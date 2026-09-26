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FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

26 Септември, 2026 08:41 1 364 42

  • германия-
  • палеж-
  • гру-
  • българи-
  • руско разузнаване

Разследващите свързват както палежа в Мюнхен, така и атаката с дрон срещу летище Лайпциг

FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двамата български граждани, арестувани от полицията в Мюнхен след опит за палеж на предприятие за производство на дронове, са били част от мрежа на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Това пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, като се позовава на източници в силите за безопасност на Германия.

Опитът за палеж стана с хвърляне на коктейли "Молотов“ от движещ се автомобил по строителна площадка на технологичните компании Rohde & Schwarz и Helsing, припомня "Фокус". Последната доставя дронове за армията на Украйна. Пожарът е бързо потушен, а второто устройство е обезвредено. За нападението бяха арестувани мъж и жена на 38 и 28 години с български документи за самоличност.

Властите в Германия смятат, че задържаните са вербувани "агенти от ниско ниво“. Те оценяват, че щетите са минимални поради аматьорските действия на извършителите. Същата група е планирала палеж на фабриката на украинската компания Skyeton близо до Прешов, която произвежда дронове за наблюдение за Украйна. Тази атака е била осуетена и на 25 август в Словакия са задържани латвийски и украински граждани, а друг латвиец е арестуван в Хамбург.

Според вестника, разследващите свързват както палежа в Мюнхен, така и атаката с дрон срещу летище Лайпциг на 4 август с ГРУ. Разузнавателните агенции на Германия смятат, че операциите сега се ръководят от Службата за специални дейности на управлението, която е изградила логистична мрежа в цяла Европа.

Лайпцигската група, според източници на вестника, е била ръководена от офицерът от ГРУ Денис Смолянинов. Целта на атаките е да се прекъснат военните доставки за Украйна и да се принуди Европа да спре помощта за Киев. След експулсирането на руски разузнавачи, ГРУ, под дипломатическо прикритие, е вербувало оперативни работници чрез Telegram и им е плащало в криптовалута. Дронът, използван при атаката на летището в Лайпциг, е бил скрит в подземен тайник, разкрива още FAZ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    22 2 Отговор
    Вчера си изтеглих автономен изкуствен интелект. попитах го можеш ли да ми кажеш как да си направя дрон и той ми каза Няма проблем вземи лист и химикал и запиши какви материали ще ти трябват.! После го попитах Може ли да направя дрона Боен той ми вика спираме да говорим темата е чувствителна.! Викам му брат пиша роман за съвременния Робин Худ и той ми вика е щом е роман няма проблем ще ти кажа точно как да го направиш..! От това се страхуват власт имащите..Контрола изчезва..

    Коментиран от #36

    08:46 26.09.2026

  • 2 руззззНациии

    9 25 Отговор
    Бързо рузнацистки тролеи, на амбразурата!

    08:48 26.09.2026

  • 3 Mимия Кучева

    27 5 Отговор
    ГРУ,не е ли Главно Разузнаване на Украйна?
    🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #26

    08:49 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДА НЕ СТАНЕ КАТО С ПАПАТА

    27 3 Отговор
    След 30 години да разбере, че са натопени.

    Коментиран от #11, #23

    08:50 26.09.2026

  • 6 Дзак

    24 2 Отговор
    Тези фабрики не са ли Секретни? Как факти.бг са ги научили?

    08:50 26.09.2026

  • 7 Сатана Z

    31 5 Отговор
    По стара традиция Немците си палят Райхстага,след което обвиняват българите

    08:51 26.09.2026

  • 8 Мимия Кучева

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това не са Българските Граждани":

    Така е ,но Христо Грозев-Каишков успя да ги разкрие!😎🤣🤣🤣🤣🤣👍

    08:51 26.09.2026

  • 9 В Германия

    6 16 Отговор
    Правят Зулуми
    Сега някой съмнявали се
    В България кой
    Пали и взривява Складове.

    Коментиран от #27

    08:51 26.09.2026

  • 10 Вервайте ми

    18 3 Отговор
    Така си беше , даже тия се обадиха във вестника преди да нападнат 😂🤣😂

    08:51 26.09.2026

  • 11 Тихо руски

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "ДА НЕ СТАНЕ КАТО С ПАПАТА":

    Тръбар.В Англия едни други ги осъдиха.И едногънковите русофили да употрбеми като прозти руски крепостни.

    08:52 26.09.2026

  • 12 И В Лондон

    5 15 Отговор
    И в Германия

    Само Някакви Гладни Купейки
    Са готови да бачкат
    За Кремълските Сабаки.

