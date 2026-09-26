Плъг-ин хибриди с най-голям пробег. Ето кои са топ предложенията в Европа

Секторът на автомобилите с алтернативно задвижване претърпява коренна технологична промяна, силно подтикната от безмилостната конкуренция на китайския пазар и растящите цени на горивата. Веднъж отхвърлени като неудобен компромис между двигателите с вътрешно горене и пълната електрификация, плъг-ин хибридите и електромобилите с удължен пробег днес се гордеят с капацитет на батериите и пробег при нулеви емисии, които се конкурират с тези на чисто електрическите автомобили отпреди само няколко години. Докато преди 100 километра пробег на батерия се считаха за абсолютния таван за високопроизводителен хибрид, днес водещите модели разбиват рекордите с пробег в чисто електрически режим по WLTP, простиращ се от 200 километра чак до изумителните 350 километра.

На върха на тази таблица се намира Lotus Eletre X, SUV с удължен пробег, оборудван с батерия от 70 киловатчаса, която осигурява до 350 километра самостоятелно пътуване на електрическа тяга. Докато премиум гиганти като Lotus изискват значителни инвестиции, по-широката демократизация на пазара се води от достъпни алтернативи като Xpeng L03 Power X, което доказва, че показателите за хипер-увеличен пробег на батерията бързо се развивати в по-масовите ценови сегменти. Междувременно традиционните европейски гиганти яростно защитават позициите си, като най-добър пример за това са обновените варианти на Volvo XC60 Long Range, които вече постигат до 200 километра пробег само на електричество благодарение на енергийните клетки, интегрирани в пода.

Тази еволюция подчертава фундаментален обрат във философията на задвижващите системи, особено с разпространението на електромобилите с удължен пробег, при които двигателите с вътрешно горене служат изключително като бордови генератори, а не за директно задвижване на колелата. Докато производителите в Европа и Азия се надпреварват да привлекат потребители, търсещи облекчение от колебанията в цените на горивото, без да изпитват тревога при шофиране на дълги разстояния, най-новото поколение хибриди с голям пробег предлага убедителен компромис. В таблицата надолу може да видите и подробна класация за плъг-ин хибридите с най-голям пробег.

Lotus Eletre X - 350 km (PHEV)

Voyah Free REV 318 2WD - 318 km (259 km for 4WD) (EREV)

XPeng L03 Power X Long Range - 215 km (EREV)

Denza D9 - 210 km (PHEV)

Denza Z9GT DM-i - 203 km (PHEV)

Lynk && Co 08 - 200 km (PHEV)

Volvo XC60 T6 AWD Long Range - 200 km (PHEV)

Volvo XC60 T8 AWD Long Range - 189 km (PHEV)

Zeekr 9X - 179 km (EREV)

DFM Forthing 7 REEV (Cirelli 7zero7) - 174 km (EREV)

DFM Forthing 5 REEV - 170 km (EREV)

Volvo XC90 T8 AWD Long Range - 162 km (PHEV)

Bestune Joy EE07 - 160 km (PHEV)

GWM Wey 05 - 158 km (PHEV)

GWM H7 Plug-in Hi2 - 152 km (129 km for 4WD) (PHEV)

DFM Forthing 9 (Cirelli 9zero9) - 145 km (PHEV)

Leapmotor C10 REEV Hybrid - 145 km (EREV)

OMODA 9 SHS-P - 145 km (PHEV)

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid - 143 km (PHEV)

GWM Wey 03 - 139 km (PHEV)

Audi A3 Allstreet e-Hybrid - 138 km (PHEV)

Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid - 137 km (PHEV)

Skoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV - 135 km (PHEV)

Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid - 135 km (PHEV)

Jaecoo 8 SHS-P - 134 km (PHEV)

Audi A3 Sportback e-Hybrid - 133 km (PHEV)

Seat Leon 1.5 e-Hybrid - 133 km (131 km at CUPRA) (PHEV)

Seat Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid - 131 km (130 km at CUPRA) (PHEV)

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid - 129 km (PHEV)

Mercedes GLC 300 e / 400 e 4MATIC - 127 km (PHEV)