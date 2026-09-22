15-годишен ученик уби един и рани 11 души пред гимназия в Турция (ВИДЕО)

15-годишен ученик откри огън с пушка пред професионална гимназия в западния турски окръг Маниса тази сутрин и уби 1 и рани 11 ученици. Двама от пострадалите са в тежко състояние, а предполагаемият нападател е задържан, съобщават турските медии, позовавайки се на местните власти.

Нападението е извършено тази сутрин пред професионалната и техническа гимназия „Инджи Юзмез“ в град Тургутлу. Първоначално валийството на Маниса съобщи, че е получен сигнал за стрелба в район в непосредствена близост до училището и към мястото са изпратени множество полицейски екипи и линейки.

По-късната информация на TRT Haber и İhlas Haber Ajansı сочи, че при стрелбата са ранени 11 ученици, двама от които тежко. Пострадалите са откарани в болници в Тургутлу и Маниса.

Според турските медии нападателят е 15-годишен ученик в същата гимназия. Той пристигнал пеша в района с пушка и открил огън пред училището, след което избягал. Полицията го е заловила малко по-късно и го е задържала.

Моменти непосредствено преди и след стрелбата са заснети от охранителни камери. На кадрите се вижда младеж, който се придвижва по улицата с оръжие в ръка, а след нападението напуска района пеша.

По данни на İhlas Haber Ajansı част от учениците са чакали училищния си транспорт, когато е открита стрелбата.

Причината за нападението все още се разследва. В някои турски медии се появиха версии за конфликт на заподозрения с други ученици ден по-рано, но към момента те не са окончателно потвърдени от разследващите власти.

След стрелбата около гимназията бяха предприети засилени мерки за сигурност. Много родители пристигнаха пред училището, след като научиха за нападението.

Турските власти започнаха съдебно и административно разследване на случая. Предстои да бъде установено и как 15-годишният младеж се е сдобил с оръжието.

Заради тежкия инцидент турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи и министърът на образованието Юсуф Текин са отпътували за Маниса, съобщи TRT Haber.

Разследването продължава, като властите все още изясняват точния мотив за нападението и обстоятелствата, предхождащи стрелбата.