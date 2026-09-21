Иран и Пакистан задълбочават контактите на фона на напрежението с Вашингтон

Министрите на вътрешните работи на Пакистан и Иран - Мохсин Накви и Ескандар Момени, проведоха среща в Техеран на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ. Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между вътрешните ведомства на двете държави, предава News.bg.

Разговорите включиха и последната ситуация в региона. Според пакистанското вътрешно министерство е бил отчетен напредък по текущото сътрудничество между двете страни в различни области.

Срещата идва на фона на дипломатическите усилия на Исламабад за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран. Пакистан активно участва в посреднически инициативи от началото на конфликта, като Накви неведнъж е посещавал Иран в рамките на тези контакти.

По време на предишни визити пакистански представители са обсъждали възможностите за деескалация, възобновяване на преговорите и отваряне на Ормузкия проток. Властите в Исламабад продължават да поддържат дипломатически канали и с двете страни.

Иранският вътрешен министър е определил последното посещение на Накви като полезно, а от пакистанска страна е изразено очакване двустранните отношения да продължат да се развиват.