Пакистанските сили осуетиха опит за нападение от афганистански талибани

Опит за нападение от страна на афганистанските талибани в района на „Гулистан“ по границата между Афганистан и Пакистан е бил осуетен, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от пакистанските служби за сигурност, предава БТА.

По данни на източниците при сблъсъка са били убити няколко членове на талибаните.

В района продължават спорадични престрелки между пакистанските сили за сигурност и афганистанските талибани. Граничните подразделения остават в повишена готовност на фона на напрежението по границата.