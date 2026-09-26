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Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"
  Тема: Иранската криза

Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

26 Септември, 2026 12:01 972 42

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Белият дом заяви, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран

Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп публикува рано тази сутрин в платформата си "Трут соушъл" изображение на Ормузкия проток, обозначен като "Проток Тръмп", , предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че това става малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките за една седмица, ако САЩ изпълнят определени условия, предаде БТА.

Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Вчера Белият дом заяви само, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран. По-рано през седмицата Иран проведе продължили няколко часа непреки преговори със САЩ.

Междувременно ирански медии съобщиха, че президентът Масуд Пезешкиан е отпътувал от Ню Йорк за Техеран след годишната среща на световните лидери в рамките на Общото събрание на ООН.

В речта си на форума Пезешкиан отхвърли най-новата заплаха на Тръмп "да унищожи" Ислямската република, но в заключение на изказването си отбеляза, че Техеран остава отворен за дипломация.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти вчера вечерта, че съгласно предложението на Техеран Иран ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни, ако САЩ вдигнат морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което ще включва и Ливан.

По-късно в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, позовавайки се на свои източници - висши американски представители, че президентът Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в района в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Кольо

    24 2 Отговор
    Рижавия пак се размечта!

    12:05 26.09.2026

  • 2 Ивайло Мирчев

    23 2 Отговор
    Този е абсолютен и...отттт!!!

    12:05 26.09.2026

  • 3 Скоро очаквам

    26 2 Отговор
    нашата планета ЗЕМЯ да бъде прекръстена на Тръмп.

    Коментиран от #4, #14, #24

    12:06 26.09.2026

  • 4 Па може

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро очаквам":

    и Луната!!!

    12:08 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    22 2 Отговор
    И кой му обръща внимание? Той колко подобни карти публикува, но нищо не се промени - Мексиканския залив си е още Мексикански залив, Канада си е Канада. Същото инс Мексико.
    Нека се излага чучелото.

    12:10 26.09.2026

  • 7 Д-р Ментал

    17 2 Отговор
    Трябва да минават през психо тест всички лидери от държавната администрация

    12:14 26.09.2026

  • 8 Вчера..

    3 2 Отговор
    ...погледнах комшиката на терасата как се чекнеше в упражнения за бедра и после му строших китарата на моя и ги кръстил, любовна игра с комшиката

    12:15 26.09.2026

  • 9 Карл Три

    4 14 Отговор
    Иранският президент е предложил, да предаде протока на фамилията Тръмп, която да го управлява и да гарантира сигурността на корабоплаването. Това е логичен избор, за да се разреши кризата в момента. Публикацията показва, че президента Тръмп гледа благосклонно на подобен вариант.

    Коментиран от #15

    12:16 26.09.2026

  • 10 Той

    9 2 Отговор
    Скоро и планети маже да преименува. Но и с триене на коментари нищо не се постига.

    12:16 26.09.2026

  • 11 Международно право

    7 2 Отговор
    Кво пише в Международното право за протоците?

    12:17 26.09.2026

  • 12 Тонал Дръмп

    10 2 Отговор
    Пари имам, власт имам ама пусти години отминаха. Ни с пари, ни с власт ще си купя безсмъртие.

    12:20 26.09.2026

  • 13 А Путин карта

    2 10 Отговор
    с река Путинак!

    12:20 26.09.2026

  • 14 Демек

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро очаквам":

    Тръмпня?

    12:21 26.09.2026

  • 15 Три за пет

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Карл Три":

    А ти температурата измери ли?

    12:22 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    5 5 Отговор
    Предлагам да издигнем паметник на президент Тръмп някъде около монумента "Цар освободител"! Да прекръстим и Варна на град Тръмп - как навремето за кратко е била град Сталин!

    Коментиран от #19

    12:26 26.09.2026

  • 18 Герги

    19 3 Отговор
    Не е за вярване колко глупав народ са американците които два пъти настъпаха мотиката, избирайки това Психо.

    12:27 26.09.2026

  • 19 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Колко е хубаво, когато пишеш кротко..

    12:28 26.09.2026

  • 20 Що не каже

    18 3 Отговор
    Колко млади командири от Пентагона минават на месец през "Протока Мелания", докато дедото оправя света?

    12:28 26.09.2026

  • 21 Гост

    6 2 Отговор
    Той и Хитлер е имал планове след победата да построи нова столица на райха - Германия, но и дори той бил доста по-скромен от Тръмпоча и приживе не е кръщавал, летища, арки, заливи и проливи на свое име. Тръмп го бие от всякъде!

    12:29 26.09.2026

  • 22 Концепцията

    5 3 Отговор
    Концепцията, известна в политическите науки и дипломацията като „теория на лудия“ (на английски: Madman theory), е въведена като съзнателна политическа стратегия от бившия президент на САЩ Ричард Никсън и неговия началник на щаба Хард Халдеман през 1968 г.Произход на стратегията: Никсън се опитва да убеди ръководството на Северен Виетнам и съветските си партньори, че е готов на абсолютно всичко – включително на използването на ядрено оръжие – за да сложи край на войната във Виетнам. Идеята е враговете да го възприемат като нестабилен и непредсказуем, за да се стреснат и първи да направят отстъпки от страх пред по-мащабна катастрофа.Приложение при Доналд Тръмп: Политически анализатори и експерти по външна политика посочват, че Тръмп систематично използва същия подход в кризата с Иран и други геополитически конфликти. Неговата крайна реторика (като заплахите за пълно унищожение на цивилизации), редувана внезапно с покани за преговори и абсурдни провокативни символи като прекръстването на стратегически морски пространства на негово име, следва класическия стил на „теорията на лудия“ с цел упражняване на максимален психологически натиск.

    Коментиран от #40

    12:29 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Данчо Полицая

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро очаквам":

    Защо не! Как са кръстили женския полов орга на Путин...или пък Путин на въпросния орган...Не знам - обърках се вече и аз тотално!

    Коментиран от #32

    12:30 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 нннн

    1 3 Отговор
    Очаквам Черно море да стане Тръмпово море.

    12:31 26.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дудов

    2 2 Отговор
    Не знам защо но на картата "Проток Тръмп" ми изглежда на фе кa лнo отверстие

    12:34 26.09.2026

  • 35 В Ню Путюрк

    1 5 Отговор
    на брега,статуя на Вова!

    12:40 26.09.2026

  • 36 Не се казва "Протока на Тръмп"!

    6 1 Отговор
    Казва се протока на кривия му, х-й!!!

    12:42 26.09.2026

  • 37 На хората им писна

    5 2 Отговор
    През септември 2026 г. над обществена тоалетна във Виктория, Британска Колумбия (Канада), мистериозно се появи неофициална дървена табела с надпис „Мемориал на Доналд Дж. Тръмп“.

    Коментиран от #38, #41

    13:00 26.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 идиоти вън

    3 0 Отговор
    В най-развитата страна в света явно здравеопазването им хич не е развито, ама хич, щото ако беше развито все някой доктор щеше да се погрижи за изкукалите им президенти!!!!!

    13:26 26.09.2026

  • 40 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Концепцията":

    Добра стратегия, ама Риоко май не се прави , ами си е луд по цялата глава.

    13:36 26.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Историк

    1 0 Отговор
    Крайно време е да подпише указ за смяна на името на държавата САЩ на Тръмпландия!

    13:40 26.09.2026