите на Одеска, Николаевска, Киевска, Черниговска, Житомирска и Полтавска област. Украинската официална карта за въздушните тревоги проследява предупрежденията по области и общини.

Източници: Интерфакс, 24 канал, Рамблер


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отблъсквател

    13 3 Отговор
    Затова в Раша има толкова пожари.😂

    05:10 25.09.2026

  • 2 Кина

    3 7 Отговор
    На практика Украйна атакува едно село а Русия удря цяла Украйна и дойче веле казва че Украйна печели войната...! Егати цирка..,!

    Коментиран от #3

    05:16 25.09.2026

  • 3 Сериозно ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кое е селото?

    05:22 25.09.2026

  • 4 сюндюк

    4 0 Отговор
    Към днешна дата дългът на Украйна е 211 милиарда долара а 50 %. от природните ресурси са под руски контрол..! Причината за бялото знаме на зеления гарван е факт..! Взетото няма да покрие сметката ако руснаците вземат още контрол.!

    05:31 25.09.2026

  • 5 Кина

    0 0 Отговор
    Но се чудя защо няма бензин в калната джамажирия, някой може ли да ми каже!

    Коментиран от #6

    06:17 25.09.2026

  • 6 сюндюк

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Богокса ги докара до там, че няма да имат какво да ядат следващите години, блатото ще трябва да плати всички разрушения и жертви в Украина, над трилион и поливина долара! Горко им на благарите и задунайските им крепосттици.

    06:20 25.09.2026