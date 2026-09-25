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Пакистанските сили осуетиха опит за нападение от афганистански талибани

Пакистанските сили осуетиха опит за нападение от афганистански талибани

25 Септември, 2026 08:05 645 5

  • пакистан-
  • афганистан-
  • талибани-
  • нападение

При престрелката в района на „Гулистан“ са били убити няколко членове на талибаните, съобщават пакистански източници

Пакистанските сили осуетиха опит за нападение от афганистански талибани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Опит за нападение от страна на афганистанските талибани в района на „Гулистан“ по границата между Афганистан и Пакистан е бил осуетен, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от пакистанските служби за сигурност, предава БТА.

По данни на източниците при сблъсъка са били убити няколко членове на талибаните.

В района продължават спорадични престрелки между пакистанските сили за сигурност и афганистанските талибани. Граничните подразделения остават в повишена готовност на фона на напрежението по границата.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 555

    1 1 Отговор
    Тези пък за какво се бият?! Или някой е намерил повод/причина да ги скара?

    08:09 25.09.2026

  • 2 ФАКТ

    1 1 Отговор
    Българските сили 25 г осуетяват атаките н путиновите талибани

    08:22 25.09.2026

  • 3 666

    1 1 Отговор
    Копейките по кофите харесват Путя, защото е многоходов, а така им изглежда умен

    08:26 25.09.2026

  • 4 Не знаят

    0 0 Отговор
    Пакитата с кого са се захванали. От едната страна Талибаните, от другата Хутите - вещи в партизанските войни и победители над великите сили. Ще си подпалят и без друго нестабилната държава. За какво им е това?

    Коментиран от #5

    08:44 25.09.2026

  • 5 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не знаят":

    С помощ от Талибаните Хутите могат да победят САЩ.

    08:57 25.09.2026