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Ел Кавалере! Летище в Милано ще носи името на Силвио Берлускони

Ел Кавалере! Летище в Милано ще носи името на Силвио Берлускони

25 Септември, 2026 18:53 506 9

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Решението летището да бъде кръстено на него първоначално срещна съпротива от страна на общината в Милано, която заведе дело за спиране на процедурата по смяната на името на аерогарата

Ел Кавалере! Летище в Милано ще носи името на Силвио Берлускони - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

След повече от две години правни спорове, второто по натовареност пътническо летище в Италия най-накрая бе наименувано в чест на покойния бивш премиер Силвио Берлускони, съобщи Асошиейтед прес.

Церемонията включваше откриването на сребърна паметна плоча на летището. Сред присъстващите бяха вицепремиерът Матео Салвини и членове на семейството на Берлускони.

Решението летището да бъде кръстено на него първоначално срещна съпротива от страна на общината в Милано, която заведе дело за спиране на процедурата по смяната на името на аерогарата. Същото сториха и три близки градчета в областта Ломбардия. Те се аргументираха с това, че правомощието да дават имена на обекти принадлежи на градовете, а не на органа за гражданска авиация. Като друг аргумент бе изтъкнато, че законът забранява издигането на паметници на личности преди изтичането на 10 години от смъртта им.

През април 2026 г. съд в Ломбардия обяви възраженията на градовете за недопустими и разчисти пътя за именуването на летище "Милано-Малпенса" на името на Силвио Берлускони.

Берлускони е роден и израснал в Милано, където изгражда медийната си империя. Той бе собственик на футболния клуб "Милан". Милиардерът и медиен магнат, превърнал се в министър-председател, доминираше италианската политика в продължение на три десетилетия. Берлускони почина през 2023 г. на 86-годишна възраст.

Някои от другите големи италиански летища носят имената на известни в исторически личности. Аерогарата в Рим носи името на Леонардо да Винчи, тази във Венеция е кръстена на Марко Поло, а летището във Верона е именувано в чест на латинския поет Валерий Катул.


Италия
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    18:55 25.09.2026

  • 2 фактически

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    Факти са еничари..!

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  • 3 излагация🤣😂😂

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