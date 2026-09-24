Новини
Свят »
Хърватски съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за „Северен поток“

Хърватски съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за „Северен поток“

24 Септември, 2026 15:31 437 3

  • хърватия-
  • украинец-
  • заподозрян-
  • северен поток-
  • екстрадиция

Владимир Журавльов може да бъде предаден на Германия, но решението на съда в Пула подлежи на обжалване

Хърватски съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тричленен състав на Областния съд в Пула постанови, че украинският гражданин Владимир Журавльов може да бъде екстрадиран в Германия, където е разследван за предполагаемо участие в саботажа на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през 2022 г. Решението е съобщено от хърватския „Вечерни лист“.

Журавльов беше задържан в Пула през август по европейска заповед за арест, издадена от германските власти. Според германската прокуратура той е професионален водолаз, за когото има подозрения, че е участвал в поставянето на взривни устройства по газопроводите в Балтийско море.

В германските материали се твърди, че групата е действала „по нареждане и с одобрението на държавни органи на Украйна“. Киев отрича украинската държава да е участвала в саботажа.

Първоначално германската заповед за арест е била свързана с престъплението саботаж, но впоследствие обвинението е преформулирано като „военно престъпление - нападение срещу граждански обекти“. Промяната е довела и до отлагане на предходното заседание на хърватския съд.

По данни на „Вечерни лист“ Журавльов е пристигнал в Пула от Полша с фалшива самоличност. Според източници на изданието той е бил консултант при снимките на филма „Змийският остров“, посветен на случая „Северен поток“, в който участва американският актьор Шон Пен.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Висшия наказателен съд на Хърватия. Самият съд в Пула потвърди единствено, че решението е постановено и изпратено на прокуратурата и защитата, като пълният му текст ще бъде предоставен на Журавльов след превод на украински език.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гинкобилоба

    7 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади

    Усташи помагат на бандеровци

    Коментиран от #3

    15:34 24.09.2026

  • 3 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гинкобилоба":

    Така е.... И едните фашисти и другите фашисти....

    15:51 24.09.2026