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Вучич след разговор с Путин: Смятам, че ще си осигурим стабилни доставки на газ

Вучич след разговор с Путин: Смятам, че ще си осигурим стабилни доставки на газ

26 Септември, 2026 18:11 529 21

  • александър вучич-
  • газ-
  • сърбия-
  • владимир путин-
  • русия-
  • нис

Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение

Вучич след разговор с Путин: Смятам, че ще си осигурим стабилни доставки на газ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ, заяви сръбският президент Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Белград същевременно се стреми към сключването на по-дългосрочен договор. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният ѝ тригодишен договор изтече през лятото на 2025 година. Оттогава доставките се осигуряват чрез поредица от краткосрочни удължавания.

"Споразумението за доставката на газ изтича на 30 септември. Смятам, че след днешния разговор то ще бъде удължено и ще си осигурим стабилни доставки на газ", написа Вучич в Инстаграм след разговора с Путин.

По думите му Сърбия ще продължи да получава газ на "добра и ниска цена от 318 евро за 1000 кубични метра", вместо да плаща пазарната цена, която според него в момента е 868 евро.

Въпреки стремежа си към членство в ЕС Сърбия остава една от малкото европейски държави, които поддържат тесни отношения с Кремъл след руската инвазия в Украйна.

Белград е изправен и пред американски санкции срещу най-голямата сръбска петролна компания Сръбската петролна компания НИС заради мажоритарното руско участие в нея.

За отмяната на санкциите Вашингтон настоява руското участие в компанията да бъде прекратено изцяло. От месеци се водят преговори за продажбата на руския дял от 56% на Унгарската петролна компания МОЛ.

Последното изключение от американските санкции изтича на 30 септември. Това е и крайният срок, определен от Вашингтон за приключване на сделката.

"Обсъдихме и въпроса за Сръбската петролна компания НИС с надеждата да намерим добро решение и за двете страни", заяви Вучич.

Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори, свикани след продължилите близо две години протести против корупцията, започнати от студенти.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    2 9 Отговор
    На Путята чавка му е изпила акъла. Сърбите подкрепят укронацитата с оръжие и горива, той газ ще им доставя.

    Коментиран от #4

    18:13 26.09.2026

  • 2 Путин пърдящата утка

    2 5 Отговор
    Ще ще....за долу подписания🤣

    18:14 26.09.2026

  • 3 ежко

    2 3 Отговор
    Така ще е.С нас си-цената е на половина.С враговете ни-цената е двойна.Много умно от страна на Русия.И правилно.

    Коментиран от #9

    18:17 26.09.2026

  • 4 Ако доставката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    минава през България най добре украинците да се погрижат за нея.

    Коментиран от #6

    18:17 26.09.2026

  • 5 а зеленски разрешил ли е ?

    3 1 Отговор
    без да питате зеленски никава сделка не може се прави в европа

    18:18 26.09.2026

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако доставката":

    укритее и дронове на части ни изпращат по морето ама вие не ги събирате и да ги сглобявате

    18:19 26.09.2026

  • 7 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Ес трябва да спре транспорта на .руска газ по свои тръбопроводи.

    Коментиран от #10

    18:20 26.09.2026

  • 8 Ехааааааа

    4 3 Отговор
    Запада ще яде голям кочан тая зима барабар със нас , че се хванахме на погрешното хоро със жалките си управляващи !!!!!!

    18:20 26.09.2026

  • 9 Хи хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ежко":

    Бъди сигурен че украинците ще се погрижат да няма доставки.Блатните ни спряха газа посред зима, като ни обявиха за неприятелска държава,а сега щели да ни дават газ на половин цена.Да не си спец по психопатия

    Коментиран от #17

    18:22 26.09.2026

  • 10 МНОГО СИ ПРАВ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    И ТАЯ ЗИНА ЕС ЩЕ ЗАМРЪЗНЕ КАТО ДЕДО ТИ МРАЗ .....ДА НЕ СЕ НАДЯВА НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ !!!!!

    Коментиран от #13

    18:23 26.09.2026

  • 11 Боташ

    0 0 Отговор
    От къде бе?По въздух ли?

    18:25 26.09.2026

  • 12 СЛАВА РУСИЯ !

    3 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    18:26 26.09.2026

  • 13 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "МНОГО СИ ПРАВ":

    Българите крадат като за световно и имат пари. Затова винаги ще имат горива.

    18:26 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Почна да става досадно това:

    3 0 Отговор
    Вашингтон настоява.... !

    18:34 26.09.2026

  • 16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    1 0 Отговор
    АЗ И САМО АЗ ЩЕ УПРАВЛЯВАМ СВЕТА , ПУТИН , ТРЪМП , СИ ....СА ПИОНКИ В МОИТЕ РЪЦЕ ЩЕ ПРАВЯТ ТОВА КОЕТО САМО АЗ И САМО АЗ КАЖА НАЙ ВЕЛИКИЯ КЛОУН НА СВЕТА !!!!!!!!

    Коментиран от #18

    18:36 26.09.2026

  • 17 газа спря щото нещете да плащате

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи хи хи":

    по точно моля по точно

    ние спряхме да им плащаме затова спря газа

    кирето оня хардварския спря плащанията затова спря и газа

    без пари газ ли искаш да получаваш?

    18:36 26.09.2026

  • 18 зеления е ненадминат просяк

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    истината е че никой клоун в света не е достигнал нивото на зеления целия свят да му дарява пари и да му се кланя

    18:38 26.09.2026

  • 19 Въобще даже

    1 0 Отговор
    Не и трябва членство в ЕС на Сърбия. Само щети и никакви ползи за хората

    18:41 26.09.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор
    Вучич е достоен ученик На Йосиф Броз Тито в политиката му "Цуцане от 2 крави", но който стои на 2 стола - пада, също като арменеца Пашинян.

    18:42 26.09.2026

  • 21 "американските санкции"

    1 0 Отговор
    Са просто европейски слугинаж и олигофрения на смотсняците в ЕК !

    18:42 26.09.2026

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