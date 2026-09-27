Първият министър на Уелс за независимостта: Няма връщане назад!

Първият министър на Уелс Рун ап Йорверт заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на страната. Той говори пред участниците в митинг в студентския град Абъристуит, който според организаторите е събрал между 8000 и 9000 души.

„Следващата стъпка“ за Уелс трябва да бъде „равнопоставеност с Шотландия – като минимум“, заяви Йорверт. Той добави, че уелските власти настояват пред Уестминстър за инвестиции и по-широки правомощия, които да позволят промени в живота на хората.

За първи път първи министър застава начело на шествие

Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие.

Участието на Йорверт е първият случай, в който първи министър на Уелс присъства на шествие за независимост. От 2019 г. насам хиляди хора са се включвали в подобни прояви в Кардиф, Суонзи, Рексъм, Мъртир Тидвил, Рил и Бари.

Рун ап Йорверт беше избран за първи министър през май 2026 г. Той е лидер на националистическата партия „Плайд Къмри“, която след последните избори за първи път има най-много депутати в уелския парламент.

Опозиционни партии обаче заявиха, че първият министър трябва да работи по ежедневните проблеми на Уелс, вместо да участва в шествия. Така политическият спор около независимостта се пренесе и в уелския парламент.

Парламентът отхвърли предложение на „Реформаторите“

През седмицата уелският парламент отхвърли с минимална разлика предложение на „Реформаторите“, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. Дебатът се проведе на фона на засилващите се призиви за ново разпределение на правомощията между Лондон и съставните части на кралството.

На 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство. В него се настоява централната власт в Лондон да позволи провеждането на референдуми за независимост. Същия ден Уелс и Шотландия подписаха и споразумение за бъдещо сътрудничество.

Засега изявлението на Йорверт не определя срок за референдум. То поставя акцент върху получаването на по-широки правомощия и върху продължаването на конституционния път, който според него вече не може да бъде върнат назад.

Източници: БНР, Би Би Си, Гардиън