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Стрелба пред синагога в Канада по време на Йом Кипур: Ранен е полицай

Стрелба пред синагога в Канада по време на Йом Кипур: Ранен е полицай

21 Септември, 2026 19:33, обновена 21 Септември, 2026 19:36 487 16

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Нападението е станало в Белвил, Онтарио, докато еврейската общност се е събирала за служба; предполагаемият стрелец е тежко ранен

Стрелба пред синагога в Канада по време на Йом Кипур: Ранен е полицай - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стрелба е избухнала пред синагога в канадския град Белвил, Онтарио, докато членове на еврейската общност са се събирали за службите по случай Йом Кипур. При инцидента е ранен полицейски служител, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Полицията посочва, че стрелбата е станала около 19:10 ч. на 20 септември в източната част на града, близо до жилищен район. Според Специалния отдел за разследване на Онтарио предполагаемият стрелец - 29-годишен мъж - е бил тежко ранен и е с опасност за живота.

Раненият полицай е настанен в болница в критично, но стабилно състояние.

Канадският премиер Марк Карни осъди нападението и заяви, че еврейската общност трябва да може да изповядва религията си спокойно и без страх.

„Евреите трябва да могат да изповядват вярата си безопасно. Да живеят като свободни, открити и горди евреи“, написа Карни в социалната мрежа X.

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд също осъди стрелбата и подчерта, че членовете на еврейската общност имат право да се събират и да практикуват религията си без опасения за сигурността.

След инцидента полицията в Торонто обяви засилено присъствие около синагоги и други религиозни обекти като превантивна мярка.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    4 2 Отговор
    аз пък обичам да Ям Папур

    19:40 21.09.2026

  • 2 катастрофална грешка

    3 10 Отговор
    през всв сащ помогнаха на ссср, и оттам тръгна всичко!

    Коментиран от #6

    19:41 21.09.2026

  • 3 Лили Шпекова 🥒

    8 2 Отговор
    Днес в Канада араб Гого,е гърмял във синагога.
    🕌🤣👍🤣🕌

    19:42 21.09.2026

  • 4 Яшар

    7 2 Отговор
    Лоша работа ...а толко е по здравословно,спокойно и приятно е човек да си пие ракията вечер вместо да прави золуми

    19:42 21.09.2026

  • 5 мед за душата

    6 2 Отговор
    бих дарил на изпълнителя от скромната си заплата

    19:42 21.09.2026

  • 6 беги на фронта

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "катастрофална грешка":

    Да я поправиш. На никой няма да липсваш.

    19:43 21.09.2026

  • 7 "открити и горди евреи"..ХАХАХАХА

    10 3 Отговор
    И с какво точно трябва да се гордеят?

    Коментиран от #14

    19:44 21.09.2026

  • 8 сюндюк

    4 0 Отговор
    Аре няма проблем всяко чудо за три дни..!

    19:45 21.09.2026

  • 9 Тея хора нямат ли гранати

    8 1 Отговор
    Направо се излагат

    19:46 21.09.2026

  • 10 стрелбата

    8 0 Отговор
    била станала "близо до жилищен район". Тея да не се се молили в гората бре? Или в някой склад ...

    Коментиран от #11

    19:49 21.09.2026

  • 11 Може да са били

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "стрелбата":

    "горски евреи" от Кавказ. Качват се по дърветата даже

    19:50 21.09.2026

  • 12 И кво е това

    4 0 Отговор
    Йом Клепур ?

    Коментиран от #15

    19:51 21.09.2026

  • 13 Това е

    6 0 Отговор
    много добра новина. Всеки ден трябва да има такива новини. Ако може с повече изтрепани евреи.

    19:52 21.09.2026

  • 14 Как с кво

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от ""открити и горди евреи"..ХАХАХАХА":

    Че са богоизбрани.Колкото до благовествието, те са неприятели, което е от полза за езичниците, а колкото до избора, те са възлюбени заради бащите си, защото даровете и призванията на Бога са н е о т м е н и м и.

    19:56 21.09.2026

  • 15 Кклепат се с фекалии

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "И кво е това":

    И си перат кратуните в най близката стена. Тва е

    19:58 21.09.2026

  • 16 Мдаа

    1 2 Отговор
    Понеже Аз ви избрах от света, затуй света ви мрази казва Христос. Факт е, че евреите са преследвани и гонени поне от 2000 г., въпреки това са се съхранили като самосъзнание и религия, че и държавата си възстановиха в историческите й граници, всичко според Писанията.

    20:05 21.09.2026

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