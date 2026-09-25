Саудитска Арабия, Турция и Пакистан свикват спешна военна среща заради атаките на хусите

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан ще проведат спешна среща на началниците на генералните щабове, на която ще бъдат обсъдени възможностите за военна подкрепа на Рияд заради засилващите се атаки на йеменските хуси. Това съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Срещата ще се проведе в рамките на тристранния Договор за съвместна отбрана от Мека, според който нападение срещу една от страните се разглежда като нападение срещу всички участници.

Решението идва след нова серия ракетни и дронови атаки срещу Саудитска Арабия. Хусите заявиха, че в четвъртък са изстреляли десетки ракети и безпилотни апарати по цели в кралството. Саудитските власти съобщиха, че противовъздушната отбрана е прехванала шест балистични ракети.

Предупреждения за възможни въздушни удари бяха издадени в няколко района, сред които Мека, Джеда и Янбу - ключовият саудитски петролен терминал на Червено море.

Външните министри на трите държави вече проведоха среща по силата на договора. Те осъдиха нападенията срещу Мека и други цивилни обекти и потвърдиха правото на Саудитска Арабия на самоотбрана. Министрите са обсъдили и подготовката на срещата на военните ръководители, но засега не са обявени конкретни мерки.

Договорът беше подписан на 7 август от Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. На 31 август в Истанбул се проведе първото заседание на съвместния Стратегически политически и отбранителен комитет, като трите страни се договориха да създадат постоянен секретариат в Саудитска Арабия.

Анкара вече заяви готовност да окаже на Рияд помощ за покриване на определени военни и технически нужди. Турският външен министър Хакан Фидан определи атаките като сериозна заплаха за териториалната цялост и суверенитета на Саудитска Арабия.

На фона на ескалацията великият мюфтия на Саудитска Арабия призова военнослужещите да бъдат готови да дадат живота си в борбата срещу хусите.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред Fox News, че хусите носят отговорност за собствените си действия. Иран е основният външен съюзник на движението, но степента на оперативния контрол на Техеран върху него остава предмет на спорове.

Ескалацията се развива на фона на дипломатически усилия за прекратяване на по-широкия конфликт между САЩ и Иран. Катар посредничи между двете страни, а иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че чрез посредници е предадено предложение за прекратяване на бойните действия.

Продължаващите атаки и ограниченията на корабоплаването през Ормузкия проток увеличават рисковете за световните енергийни доставки. Преди конфликта през протока преминаваше около една пета от световния петролен износ, а Баб ел Мандеб и Червено море са ключов маршрут за търговията между Азия и Европа.