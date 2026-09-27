Хиляди протестираха в Мадрид заради жилищната криза

Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид в събота вечерта срещу жилищната криза в Испания. Демонстрантите поискаха по-силна защита на наемателите, правила срещу измамите при наемите и забрана за принудително извеждане, когато на засегнатите не е осигурено алтернативно жилище.

Протестът беше провокиран от случая с 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, която беше принудително изведена от апартамент в Мадрид, в който е живяла около 70 години. След края на шествието демонстранти разпънаха палатки на площад „Пуерта дел Сол“ в центъра на града.

Според властите в демонстрацията са участвали около 25 000 души. Организаторите обаче обявиха, че броят им е достигнал около 300 000. По време на шествието участниците скандираха за ограничаване на жилищните разходи и за по-трудно извеждане на хора, които живеят под наем.

Наемът е нараснал пет пъти

„Не можем да търпим повече. Или системата за наеми ще се срине, или правителството ще падне“, заявиха някои от протестиращите.

Бащата на Абаскал е наел апартамента за първи път през 1956 г. След смъртта на родителите си тя е продължила да живее там като наемател. През този период е действал таван на наемите.

Сградата е сменила собственика си през 2018 г. На Абаскал е била предложена възможност да купи жилището, но според Съюза на наемателите в Мадрид тя не е могла да си го позволи. По-късно инвестиционният фонд „Урбагестион“ е купил имота и е увеличил месечния наем от 500 на 2650 евро. След това сумата е била намалена на 1650 евро, но пенсионерката отново не е могла да я плаща.

Случаят превърна Абаскал в символ на жилищната криза в Испания. Във видеопослание, записано от болничното ѝ легло, тя призова испанците да се включат в протестите.

Недостигът достига 550 000 жилища

„Не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат другите да се научат да се борят за това, което е тяхно“, заяви Абаскал.

Испанската централна банка изчислява, че през миналата година в страната не са достигали около 550 000 жилища. Значителна част от недостига е концентрирана в Мадрид, Барселона и Валенсия. Анализатори свързват натиска върху пазара с туризма и увеличаването на населението в големите градове, включително заради имиграцията.

Испания е сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с най-малък дял на държавните жилища под наем. Те представляват под 2 процента от жилищното предлагане, докато средното равнище за Европейския съюз е 8 процента.

Източници: БТА