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Пакистан удари десет цели в Афганистан, сред тях е Кандахар
  Тема: Украйна

Пакистан удари десет цели в Афганистан, сред тях е Кандахар

24 Септември, 2026 06:43, обновена 24 Септември, 2026 06:48 876 7

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Напрежението между Исламабад и Кабул отново ескалира

Пакистан удари десет цели в Афганистан, сред тях е Кандахар - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистан е нанесъл въздушни удари по цели на територията на Афганистан през нощта срещу 24 септември, като сред съобщенията за атаките е и удар по Кандахар – един от най-важните центрове на талибанското управление.

Информацията за взрива в Кандахар е потвърдена от свидетелски данни, цитирани от AFP. Жител на града е съобщил, че е чул самолет, последван от мощен взрив, след което е видял пожар в централната част на Кандахар.

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Към ранните часове на 24 септември афганистанските военни и представители на правителството не са дали официален коментар за удара по града.

Пакистан потвърди операцията

Пакистанският министър на информацията Атауллах Тарар заяви, че пакистанските сили са атакували 10 обекта на територията на Афганистан.

По думите му целите са били свързани с изстрелването и съхранението на дронове.

Исламабад твърди, че операцията е била извършена в отговор на навлизането на дронове от афганистанска територия в Пакистан на 23 септември.

Пакистанската страна заявява, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила осем дрона, преди те да достигнат целите си.

Исламабад представя ударите като ограничена операция срещу военни обекти.

Кандахар – най-чувствителният момент

Особено внимание предизвиква информацията за взрив в Кандахар.

Градът има огромно значение за талибанското движение. Той е един от основните политически и религиозни центрове на управляващите в Афганистан, а върховният лидер на движението Хайбатула Ахундзада е базиран в района.

Засега няма потвърдени данни дали предполагаемият удар е бил насочен срещу конкретен високопоставен представител на талибанското ръководство.

Няма и надеждно потвърдена информация за жертви или мащаба на щетите в самия град.

Какво твърди Исламабад

Пакистан обвинява афганистанските власти, че позволяват от територията на страната да бъдат извършвани атаки срещу Пакистан.

Особено внимание Исламабад обръща на пакистанските талибани – Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), които Пакистан обвинява за редица нападения на своя територия.

Кабул отхвърля тези обвинения и отрича да позволява афганистанска територия да бъде използвана за атаки срещу други държави.

Това е един от основните източници на напрежение между двете страни.

Афганистан заплашва с ответни действия

Преди новата ескалация говорителят на талибанското правителство Забихулла Муджахид предупреди, че всяко нарушение на афганистанския суверенитет от страна на Пакистан ще получи твърд отговор.

В същото време Кабул заявява, че остава отворен за диалог и дипломатическо решение на спора.

Турция, Катар, Китай и Саудитска Арабия са сред държавите, които се опитват да посредничат между двете страни.

Новите удари обаче поставят тези дипломатически усилия под допълнителен натиск.

Ескалация след поредица от удари

Новата атака идва само дни след пакистански удари в източните афганистански провинции Кунар и Пактика.

Според ООН при предишните удари са загинали най-малко трима цивилни. Пакистанската страна заяви, че е поразила бойци.

Сега напрежението се пренася и към Кандахар.

Ударите по големи афганистански градове са сравнително редки. Кандахар и Кабул вече бяха засегнати по време на тежката ескалация между двете държави през февруари.

След последвалото прекратяване на огъня през март дипломатическите усилия не успях че талибанското правителство в Кабул не предприема достатъчно действия срещу групировката.

Афганистанските власти отхвърлят обвиненията.

На този фон всеки нов трансграничен инцидент увеличава риска от по-широка военна конфронтация.

Източници: TOLO News, Асошиейтед прес


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

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    А аз се чудех защо не изпълняват договора със Суадитска Арабия, а гледай ти какво било.... Сега да чакаме ли другия от тристранния договор Ердоган да удари някъде...,

    06:59 24.09.2026

  • 2 АМЕРИКАНЦИТЕ ДОНЕСОХА ДЕМОКРАЦИЯТА

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    И в Афганистан.

    07:01 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Копейков":

    Как за кого...

    Коментиран от #6

    07:14 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Разумихин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Пишеш и сам си отговаряш. Нали знаеш какво означава това ?!

    07:43 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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