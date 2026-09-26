FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

Двамата български граждани, арестувани от полицията в Мюнхен след опит за палеж на предприятие за производство на дронове, са били част от мрежа на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Това пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, като се позовава на източници в силите за безопасност на Германия.
Опитът за палеж стана с хвърляне на коктейли "Молотов“ от движещ се автомобил по строителна площадка на технологичните компании Rohde & Schwarz и Helsing, припомня "Фокус". Последната доставя дронове за армията на Украйна. Пожарът е бързо потушен, а второто устройство е обезвредено. За нападението бяха арестувани мъж и жена на 38 и 28 години с български документи за самоличност.
Властите в Германия смятат, че задържаните са вербувани "агенти от ниско ниво“. Те оценяват, че щетите са минимални поради аматьорските действия на извършителите. Същата група е планирала палеж на фабриката на украинската компания Skyeton близо до Прешов, която произвежда дронове за наблюдение за Украйна. Тази атака е била осуетена и на 25 август в Словакия са задържани латвийски и украински граждани, а друг латвиец е арестуван в Хамбург.
Според вестника, разследващите свързват както палежа в Мюнхен, така и атаката с дрон срещу летище Лайпциг на 4 август с ГРУ. Разузнавателните агенции на Германия смятат, че операциите сега се ръководят от Службата за специални дейности на управлението, която е изградила логистична мрежа в цяла Европа.
Лайпцигската група, според източници на вестника, е била ръководена от офицерът от ГРУ Денис Смолянинов. Целта на атаките е да се прекъснат военните доставки за Украйна и да се принуди Европа да спре помощта за Киев. След експулсирането на руски разузнавачи, ГРУ, под дипломатическо прикритие, е вербувало оперативни работници чрез Telegram и им е плащало в криптовалута. Дронът, използван при атаката на летището в Лайпциг, е бил скрит в подземен тайник, разкрива още FAZ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #36
08:46 26.09.2026
2 руззззНациии
08:48 26.09.2026
3 Mимия Кучева
🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #26
08:49 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДА НЕ СТАНЕ КАТО С ПАПАТА
Коментиран от #11, #23
08:50 26.09.2026
6 Дзак
08:50 26.09.2026
7 Сатана Z
08:51 26.09.2026
8 Мимия Кучева
До коментар #4 от "Това не са Българските Граждани":Така е ,но Христо Грозев-Каишков успя да ги разкрие!😎🤣🤣🤣🤣🤣👍
08:51 26.09.2026
9 В Германия
Сега някой съмнявали се
В България кой
Пали и взривява Складове.
Коментиран от #27
08:51 26.09.2026
10 Вервайте ми
08:51 26.09.2026
11 Тихо руски
До коментар #5 от "ДА НЕ СТАНЕ КАТО С ПАПАТА":Тръбар.В Англия едни други ги осъдиха.И едногънковите русофили да употрбеми като прозти руски крепостни.
08:52 26.09.2026
12 И В Лондон
Само Някакви Гладни Купейки
Са готови да бачкат
За Кремълските Сабаки.
Коментиран от #18
08:54 26.09.2026
13 Мемфис
08:56 26.09.2026
14 Мишел
08:57 26.09.2026
15 Още новини от Германистан
08:59 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А, много от поръчковите сайтове в
09:00 26.09.2026
18 а ситите
До коментар #12 от "И В Лондон":джендъри какво работят освен ибрикчийството знам то им е хоби но работят ли нещо изобщо или го карат на подаяния като любимеца им наркоман зеления потник?
Коментиран от #22
09:00 26.09.2026
19 сигъ
09:01 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 тръбар
До коментар #18 от "а ситите":връткай са
09:03 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 питон 357
До коментар #21 от "Лама Калушев-подпалвач на кучета":да ти отворя фонтанелата
09:04 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хайо
До коментар #3 от "Mимия Кучева":Главно разузнавателно управление (военното разузнаване на Русия .
09:05 26.09.2026
27 Хайо
До коментар #9 от "В Германия":Да беше се поинтересувал какво прикриват в България и защо изведнъж почнаха да се взвривяват складовете на Гербата.
09:07 26.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Верно е, как да не е верно
До коментар #25 от "Хайо":Тази история е толкова достоверна, колкото достоверно е,
че някаква българка, която работила като маникюристка в Лондон
била наета от КГБ да ликвидира Христо Грозев.
Който не знае какъв е русофоба Христо Грозев - внук на Геро Грозев,
бивш първи секретар на БКП в Пловдив.
09:11 26.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Операция "Консерви"
Планът предвиждал германски СС агенти, преоблечени в полски военни униформи, да нападнат германската радиостанция в граничния град Глайвиц (днес Гливице, Полша). Диверсантите превземат сградата и излъчват кратко антигерманско съобщение на полски език, призоваващо към бунт срещу Германия.
Още на следващата сутрин, 1 септември 1939 г., Адолф Хитлер прави обръщение към Райхстага, в което обвинява Полша в агресия и нарушаване на границата, цитирайки именно инцидента в Глайвиц. Часове по-късно германските войски нахлуват в Полша, което бележи официалното начало на Втората световна война.
09:16 26.09.2026
33 Ъъъ
Тук аматьори, на летището аматьори.... Хвърляме коктейли Молотов по стрителна площадка, вероятно целейки да запалим бетона.... Изобщо, агентите на ГРУ са събрани от кол и въже..... То бива, аматьори, то може аматьори, но това е извън пътя..... 🤣
09:19 26.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пффф...
До коментар #1 от "Кина":Ле-леее,колко "обратно на здрави" хора има.И тълпата слага +....хахаха
09:36 26.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Историк
Коментиран от #42
10:27 26.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дъртьо, хващай си партакешите и
До коментар #40 от "Историк":заминавай за старческия дом за дементирали старци!
Не ни занимавай със старческите си проблеми!
10:35 26.09.2026