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В Москва: Русия я очаква нова "Специална военна операция", но този път в Литва
  Тема: Украйна

В Москва: Русия я очаква нова "Специална военна операция", но този път в Литва

25 Септември, 2026 19:53 1 456 43

  • русия-
  • литва-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • нато-
  • специална военна операция

Текстът е написан от външния сътрудник на агенцията Александър Носович, след като литовският Сейм подкрепи премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия

В Москва: Русия я очаква нова "Специална военна операция", но този път в Литва - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руската държавна информационна агенция РИА Новости публикува статия, в която се твърди, че "Русия я чака поредната СВО ["специална военна операция", война - бел. ред.]" в Литва, но впоследствие я изтри, съобщава руската опозиционна медия Meduza.

"Държавната информационна агенция РИА Новости публикува статия със заглавие 'Русия я чака поредната СВО. Тя ще бъде много кратка', в която заплаши Литва с ядрен удар", се казва във фрагмент от публикацията.

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Текстът е написан от външния сътрудник на агенцията Александър Носович, след като литовският Сейм подкрепи премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.

Съобщава се, че статията на Носович е била изтрита няколко часа по-късно с мотива, че тя уж "не съответства на мнението на редакционния съвет, редакционната политика или държавната политика на Руската федерация".

Копие от статията е запазено в уеб архив. В изтрития текст Носович описва Литва като "самоубийствена държава, напълно лишена от мозък" и като "малък, но горд камикадзе в 'близката чужбина' на Русия", като същевременно заплашва страната с инвазия и ядрен удар.

"Решението не е просто бързо; то е светкавично. Не подценявайте секундите", се казва в статията.

Meduza отбелязва, че Носович е член на неправителствената организация "Съвет по външна и отбранителна политика" и главен редактор на националистическата медия RuBaltic.Ru, базирана в Калининград.

През 2020 г. Центърът за разследваща журналистика "Досие" свърза Носович с мрежа за оказване на влияние, контролирана от служители на администрацията на Путин и на Службата за външно разузнаване на Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Россия - върхът на сладоледа

    5 1 Отговор
    Сега в 404 , утре в литва ,а после и в други градове!!!

    Коментиран от #36

    19:56 25.09.2026

  • 2 666

    6 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ.

    Коментиран от #25

    19:57 25.09.2026

  • 3 Россия - върхът на сладоледа

    3 0 Отговор
    Сега в украина , утре в литва ,а после и в други градове!!!

    19:57 25.09.2026

  • 4 Русия - върхът на сладоледа

    14 1 Отговор
    Сега в украина , утре в литва ,а после и в други градове!!!

    19:58 25.09.2026

  • 5 ТИГРИТЕ БАЛТИЙСКИ

    16 6 Отговор
    Станаха мишки от тази новина.

    19:58 25.09.2026

  • 6 Николай Бареков пиар отдел радев

    5 5 Отговор
    Това е народ, който живее в държава, в която лидерът на победилата само преди 5 години партия на парламентарни избори троши пунтамара паметници и надгробни плочи нощно време из Петроханските гори, докато лежи вкъщи на диванчето под климатика и цъка статуси по айфончето си.
    Какво точно е бутнал учиндолският шут? Един бутафорен паметник, какъвто е и самият шут на политическата сцена.,

    Същият лидер на партия с име “Има такъв народ” прати при президента продавач на плавници и шнорхели от квартала с гробището Орландовци да вземе премиерския мандат за съставяне на правителство. Ако се чудите все още защо и как Румен Радев създаде това недоносче “Продължаваме Промяната” – тогава го създаде от отчаяние колко проЗт е Дългия.
    Като се вземе предвид, че същият лидер на партия от години живее като вампир на спуснати щори в имението си в Бояна и не контактува с останалите хора, да не го убие някой фен, освен чрез Фейсбук, може да се направи обосновано предположение, че самият Слави има обсесия от гробища, надгробни плочи и други вампирски атрибути.
    В ежедневието си този лидер живее като интернет трол, а нощем се превръща в политическо зомби и започва да броди из Петроханските хижи и гори.
    Самият Слави се превърна от бард на мутрите и шут на мафията в политически вожд. Като политически вожд Дългия също си имаше своите индианци, шутове и маймунки в лицето на Тошко Африкански и Станислав Балабанов. Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Лама

    Коментиран от #10

    19:59 25.09.2026

  • 7 Николай Бареков пиар отдел радев

    4 6 Отговор
    Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Ламата и неговите жертви или е платил на някои туземец от Северозападната лумпениада?
    Въобще, народ, чийто бивш премиер подпали цяло село, докато вари лютеница и компоти за зимнина и народ, който е избрал шута на мутрите славуца за първа политическа сила, този народ не може да бъде сломен!

