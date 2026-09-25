В Москва: Русия я очаква нова "Специална военна операция", но този път в Литва

Руската държавна информационна агенция РИА Новости публикува статия, в която се твърди, че "Русия я чака поредната СВО ["специална военна операция", война - бел. ред.]" в Литва, но впоследствие я изтри, съобщава руската опозиционна медия Meduza.

"Държавната информационна агенция РИА Новости публикува статия със заглавие 'Русия я чака поредната СВО. Тя ще бъде много кратка', в която заплаши Литва с ядрен удар", се казва във фрагмент от публикацията.

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Текстът е написан от външния сътрудник на агенцията Александър Носович, след като литовският Сейм подкрепи премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.

Съобщава се, че статията на Носович е била изтрита няколко часа по-късно с мотива, че тя уж "не съответства на мнението на редакционния съвет, редакционната политика или държавната политика на Руската федерация".

Копие от статията е запазено в уеб архив. В изтрития текст Носович описва Литва като "самоубийствена държава, напълно лишена от мозък" и като "малък, но горд камикадзе в 'близката чужбина' на Русия", като същевременно заплашва страната с инвазия и ядрен удар.

"Решението не е просто бързо; то е светкавично. Не подценявайте секундите", се казва в статията.

Meduza отбелязва, че Носович е член на неправителствената организация "Съвет по външна и отбранителна политика" и главен редактор на националистическата медия RuBaltic.Ru, базирана в Калининград.

През 2020 г. Центърът за разследваща журналистика "Досие" свърза Носович с мрежа за оказване на влияние, контролирана от служители на администрацията на Путин и на Службата за външно разузнаване на Русия.