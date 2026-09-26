Бомбени заплахи срещу словашкия премиер и главния прокурор

Словашкият премиер Роберт Фицо и главният прокурор Марош Жилинка са получили заплашителни съобщения, като към Жилинка и съпругата му е отправена конкретна заплаха за бомбен атентат. Полицията и компетентните органи разследват двата случая, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР.

„Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му“, заяви говорителката на Главната прокуратура Зузана Дробова. Тя добави, че съответното полицейско управление предприема необходимите действия.

Заплашителното съобщение до Жилинка е потвърдено и от полицията в Братислава. Говорителката на регионалната полиция Мартина Шеметкова съобщи, че служители на Първо районно полицейско управление са получили съобщение, адресирано до държавен служител. По случая се извършват необходимите процесуални действия, а повече подробности ще бъдат дадени, когато ситуацията позволи.

От правителствената канцелария съобщиха, че в ранните часове на деня е получено отделно заплашително съобщение, адресирано до премиера Роберт Фицо и членовете на семейството му. Съдържанието му се разследва от компетентните органи. Канцеларията уточни, че засега няма да коментира допълнително случая.

Към момента словашките власти не са съобщили за задържан заподозрян, нито са обявили други подробности за характера на заплахите. Разследванията продължават.

Източници: БТА, ТАСР