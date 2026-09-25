В Москва: Русия я очаква нова "Специална военна операция", но този път в Литва

Руската държавна информационна агенция РИА Новости публикува статия, в която се твърди, че "Русия я чака поредната СВО ["специална военна операция", война - бел. ред.]" в Литва, но впоследствие я изтри, съобщава руската опозиционна медия Meduza.
"Държавната информационна агенция РИА Новости публикува статия със заглавие 'Русия я чака поредната СВО. Тя ще бъде много кратка', в която заплаши Литва с ядрен удар", се казва във фрагмент от публикацията.
Текстът е написан от външния сътрудник на агенцията Александър Носович, след като литовският Сейм подкрепи премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.
Съобщава се, че статията на Носович е била изтрита няколко часа по-късно с мотива, че тя уж "не съответства на мнението на редакционния съвет, редакционната политика или държавната политика на Руската федерация".
Копие от статията е запазено в уеб архив. В изтрития текст Носович описва Литва като "самоубийствена държава, напълно лишена от мозък" и като "малък, но горд камикадзе в 'близката чужбина' на Русия", като същевременно заплашва страната с инвазия и ядрен удар.
"Решението не е просто бързо; то е светкавично. Не подценявайте секундите", се казва в статията.
Meduza отбелязва, че Носович е член на неправителствената организация "Съвет по външна и отбранителна политика" и главен редактор на националистическата медия RuBaltic.Ru, базирана в Калининград.
През 2020 г. Центърът за разследваща журналистика "Досие" свърза Носович с мрежа за оказване на влияние, контролирана от служители на администрацията на Путин и на Службата за външно разузнаване на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Россия - върхът на сладоледа
Коментиран от #36
19:56 25.09.2026
2 666
Коментиран от #25
19:57 25.09.2026
3 Россия - върхът на сладоледа
19:57 25.09.2026
4 Русия - върхът на сладоледа
19:58 25.09.2026
5 ТИГРИТЕ БАЛТИЙСКИ
19:58 25.09.2026
6 Николай Бареков пиар отдел радев
Какво точно е бутнал учиндолският шут? Един бутафорен паметник, какъвто е и самият шут на политическата сцена.,
Същият лидер на партия с име “Има такъв народ” прати при президента продавач на плавници и шнорхели от квартала с гробището Орландовци да вземе премиерския мандат за съставяне на правителство. Ако се чудите все още защо и как Румен Радев създаде това недоносче “Продължаваме Промяната” – тогава го създаде от отчаяние колко проЗт е Дългия.
Като се вземе предвид, че същият лидер на партия от години живее като вампир на спуснати щори в имението си в Бояна и не контактува с останалите хора, да не го убие някой фен, освен чрез Фейсбук, може да се направи обосновано предположение, че самият Слави има обсесия от гробища, надгробни плочи и други вампирски атрибути.
В ежедневието си този лидер живее като интернет трол, а нощем се превръща в политическо зомби и започва да броди из Петроханските хижи и гори.
Самият Слави се превърна от бард на мутрите и шут на мафията в политически вожд. Като политически вожд Дългия също си имаше своите индианци, шутове и маймунки в лицето на Тошко Африкански и Станислав Балабанов. Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Лама
Коментиран от #10
19:59 25.09.2026
7 Николай Бареков пиар отдел радев
Въобще, народ, чийто бивш премиер подпали цяло село, докато вари лютеница и компоти за зимнина и народ, който е избрал шута на мутрите славуца за първа политическа сила, този народ не може да бъде сломен!
Николай Бареков
20:00 25.09.2026
8 Мишел
20:00 25.09.2026
9 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Ако му стиска де
Коментиран от #15, #23, #42
20:03 25.09.2026
10 Тихо пр@длиооо
До коментар #6 от "Николай Бареков пиар отдел радев":Какво лошо има да трошиш плочата на педоFил?
