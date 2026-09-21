Стрелба пред синагога в Канада по време на Йом Кипур: Ранен е полицай

Стрелба е избухнала пред синагога в канадския град Белвил, Онтарио, докато членове на еврейската общност са се събирали за службите по случай Йом Кипур. При инцидента е ранен полицейски служител, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Полицията посочва, че стрелбата е станала около 19:10 ч. на 20 септември в източната част на града, близо до жилищен район. Според Специалния отдел за разследване на Онтарио предполагаемият стрелец - 29-годишен мъж - е бил тежко ранен и е с опасност за живота.

Раненият полицай е настанен в болница в критично, но стабилно състояние.

Канадският премиер Марк Карни осъди нападението и заяви, че еврейската общност трябва да може да изповядва религията си спокойно и без страх.

„Евреите трябва да могат да изповядват вярата си безопасно. Да живеят като свободни, открити и горди евреи“, написа Карни в социалната мрежа X.

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд също осъди стрелбата и подчерта, че членовете на еврейската общност имат право да се събират и да практикуват религията си без опасения за сигурността.

След инцидента полицията в Торонто обяви засилено присъствие около синагоги и други религиозни обекти като превантивна мярка.