    Николай Бареков

    20:00 25.09.2026

  • 8 Мишел

    14 8 Отговор
    За Литва не е сигурно, но възстановяването на зоната за сигурност от руската граница до Берлин е все по наложително.

    20:00 25.09.2026

  • 9 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    9 13 Отговор
    Чакаме путин да са тества с НАТО
    Ако му стиска де

    Коментиран от #15, #23, #42

    20:03 25.09.2026

  • 10 Тихо пр@длиооо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Бареков пиар отдел радев":

    Какво лошо има да трошиш плочата на педоFил?

    Коментиран от #31, #34

    20:04 25.09.2026

  • 11 ТихоГомньо

    0 1 Отговор
    Какво лошо има да трошиш плочата на педоFил?

    20:04 25.09.2026

  • 12 Гошо

    10 6 Отговор
    Русия трябва да усвои Прибалтика Това ще реши редица проблеми , включително и на Полша

    20:08 25.09.2026

  • 13 Граф Сен Жермен

    9 7 Отговор
    Знаете ли какво е да си карък?
    Да те вземат за актьор в порнофилм, и да ти дадат ролята на съпруга, който сутринта отива на работа!
    Литва Латвия и Естония нататък отиват!

    Коментиран от #24

    20:09 25.09.2026

  • 14 СЕГА ЧАКАМЕ САЩ ДА ЗАЩИТЯТ ЕСТОНИЯ

    9 3 Отговор
    Ако я намерят на картата.

    20:09 25.09.2026

  • 15 Путин в момента какво прави,

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    да не мислиш че се тества само с кухоглавите укри.

    20:09 25.09.2026

  • 16 отлично

    2 5 Отговор
    Само да питам, коя могучая держава в мире прави безаналогово СВО със запасняци?

    20:10 25.09.2026

  • 17 Ще ще има много

    1 1 Отговор
    специялни операции срещу цеинитска китайска провинция европа и аз несъм виновен за това важно е факт

    20:12 25.09.2026

  • 18 военен неможач

    8 2 Отговор
    Има много документи за гарантиране на неразполагане на ядрени оръжия на територията на всички бивши ССР. Т.е. Литва си го търси. А цалата история на човечеството е доказателство, че който си го търси си го намира.

    20:13 25.09.2026

  • 19 В РИГА

    5 4 Отговор
    Скоро пак ще говорят на руски.

    20:14 25.09.2026

  • 20 Ще ще има много

    0 3 Отговор
    специялни операции срещу цеонитска китайска провинция европа и аз несъм виновен за това важно е факт

    20:14 25.09.2026

  • 21 Ако европсихопатите

    4 2 Отговор
    продължават да насъсват балтийските тигри, да тормозят и тероризират рускуто си население, и усърдно дразнят Русия, нищо чудно да има и за тях "непредизвикано пълномащабно"!
    Надяват се така да оправдаят нуждата на НАТО в Европа и огромния бизнес около него.
    И ще докажат че Путин е "лъгал пак" като каза, че Русия няма намерение да напада страни от НАТО.
    Никога няма да допуснат мир с Русия и да няма "враг", от който да ни спасяват срещу заплащане.
    А за народите на балтийските тигри им пука, колкото за народа на украйна.

    20:15 25.09.2026

  • 22 ой ой ой!

    0 1 Отговор
    Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!

    20:15 25.09.2026

  • 23 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    НАТО вИ БРАНИ, ЕС вИ ХРАНИ
    затова сте така
    нае
    бани

    20:16 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха хаха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Сега Путин си намери майстора. "Волът рие-на гърба му пада"

    20:16 25.09.2026

  • 26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    3 0 Отговор
    Щял бил да ходи да защитава и балтийците.

