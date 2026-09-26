Вучич след разговор с Путин: Смятам, че ще си осигурим стабилни доставки на газ

Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ, заяви сръбският президент Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Белград същевременно се стреми към сключването на по-дългосрочен договор. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният ѝ тригодишен договор изтече през лятото на 2025 година. Оттогава доставките се осигуряват чрез поредица от краткосрочни удължавания.
"Споразумението за доставката на газ изтича на 30 септември. Смятам, че след днешния разговор то ще бъде удължено и ще си осигурим стабилни доставки на газ", написа Вучич в Инстаграм след разговора с Путин.
По думите му Сърбия ще продължи да получава газ на "добра и ниска цена от 318 евро за 1000 кубични метра", вместо да плаща пазарната цена, която според него в момента е 868 евро.
Въпреки стремежа си към членство в ЕС Сърбия остава една от малкото европейски държави, които поддържат тесни отношения с Кремъл след руската инвазия в Украйна.
Белград е изправен и пред американски санкции срещу най-голямата сръбска петролна компания Сръбската петролна компания НИС заради мажоритарното руско участие в нея.
За отмяната на санкциите Вашингтон настоява руското участие в компанията да бъде прекратено изцяло. От месеци се водят преговори за продажбата на руския дял от 56% на Унгарската петролна компания МОЛ.
Последното изключение от американските санкции изтича на 30 септември. Това е и крайният срок, определен от Вашингтон за приключване на сделката.
"Обсъдихме и въпроса за Сръбската петролна компания НИС с надеждата да намерим добро решение и за двете страни", заяви Вучич.
Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори, свикани след продължилите близо две години протести против корупцията, започнати от студенти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #4
18:13 26.09.2026
2 Путин пърдящата утка
18:14 26.09.2026
3 ежко
Коментиран от #9
18:17 26.09.2026
4 Ако доставката
До коментар #1 от "Гробар":минава през България най добре украинците да се погрижат за нея.
Коментиран от #6
18:17 26.09.2026
5 а зеленски разрешил ли е ?
18:18 26.09.2026
6 оня с коня
До коментар #4 от "Ако доставката":укритее и дронове на части ни изпращат по морето ама вие не ги събирате и да ги сглобявате
18:19 26.09.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #10
18:20 26.09.2026
8 Ехааааааа
18:20 26.09.2026
9 Хи хи хи хи
До коментар #3 от "ежко":Бъди сигурен че украинците ще се погрижат да няма доставки.Блатните ни спряха газа посред зима, като ни обявиха за неприятелска държава,а сега щели да ни дават газ на половин цена.Да не си спец по психопатия
Коментиран от #17
18:22 26.09.2026
10 МНОГО СИ ПРАВ
До коментар #7 от "стоян георгиев":И ТАЯ ЗИНА ЕС ЩЕ ЗАМРЪЗНЕ КАТО ДЕДО ТИ МРАЗ .....ДА НЕ СЕ НАДЯВА НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ !!!!!
Коментиран от #13
18:23 26.09.2026
11 Боташ
18:25 26.09.2026
12 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
18:26 26.09.2026
13 Гробар
До коментар #10 от "МНОГО СИ ПРАВ":Българите крадат като за световно и имат пари. Затова винаги ще имат горива.
18:26 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Почна да става досадно това:
18:34 26.09.2026
16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #18
18:36 26.09.2026
17 газа спря щото нещете да плащате
До коментар #9 от "Хи хи хи хи":по точно моля по точно
ние спряхме да им плащаме затова спря газа
кирето оня хардварския спря плащанията затова спря и газа
без пари газ ли искаш да получаваш?
18:36 26.09.2026
18 зеления е ненадминат просяк
До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":истината е че никой клоун в света не е достигнал нивото на зеления целия свят да му дарява пари и да му се кланя
18:38 26.09.2026
19 Въобще даже
18:41 26.09.2026
20 Гост
18:42 26.09.2026
21 "американските санкции"
18:42 26.09.2026