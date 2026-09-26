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Руски дронове атакуваха Киев и областта, има ранени
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха Киев и областта, има ранени

26 Септември, 2026 08:53, обновена 26 Септември, 2026 08:54 728 12

  • киев-
  • киевска област-
  • руски дронове-
  • виталий кличко-
  • дснс

Четирима души са пострадали в столицата, а двама – в Киевска област. Пожари са избухнали в жилищна и складова сграда, както и в магазин.

Руски дронове атакуваха Киев и областта, има ранени - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски безпилотници са атакували Киев и Киевска област през нощта, съобщиха украинските власти. Четирима души са пострадали в столицата, а двама – в областта. В няколко района са възникнали пожари и са нанесени щети по жилищни и складови сгради.

Пожар в жилищна сграда в Киев

В Соломенския район е избухнал пожар в жилищна сграда и магазин, разположен на първия етаж. От сградата са спасени 20 души.

„В момента четирима души са пострадали в жилищната сграда в Соломенския район, където е възникнал пожар в резултат на падането на безпилотник. Спешните служби работят на място“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

В Дарницкия район е горяла зона в близост до складови сгради. Пожарът е бил потушен. В Оболонския район отломки са паднали до жилищна сграда, като са счупили прозорци. По данни на украинските власти няма разрушения или пожар в самата сграда.

В Святошинския район отломки от безпилотници са предизвикали пожар и са разрушили един от магазините в търговски център. Огънят също е бил потушен.

Двама пострадали в Киевска област

В Борисполския район е възникнал пожар в складова сграда. Двама души са пострадали, като единият е бил хоспитализиран.

„Пожарът е ликвидиран със силите на спасителите на ДСНС и местната пожарна служба“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

В Обуховския район са повредени частна жилищна сграда и два леки автомобила. Щети са нанесени и по частна къща в Бучанския район.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИИФ ПАК ГОРИ

    19 1 Отговор
    А Зеленски се забавлява с Рюте и Макрон в Ню Йорк.

    08:58 26.09.2026

  • 2 Путин бакшиша

    0 18 Отговор
    Можехме да вземем Киев, но Сорос видя, че съм бакшиш и ми звънна и ми нареди да съм "многоходов".

    Коментиран от #4

    09:03 26.09.2026

  • 3 Аххаха

    15 1 Отговор
    Как е, нали укрите свалят всичко още в Москва хахаха, нещо не го разбирам

    09:03 26.09.2026

  • 4 Зелен

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин бакшиша":

    Ние отблъскваме руснаците ама към Киев, кай се стига до Москва, че мойте само знаят да се оттеглят на по изгодни позиции към Киев, скоро и Киев нма да е от значение хахаха

    09:05 26.09.2026

  • 5 До факти

    0 12 Отговор
    Не публикувате разрушения в просия ! Няма ли ,или има други причини ?

    Коментиран от #7

    09:08 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хахахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "До факти":

    Еми маняк какво да публикуват то за 6 години само депа удряте хахахаха, укрите измряха от глад а вие се радвате на депа хахахха, добре че маджара обърна войната хахахахахх

    09:11 26.09.2026

  • 8 Кога ще прочетем

    0 6 Отговор
    "Русия построи това и измисли онова и подобри живота на фората по всички земни кълбета?"

    Вместо това четем:

    "Русия направи нова ракета и плаши да унищожи света. Разруши жилищен блок и уби 5 деца."

    Коментиран от #9

    09:30 26.09.2026

  • 9 По добре

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кога ще прочетем":

    напиши в България какво се построи - мен Русия ми е все тая,а щом прави ракети значи е построила! Те не се правят на къра.

    Коментиран от #10

    09:34 26.09.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "По добре":

    Мерило за икономическата мощ на една държава е производството и подръжката на ОРЪЖИЕ Танкове самолети Междуконтинентални ракети Подводници Там е силата и производството на храни Много и качествени храни Като имаш храна и пушка изобщо не ти пука какво ще каже Макрон и Стуб И те така те

    09:47 26.09.2026

  • 11 Шаран БГ

    4 1 Отговор
    Руснаците като се изнесоха от Европа и дадоха свобода на всичките 14 републики, все пак се надяваха да имат някакви нормални отношения със всичките. Злобата , която се изля върху Мечока от балтийските "тигри" бе впечатляваща. Вероятно всичките имат някакви негативи към Москва. То си е нормално. Но има и позитиви, които не трябва да се пренебрегват. Никой обаче не очакваше ,че точно в Украйна ще се вадвори на власт, такава престъпна клика, подвластна на германските реваншисти, готова да се въоръжи и да воюва с Русия / защо не са спазени договореностите в Минск ?? / Войната бе желана и още е такава за Европския Запад. Украйна обезлюдя. На фронта с Русия голяма част са наемници , че и специалисти от НАТО. И в същия момент не спира мантрата, че Путин / по рядко се казва Русия /, Путин ще нападне Европа. Тези дни е заплакал дори чехския генерал Петр Павел / да се не надява човек !? В май 1945 г кой и на каква цена в човешки животи освободи Прага от хитлеристите ?? Посетете съветското гробище в Прага - просто история !!
    И целия Запад се чувства унизен и продължава да налива пари и оръжие на ненормалника Зеленски. Колкото по-вече се пеняви Западна Европа , толкова по-зле ще го отнася Киев !! Жалко за украинския народ !!

    Коментиран от #12

    09:49 26.09.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шаран БГ":

    Горбачов продаде идеята за един часовник и дача в Америка Сега ние се гърчим заради неговото предателството

    09:52 26.09.2026

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