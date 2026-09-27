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Хиляди протестираха в Мадрид заради жилищната криза
  Тема: Недвижими имоти

Хиляди протестираха в Мадрид заради жилищната криза

27 Септември, 2026 06:11, обновена 27 Септември, 2026 06:13 804 6

  • жилищна криза-
  • мадрид-
  • испания-
  • наеми-
  • принудително извеждане

Демонстрацията беше провокирана от принудителното извеждане на 87-годишна жена, живяла седем десетилетия в един апартамент.

Хиляди протестираха в Мадрид заради жилищната криза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид в събота вечерта срещу жилищната криза в Испания. Демонстрантите поискаха по-силна защита на наемателите, правила срещу измамите при наемите и забрана за принудително извеждане, когато на засегнатите не е осигурено алтернативно жилище.

Протестът беше провокиран от случая с 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, която беше принудително изведена от апартамент в Мадрид, в който е живяла около 70 години. След края на шествието демонстранти разпънаха палатки на площад „Пуерта дел Сол“ в центъра на града.

Според властите в демонстрацията са участвали около 25 000 души. Организаторите обаче обявиха, че броят им е достигнал около 300 000. По време на шествието участниците скандираха за ограничаване на жилищните разходи и за по-трудно извеждане на хора, които живеят под наем.

„Не можем да търпим повече. Или системата за наеми ще се срине, или правителството ще падне“, заявиха някои от протестиращите.

Наемът е нараснал пет пъти

Бащата на Абаскал е наел апартамента за първи път през 1956 г. След смъртта на родителите си тя е продължила да живее там като наемател. През този период е действал таван на наемите.

Сградата е сменила собственика си през 2018 г. На Абаскал е била предложена възможност да купи жилището, но според Съюза на наемателите в Мадрид тя не е могла да си го позволи. По-късно инвестиционният фонд „Урбагестион“ е купил имота и е увеличил месечния наем от 500 на 2650 евро. След това сумата е била намалена на 1650 евро, но пенсионерката отново не е могла да я плаща.

Случаят превърна Абаскал в символ на жилищната криза в Испания. Във видеопослание, записано от болничното ѝ легло, тя призова испанците да се включат в протестите.

„Не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат другите да се научат да се борят за това, което е тяхно“, заяви Абаскал.

Недостигът достига 550 000 жилища

Испанската централна банка изчислява, че през миналата година в страната не са достигали около 550 000 жилища. Значителна част от недостига е концентрирана в Мадрид, Барселона и Валенсия. Анализатори свързват натиска върху пазара с туризма и увеличаването на населението в големите градове, включително заради имиграцията.

Испания е сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с най-малък дял на държавните жилища под наем. Те представляват под 2 процента от жилищното предлагане, докато средното равнище за Европейския съюз е 8 процента.

Източници: БТА


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    11 2 Отговор
    Живяла под наем но се борила другите да могат да защитят това което е тяхно?! От кога наемането на жилище означава че е твое?? Колко голям е бил апартамента и...сигурно поне 120 кв.м за да направят наема 2600 ...с защо не се е преместила в по малък?

    06:44 27.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 SDEЧЕВ

    5 3 Отговор
    Цял живот паразит. Комунисти са испанските мингиани

    06:47 27.09.2026

  • 4 1234

    7 2 Отговор
    Разбира се проблема е тежък и морален и матерялен и резултат от липса на жилищна политика и не само в Испания. Разбира се протестите са основателни НО.!!! Жената е пенсионерка вероятно от 3-4-5г. Преди това не е ли спестявала? и сигурно с тези 500 евро, в по-малък град или село може да си позволи жилище?

    06:47 27.09.2026

  • 5 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    В Испания, ако например сте за година на работа в чужбина и през това време у вас се нанесат незаконно тумба хлебарки с павета, влизате директно в ада и не можете да ги изгоните по никакъв начин с години. Ще им плащате и режийните.

    07:21 27.09.2026

  • 6 изкривена истина

    1 1 Отговор
    за това, което е тяхно“, заяви Абаскал - имот под наем е на собственика, не е на наемателя, дори сто години да живее в него. Даже много са я търпели там. Това бабе-хлебаррка цял живот е дремала в един апартамент, явно стара мома, тоест без разходи за други хора и дори не е спестила за гарсониера. Никой не й е виновен.

    07:28 27.09.2026

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