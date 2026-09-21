Стрелба пред синагога в Канада по време на Йом Кипур: Ранен е полицай

Стрелба е избухнала пред синагога в канадския град Белвил, Онтарио, докато членове на еврейската общност са се събирали за службите по случай Йом Кипур. При инцидента е ранен полицейски служител, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Полицията посочва, че стрелбата е станала около 19:10 ч. на 20 септември в източната част на града, близо до жилищен район. Според Специалния отдел за разследване на Онтарио предполагаемият стрелец - 29-годишен мъж - е бил тежко ранен и е с опасност за живота.
Раненият полицай е настанен в болница в критично, но стабилно състояние.
Канадският премиер Марк Карни осъди нападението и заяви, че еврейската общност трябва да може да изповядва религията си спокойно и без страх.
„Евреите трябва да могат да изповядват вярата си безопасно. Да живеят като свободни, открити и горди евреи“, написа Карни в социалната мрежа X.
Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд също осъди стрелбата и подчерта, че членовете на еврейската общност имат право да се събират и да практикуват религията си без опасения за сигурността.
След инцидента полицията в Торонто обяви засилено присъствие около синагоги и други религиозни обекти като превантивна мярка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
19:40 21.09.2026
2 катастрофална грешка
Коментиран от #6
19:41 21.09.2026
3 Лили Шпекова 🥒
🕌🤣👍🤣🕌
19:42 21.09.2026
4 Яшар
19:42 21.09.2026
5 мед за душата
19:42 21.09.2026
6 беги на фронта
До коментар #2 от "катастрофална грешка":Да я поправиш. На никой няма да липсваш.
19:43 21.09.2026
7 "открити и горди евреи"..ХАХАХАХА
Коментиран от #14
19:44 21.09.2026
8 сюндюк
19:45 21.09.2026
9 Тея хора нямат ли гранати
19:46 21.09.2026
10 стрелбата
Коментиран от #11
19:49 21.09.2026
11 Може да са били
До коментар #10 от "стрелбата":"горски евреи" от Кавказ. Качват се по дърветата даже
19:50 21.09.2026
12 И кво е това
Коментиран от #15
19:51 21.09.2026
13 Това е
19:52 21.09.2026
14 Как с кво
До коментар #7 от ""открити и горди евреи"..ХАХАХАХА":Че са богоизбрани.Колкото до благовествието, те са неприятели, което е от полза за езичниците, а колкото до избора, те са възлюбени заради бащите си, защото даровете и призванията на Бога са н е о т м е н и м и.
19:56 21.09.2026
15 Кклепат се с фекалии
До коментар #12 от "И кво е това":И си перат кратуните в най близката стена. Тва е
19:58 21.09.2026
16 Мдаа
20:05 21.09.2026