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Анди Бърнам обеща нов курс за Великобритания след Брекзит
  Тема: Избори

Анди Бърнам обеща нов курс за Великобритания след Брекзит

27 Септември, 2026 06:10 634 3

  • анди бърнам-
  • брекзит-
  • лейбъристка партия-
  • великобритания-
  • бриджит филипсън

Британският премиер определи десетилетието след референдума като период на лутане и разделение. Той обеща растеж във всеки регион и отхвърли предсрочни избори преди 2029 г.

Анди Бърнам обеща нов курс за Великобритания след Брекзит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър-председател Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, като определи десетилетието след референдума за Брекзит като период на „безцелно лутане и разделение“. Той заяви, че страната трябва да сложи край на този период и да възстанови надеждата на хората за по-добър живот.

Бърнам направи изявлението си при пристигането си в събота в Ливърпул за първата конференция на Лейбъристката партия, на която участва като неин лидер. Премиерът обеща да представи визията си за постигане на „добър растеж“ във всеки регион на страната.

„Ще направим тази седмица наистина важна, като определим нова посока за страната“, каза британският премиер.

„Измина десетилетие от Брекзит и това беше десетилетие на прекалено много безцелно блуждаене, прекалено много разделение, и трябва да сложим край на това“, заяви Бърнам.

По думите му неговата визия ще даде възможност на хората отново да вярват, че нещата ще се подобрят. „Животът ще стане по-добър – и това ще се случи“, каза той.

Лейбъристите се готвят за следващите избори

Председателката на Лейбъристката партия Бриджит Филипсън заяви, че не е самодоволна относно шансовете за победа на следващите избори. Това става на фона на проучвания, според които партията отново е спечелила общественото благоразположение.

Въпреки подобрените позиции на лейбъристите Бърнам изключи възможността за предсрочни избори преди 2029 г. Така правителството заявява намерение да продължи управленския си курс до редовния изборен цикъл.

В Ливърпул премиерът беше придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел. Той заяви, че се гордее с първото си участие в конференцията на Лейбъристката партия като неин лидер.

Източници: БТА, Пи Ей Мидия, ДПА


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