    Коментиран от #18

    08:54 26.09.2026

  • 13 Мемфис

    9 13 Отговор
    Долен, подъл народ! До къде ни докараха азиатските диваци и нашите продажни комунисти?

    08:56 26.09.2026

  • 14 Мишел

    16 0 Отговор
    Да атакуват изкопи за основи на бъдеща фабрика за дронове е иди о т ска мисъл.

    08:57 26.09.2026

  • 15 Още новини от Германистан

    4 4 Отговор
    „Die beiden Festgenommenen gelten nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden als angeworbene und unerfahrene Helfer, sogenannte Low-Level-Agenten.“(„Двамата арестувани са класифицирани от органите за сигурност като вербувани и неопитни помощници, така наречените агенти от ниско ниво.“

    08:59 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А, много от поръчковите сайтове в

    13 3 Отговор
    България са в престъпна схема на петроханската секта и ония, които ги спонсорират.

    09:00 26.09.2026

  • 18 а ситите

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "И В Лондон":

    джендъри какво работят освен ибрикчийството знам то им е хоби но работят ли нещо изобщо или го карат на подаяния като любимеца им наркоман зеления потник?

    Коментиран от #22

    09:00 26.09.2026

  • 19 сигъ

    3 2 Отговор
    раzширяване на zaднио двор

    09:01 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 тръбар

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "а ситите":

    връткай са

    09:03 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 питон 357

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Лама Калушев-подпалвач на кучета":

    да ти отворя фонтанелата

    09:04 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хайо

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Mимия Кучева":

    Главно разузнавателно управление (военното разузнаване на Русия .

    09:05 26.09.2026

  • 27 Хайо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "В Германия":

    Да беше се поинтересувал какво прикриват в България и защо изведнъж почнаха да се взвривяват складовете на Гербата.

    09:07 26.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Верно е, как да не е верно

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хайо":

    Тази история е толкова достоверна, колкото достоверно е,
    че някаква българка, която работила като маникюристка в Лондон
    била наета от КГБ да ликвидира Христо Грозев.

    Който не знае какъв е русофоба Христо Грозев - внук на Геро Грозев,
    бивш първи секретар на БКП в Пловдив.

    09:11 26.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Операция "Консерви"

    8 2 Отговор
    Операция „Консерви“ (на немски: Aktion Konserve) е циничното кодово наименование на ключова част от Глайвицкия инцидент, организиран от нацистка Германия на 31 август 1939 г.. Това е мащабна операция „под фалшив флаг“, целяща да послужи като официален повод за нахлуването в Полша и последвалото избухване на Втората световна война.

    Планът предвиждал германски СС агенти, преоблечени в полски военни униформи, да нападнат германската радиостанция в граничния град Глайвиц (днес Гливице, Полша). Диверсантите превземат сградата и излъчват кратко антигерманско съобщение на полски език, призоваващо към бунт срещу Германия.

    Още на следващата сутрин, 1 септември 1939 г., Адолф Хитлер прави обръщение към Райхстага, в което обвинява Полша в агресия и нарушаване на границата, цитирайки именно инцидента в Глайвиц. Часове по-късно германските войски нахлуват в Полша, което бележи официалното начало на Втората световна война.

    09:16 26.09.2026

  • 33 Ъъъ

    5 1 Отговор
    "Те оценяват, че щетите са минимални поради аматьорските действия на извършителите."

    Тук аматьори, на летището аматьори.... Хвърляме коктейли Молотов по стрителна площадка, вероятно целейки да запалим бетона.... Изобщо, агентите на ГРУ са събрани от кол и въже..... То бива, аматьори, то може аматьори, но това е извън пътя..... 🤣

    09:19 26.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пффф...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Ле-леее,колко "обратно на здрави" хора има.И тълпата слага +....хахаха

    09:36 26.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Историк

    1 2 Отговор
    Браво на "българските борци за свобода". Всички,които обслужват интересите на чужда държава, са национални предатели. За жалост в България е наложено управление,което пренебрегва това общоприето правило и затова са безнаказано всички национални предатели, които са срам и позор за държавата. Благодарение на тях името на България е на стената на срама. Из цяла Европа плъзнаха тези жалки същества, но тук ги пазят, защото обслужват Кремъл. Путинолизците поне да научат, че Кремъл не е в София и да си заминават за Москва.

    Коментиран от #42

    10:27 26.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дъртьо, хващай си партакешите и

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Историк":

    заминавай за старческия дом за дементирали старци!
    Не ни занимавай със старческите си проблеми!

    10:35 26.09.2026

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