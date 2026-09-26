Руски дронове атакуваха Киев и областта, има ранени

Руски безпилотници са атакували Киев и Киевска област през нощта, съобщиха украинските власти. Четирима души са пострадали в столицата, а двама – в областта. В няколко района са възникнали пожари и са нанесени щети по жилищни и складови сгради.

Пожар в жилищна сграда в Киев

В Соломенския район е избухнал пожар в жилищна сграда и магазин, разположен на първия етаж. От сградата са спасени 20 души.

„В момента четирима души са пострадали в жилищната сграда в Соломенския район, където е възникнал пожар в резултат на падането на безпилотник. Спешните служби работят на място“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

В Дарницкия район е горяла зона в близост до складови сгради. Пожарът е бил потушен. В Оболонския район отломки са паднали до жилищна сграда, като са счупили прозорци. По данни на украинските власти няма разрушения или пожар в самата сграда.

В Святошинския район отломки от безпилотници са предизвикали пожар и са разрушили един от магазините в търговски център. Огънят също е бил потушен.

Двама пострадали в Киевска област

В Борисполския район е възникнал пожар в складова сграда. Двама души са пострадали, като единият е бил хоспитализиран.

„Пожарът е ликвидиран със силите на спасителите на ДСНС и местната пожарна служба“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

В Обуховския район са повредени частна жилищна сграда и два леки автомобила. Щети са нанесени и по частна къща в Бучанския район.

Източници: УНИАН