ПВО отблъсква атаки с дронове в Русия и Украйна

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват мащабна атака с украински безпилотни летателни апарати срещу Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских в канала си в „Макс“. Той не посочи броя на дроновете и не съобщи за жертви или разрушения.

На фона на атаката временно са ограничени приемането и излитането на самолети на летището в Киров. Росавиация заяви, че мярката е необходима за сигурността на полетите. „Летище Киров: въведени са временни ограничения за приемането и излитането на самолети. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в съобщението на ведомството.

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Отделно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че системите за ПВО на Министерството на отбраната са унищожили 10 безпилотника, летели към столицата. „Специалисти на аварийните служби работят на мястото на падането на отломките“, написа Собянин в „Макс“.

Въздушна тревога е обявена в почти цяла Украйна. Червената зона обхваща значителна част от страната, докато извън нея са Волинска, Закарпатска, Ивано-Франковска, Лвовска, Николаевска, Одеска, Ровненска, Тернополска, Хмелницка и Черновицка област. По-рано през нощта тревога беше обявена и в Киев заради заплаха от реактивни безпилотни апарати.

Съобщения за движение на ударни дронове са публикувани и за районите на Одеска, Николаевска, Киевска, Черниговска, Житомирска и Полтавска област. Украинската официална карта за въздушните тревоги проследява предупрежденията по области и общини.

Източници: Интерфакс, 24 канал, Рамблер