Руски дронове атакуваха Киев и областта, има ранени

Руски безпилотници са атакували Киев и Киевска област през нощта, съобщиха украинските власти. Четирима души са пострадали в столицата, а двама – в областта. В няколко района са възникнали пожари и са нанесени щети по жилищни и складови сгради.
Пожар в жилищна сграда в Киев
В Соломенския район е избухнал пожар в жилищна сграда и магазин, разположен на първия етаж. От сградата са спасени 20 души.„В момента четирима души са пострадали в жилищната сграда в Соломенския район, където е възникнал пожар в резултат на падането на безпилотник. Спешните служби работят на място“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.
В Дарницкия район е горяла зона в близост до складови сгради. Пожарът е бил потушен. В Оболонския район отломки са паднали до жилищна сграда, като са счупили прозорци. По данни на украинските власти няма разрушения или пожар в самата сграда.
В Святошинския район отломки от безпилотници са предизвикали пожар и са разрушили един от магазините в търговски център. Огънят също е бил потушен.
Двама пострадали в Киевска област
В Борисполския район е възникнал пожар в складова сграда. Двама души са пострадали, като единият е бил хоспитализиран.„Пожарът е ликвидиран със силите на спасителите на ДСНС и местната пожарна служба“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.
В Обуховския район са повредени частна жилищна сграда и два леки автомобила. Щети са нанесени и по частна къща в Бучанския район.
Източници: УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИИФ ПАК ГОРИ
08:58 26.09.2026
2 Путин бакшиша
Коментиран от #4
09:03 26.09.2026
3 Аххаха
09:03 26.09.2026
4 Зелен
До коментар #2 от "Путин бакшиша":Ние отблъскваме руснаците ама към Киев, кай се стига до Москва, че мойте само знаят да се оттеглят на по изгодни позиции към Киев, скоро и Киев нма да е от значение хахаха
09:05 26.09.2026
5 До факти
Коментиран от #7
09:08 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хахахахаха
До коментар #5 от "До факти":Еми маняк какво да публикуват то за 6 години само депа удряте хахахаха, укрите измряха от глад а вие се радвате на депа хахахха, добре че маджара обърна войната хахахахахх
09:11 26.09.2026
8 Кога ще прочетем
Вместо това четем:
"Русия направи нова ракета и плаши да унищожи света. Разруши жилищен блок и уби 5 деца."
Коментиран от #9
09:30 26.09.2026
9 По добре
До коментар #8 от "Кога ще прочетем":напиши в България какво се построи - мен Русия ми е все тая,а щом прави ракети значи е построила! Те не се правят на къра.
Коментиран от #10
09:34 26.09.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "По добре":Мерило за икономическата мощ на една държава е производството и подръжката на ОРЪЖИЕ Танкове самолети Междуконтинентални ракети Подводници Там е силата и производството на храни Много и качествени храни Като имаш храна и пушка изобщо не ти пука какво ще каже Макрон и Стуб И те така те
09:47 26.09.2026
11 Шаран БГ
И целия Запад се чувства унизен и продължава да налива пари и оръжие на ненормалника Зеленски. Колкото по-вече се пеняви Западна Европа , толкова по-зле ще го отнася Киев !! Жалко за украинския народ !!
Коментиран от #12
09:49 26.09.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "Шаран БГ":Горбачов продаде идеята за един часовник и дача в Америка Сега ние се гърчим заради неговото предателството
09:52 26.09.2026