    20:17 25.09.2026

  • 27 Валентина

    0 0 Отговор
    Пpомоция! 45 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    20:20 25.09.2026

  • 28 Нали се сещате

    2 0 Отговор
    КОЛКО отчаяна требе да е фашистката секта у кремля да ..плаши една микро държавица с атом?!? Хехехехе
    Тая пуста Украйна ги потроши
    Хехехехе

    20:20 25.09.2026

  • 29 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    1 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    20:20 25.09.2026

  • 30 Херодот

    2 0 Отговор
    Кремълският недофюрер много иска да си играе на Хитлер!
    На печелившите - Честито!

    20:21 25.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Реалист

    0 1 Отговор
    НАТО е престъпнишка организация

    20:21 25.09.2026

  • 33 Българин 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Литва е свършена

    Коментиран от #43

    20:22 25.09.2026

  • 34 Ами аз направих ли лошо ccмрaaaд

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо пр@длиооо":

    koпейска kато строших мизeeeрната надгрooбна плоча на м-aaaa-й-к-aaaa ти след като я обладах и студена😄

    20:23 25.09.2026

  • 35 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Това не е официална позиция на Москва. Да лъжете хората по този начин, тцъ тцъ

    Коментиран от #41

    20:23 25.09.2026

  • 36 Ехехехехе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Россия - върхът на сладоледа":

    А... Малая Токмачка, Купянск, Константиновка, Покровск..и.. Кога?
    Ааааахахаха
    За Киев НЕМА а питам
    Ааааахахаха

    20:23 25.09.2026

  • 37 Интересно !

    0 0 Отговор
    Латвия, Литва и Естония тайно са поискали 500 милиона евро от Европейския съюз за спешна защита от дронове, според доклад на финландски медии. Средствата са планирани за развитието на специализирана инфраструктура. Балтийските столици са принудени да се защитават от нахлувания на украински дронове, които често навлизат във въздушното пространство на европейските държави.
    В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
    Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка.

    20:23 25.09.2026

  • 38 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Прибалтите изчезват по-бързо от нас.
    Вече не им трябват пристанищата и ж.д инфраструктурата щото те обслужваха износа от Русия.
    Промишлеността си я ликвидираха още по-рано.
    Сега с разполагането на ядрени оръжия са решили да си начертаят кръстче на челото и да изчезнат завинаги.
    Хич не ми е жал за такива меко казано идиоти.

    20:23 25.09.2026

  • 39 доколкото разбирам

    1 0 Отговор
    Литва сама е поканила руснаците да направят СВО на нейна територия. Сигурто и Литва, също като Украйна, вярва, че ще победи Русия с малко помощ от НАТО. Няма как по друг начин да си обясним решението на Литва да премахне забраната за разполагане на ядрено оръжие на границата си с Русия. Затова от известно време Мерц ни убеждава, че руснаците ще ударят страна от НАТО. Ето какъв бил замисълът - да провокират Русия и чрез Литва да започнат война с Путин като се изкарват жертви, а Русия агресор. Най-забавното тепърва предстои, убеден съм, че повечето натовски страни няма да спазят чл. 5 от договора и ще се дистанцират от конфликта с обяснението, че Литва сама е предизвикала този конфликт, защото е било ясно, че Русия по никакъв начин не би допуснала на границите й да има разположено ядрено оръжие. Литва е следващата постсъветска страна, която Запада с радост ще пожертва. На мястото на литовците бих се евакуирал докато е време.

    20:24 25.09.2026

  • 40 Зоната

    0 0 Отговор
    на сигурност до Берлин и Брюксел става наложителна. През 90-те проявиха благосклонност към германците и ей къде са резултатите след 30 години. Всички под строй в НАТО, в ЕС, лишени от самостоятелна държавност, в организации, чиято основна идеология е анти -русизма. 24 часов цикъл с банална анти-руска пропаганда и предизвикване на конфликтни ситуации по границите.

    20:25 25.09.2026

  • 41 Аре бе...

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Баце ЕООД":

    Слушай.. кремля ТВ, фашагата чифутляк Соло Вьев, АЛКА ДИМОН, Симо нян и т.н...
    Хихихихи

    20:25 25.09.2026

  • 42 Обърнал си хастара наопъки

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Всъщност НАТО и желаещите непрекъснато тестват Русия, за да проверят докъде и е търпанието.
    И се гордеят с това, а медиите им са във възторг и трепетно очакване на момента в който да ревнат "Путин излъга пак!".

    -Непредизвикано Пълномащабен-

    20:25 25.09.2026

  • 43 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":

    2 дня?
    Хахахаха

    20:27 25.09.2026

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