Нетаняху отрече Египет да е предупредил Израел за 7 октомври

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърдението, че Египет е предупредил Израел за подготвяното нападение на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Позицията беше обявена след публикация на американското списание „Атлантик“, според която египетски представители са предали информация за готвена мащабна атака.

От кабинета на Нетаняху определиха информацията като невярна и заявиха, че тя се използва „за да се манипулира израелската общественост“. Това е поредното отричане от страна на израелския премиер на твърдения, че е получил предварителни предупреждения за нападението.

Какво твърди „Атлантик“

Според публикацията по-малко от две седмици преди атаката ръководителят на египетското разузнаване Абас Камел е пътувал до Израел. По време на посещението, продължило около час, той е предупредил, че „Хамас“ изглежда „се мобилизира за мащабна атака“.

Камел е заявил още, че възможността за предотвратяване на катастрофата се изчерпва, и е препоръчал на Израел да направи икономически отстъпки пред „Хамас“, за да не се стигне до ескалация. Той е сред най-влиятелните представители на разузнавателните служби в Близкия изток и участва в египетските и катарските посреднически усилия между Израел и „Хамас“.

„Атлантик“ не посочва с кого точно се е срещнал Камел в Израел. Бивш израелски правителствен служител, цитиран от списанието, е заявил, че е невъзможно Нетаняху да не е знаел за посещението или за срещите на египетския разузнавач с израелски представители.

Предишни отричания и нови твърдения

Два дни след нападението на 7 октомври кабинетът на Нетаняху е отрекъл Египет да е отправял подобно предупреждение. Тогава е било заявено и че не е имало пряка или непряка среща между Нетаняху и Камел.

Публикацията на „Атлантик“ последва статия на израелския вестник „Хаарец“, според която президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян също е предупредил Нетаняху, че тогавашният лидер на „Хамас“ Яхия Синуар планира мащабна офанзива.

Кабинетът на израелския премиер отхвърли и това твърдение и обяви, че планира да съди „Хаарец“ за клевета. Така съдържанието на публикациите за евентуални предварителни предупреждения остава предмет на спор между израелското правителство и медиите, които ги разпространиха.

Източници: БТА, ДПА, Атлантик