Коментиран от #31, #34
20:04 25.09.2026
11 ТихоГомньо
20:04 25.09.2026
12 Гошо
20:08 25.09.2026
13 Граф Сен Жермен
Да те вземат за актьор в порнофилм, и да ти дадат ролята на съпруга, който сутринта отива на работа!
Литва Латвия и Естония нататък отиват!
Коментиран от #24
20:09 25.09.2026
14 СЕГА ЧАКАМЕ САЩ ДА ЗАЩИТЯТ ЕСТОНИЯ
20:09 25.09.2026
15 Путин в момента какво прави,
До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":да не мислиш че се тества само с кухоглавите укри.
20:09 25.09.2026
16 отлично
20:10 25.09.2026
17 Ще ще има много
20:12 25.09.2026
18 военен неможач
20:13 25.09.2026
19 В РИГА
20:14 25.09.2026
20 Ще ще има много
20:14 25.09.2026
21 Ако европсихопатите
Надяват се така да оправдаят нуждата на НАТО в Европа и огромния бизнес около него.
И ще докажат че Путин е "лъгал пак" като каза, че Русия няма намерение да напада страни от НАТО.
Никога няма да допуснат мир с Русия и да няма "враг", от който да ни спасяват срещу заплащане.
А за народите на балтийските тигри им пука, колкото за народа на украйна.
20:15 25.09.2026
22 ой ой ой!
20:15 25.09.2026
23 ганю
До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":НАТО вИ БРАНИ, ЕС вИ ХРАНИ
затова сте така
нае
бани
20:16 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "666":Сега Путин си намери майстора. "Волът рие-на гърба му пада"
20:16 25.09.2026
26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
20:17 25.09.2026
27 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
20:20 25.09.2026
28 Нали се сещате
Тая пуста Украйна ги потроши
Хехехехе
20:20 25.09.2026
29 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:20 25.09.2026
30 Херодот
На печелившите - Честито!
20:21 25.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Реалист
20:21 25.09.2026
33 Българин 🇧🇬
Коментиран от #43
20:22 25.09.2026
34 Ами аз направих ли лошо ccмрaaaд
До коментар #10 от "Тихо пр@длиооо":koпейска kато строших мизeeeрната надгрooбна плоча на м-aaaa-й-к-aaaa ти след като я обладах и студена😄
20:23 25.09.2026
35 Баце ЕООД
Коментиран от #41
20:23 25.09.2026
36 Ехехехехе
До коментар #1 от "Россия - върхът на сладоледа":А... Малая Токмачка, Купянск, Константиновка, Покровск..и.. Кога?
Ааааахахаха
За Киев НЕМА а питам
Ааааахахаха
20:23 25.09.2026
37 Интересно !
В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка.
20:23 25.09.2026
38 ?????
Прибалтите изчезват по-бързо от нас.
Вече не им трябват пристанищата и ж.д инфраструктурата щото те обслужваха износа от Русия.
Промишлеността си я ликвидираха още по-рано.
Сега с разполагането на ядрени оръжия са решили да си начертаят кръстче на челото и да изчезнат завинаги.
Хич не ми е жал за такива меко казано идиоти.
20:23 25.09.2026
39 доколкото разбирам
20:24 25.09.2026
40 Зоната
20:25 25.09.2026
41 Аре бе...
До коментар #35 от "Баце ЕООД":Слушай.. кремля ТВ, фашагата чифутляк Соло Вьев, АЛКА ДИМОН, Симо нян и т.н...
Хихихихи
20:25 25.09.2026
42 Обърнал си хастара наопъки
До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Всъщност НАТО и желаещите непрекъснато тестват Русия, за да проверят докъде и е търпанието.
И се гордеят с това, а медиите им са във възторг и трепетно очакване на момента в който да ревнат "Путин излъга пак!".
-Непредизвикано Пълномащабен-
20:25 25.09.2026
43 Ха-ха-ха
До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":2 дня?
Хахахаха
20:27 25.09.2026