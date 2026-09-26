Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Американският президент Доналд Тръмп публикува рано тази сутрин в платформата си "Трут соушъл" изображение на Ормузкия проток, обозначен като "Проток Тръмп", , предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че това става малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките за една седмица, ако САЩ изпълнят определени условия, предаде БТА.
Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ.
Вчера Белият дом заяви само, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран. По-рано през седмицата Иран проведе продължили няколко часа непреки преговори със САЩ.
Междувременно ирански медии съобщиха, че президентът Масуд Пезешкиан е отпътувал от Ню Йорк за Техеран след годишната среща на световните лидери в рамките на Общото събрание на ООН.
В речта си на форума Пезешкиан отхвърли най-новата заплаха на Тръмп "да унищожи" Ислямската република, но в заключение на изказването си отбеляза, че Техеран остава отворен за дипломация.
Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти вчера вечерта, че съгласно предложението на Техеран Иран ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни, ако САЩ вдигнат морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което ще включва и Ливан.
По-късно в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, позовавайки се на свои източници - висши американски представители, че президентът Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в района в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Кольо
12:05 26.09.2026
2 Ивайло Мирчев
12:05 26.09.2026
3 Скоро очаквам
Коментиран от #4, #14, #24
12:06 26.09.2026
4 Па може
До коментар #3 от "Скоро очаквам":и Луната!!!
12:08 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
Нека се излага чучелото.
12:10 26.09.2026
7 Д-р Ментал
12:14 26.09.2026
8 Вчера..
12:15 26.09.2026
9 Карл Три
Коментиран от #15
12:16 26.09.2026
10 Той
12:16 26.09.2026
11 Международно право
12:17 26.09.2026
12 Тонал Дръмп
12:20 26.09.2026
13 А Путин карта
12:20 26.09.2026
14 Демек
До коментар #3 от "Скоро очаквам":Тръмпня?
12:21 26.09.2026
15 Три за пет
До коментар #9 от "Карл Три":А ти температурата измери ли?
12:22 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
Коментиран от #19
12:26 26.09.2026
18 Герги
12:27 26.09.2026
19 гост
До коментар #17 от "Българин":Колко е хубаво, когато пишеш кротко..
12:28 26.09.2026
20 Що не каже
12:28 26.09.2026
21 Гост
12:29 26.09.2026
22 Концепцията
Коментиран от #40
12:29 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Данчо Полицая
До коментар #3 от "Скоро очаквам":Защо не! Как са кръстили женския полов орга на Путин...или пък Путин на въпросния орган...Не знам - обърках се вече и аз тотално!
Коментиран от #32
12:30 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 нннн
12:31 26.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дудов
12:34 26.09.2026
35 В Ню Путюрк
12:40 26.09.2026
36 Не се казва "Протока на Тръмп"!
12:42 26.09.2026
37 На хората им писна
Коментиран от #38, #41
13:00 26.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 идиоти вън
13:26 26.09.2026
40 Той
До коментар #22 от "Концепцията":Добра стратегия, ама Риоко май не се прави , ами си е луд по цялата глава.
13:36 26.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Историк
13:40 26.09.2026