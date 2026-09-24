Хърватски съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за „Северен поток“

Тричленен състав на Областния съд в Пула постанови, че украинският гражданин Владимир Журавльов може да бъде екстрадиран в Германия, където е разследван за предполагаемо участие в саботажа на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през 2022 г. Решението е съобщено от хърватския „Вечерни лист“.

Журавльов беше задържан в Пула през август по европейска заповед за арест, издадена от германските власти. Според германската прокуратура той е професионален водолаз, за когото има подозрения, че е участвал в поставянето на взривни устройства по газопроводите в Балтийско море.

В германските материали се твърди, че групата е действала „по нареждане и с одобрението на държавни органи на Украйна“. Киев отрича украинската държава да е участвала в саботажа.

Първоначално германската заповед за арест е била свързана с престъплението саботаж, но впоследствие обвинението е преформулирано като „военно престъпление - нападение срещу граждански обекти“. Промяната е довела и до отлагане на предходното заседание на хърватския съд.

По данни на „Вечерни лист“ Журавльов е пристигнал в Пула от Полша с фалшива самоличност. Според източници на изданието той е бил консултант при снимките на филма „Змийският остров“, посветен на случая „Северен поток“, в който участва американският актьор Шон Пен.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Висшия наказателен съд на Хърватия. Самият съд в Пула потвърди единствено, че решението е постановено и изпратено на прокуратурата и защитата, като пълният му текст ще бъде предоставен на Журавльов след превод на украински език.