Пакистанските сили осуетиха опит за нападение от афганистански талибани

Опит за нападение от страна на афганистанските талибани в района на „Гулистан“ по границата между Афганистан и Пакистан е бил осуетен, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от пакистанските служби за сигурност, предава БТА.
По данни на източниците при сблъсъка са били убити няколко членове на талибаните.
В района продължават спорадични престрелки между пакистанските сили за сигурност и афганистанските талибани. Граничните подразделения остават в повишена готовност на фона на напрежението по границата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 555
08:09 25.09.2026
2 ФАКТ
08:22 25.09.2026
3 666
08:26 25.09.2026
4 Не знаят
Коментиран от #5
08:44 25.09.2026
5 Шопо
До коментар #4 от "Не знаят":С помощ от Талибаните Хутите могат да победят САЩ.
08:57 25.09.2026