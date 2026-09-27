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Нетаняху подготвя дело срещу Ердоган пред МНС
  Тема: Избори

Нетаняху подготвя дело срещу Ердоган пред МНС

27 Септември, 2026 22:14 879 14

  • бенямин нетаняху-
  • реджеп тайип ердоган-
  • международен наказателен съд-
  • израелски избори-
  • турция

Израелският премиер е разпоредил подготовка на правно досие, което може да бъде използвано и като средство за натиск. Бившият му съветник Бени Брискин оценява високо шансовете му да остане на поста след изборите.

Нетаняху подготвя дело срещу Ердоган пред МНС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е разпоредил подготовката на правно досие срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, което може да бъде отнесено до Международния наказателен съд в Хага, съобщи i24NEWS. В него се очаква да бъдат включени твърдения за действията на турските власти срещу кюрдското население, както и за предполагаема подкрепа и финансиране на „Хамас“.

Според медията Израел може да внесе случая самостоятелно, но по-вероятният вариант е това да стане чрез посредник. Засега няма потвърждение, че досието ще бъде официално внесено. Израелската страна разглеждала и възможността самото наличие на подобен материал да бъде използвано като средство за натиск върху Анкара и за предотвратяване на нова ескалация.

Нетаняху и представители на израелското министерство на правосъдието са отказали коментар по информацията. И Израел, и Турция не са страни по Римския статут, на който се основава юрисдикцията на Международния наказателен съд, отбелязва i24NEWS. Това поставя допълнителни правни въпроси пред евентуално производство.

Поводът е спорът между Анкара и Йерусалим

Подготовката на досието идва на фона на рязко влошаване на отношенията между Израел и Турция. По-рано Анкара обяви, че е предприела стъпки за издаване на международна заповед за арест на Нетаняху заради действията на Израел в Газа.

В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху обвини Ердоган, че укрива ръководството на „Хамас“, призовава за унищожаването на Израел и се стреми към влияние в Йерусалим. Той заяви още, че турският президент е отговорен за смъртта на хиляди кюрди, отрича арменския геноцид и поддържа претенции към територии в региона. „Ердоган убил хиляди кюрдски граждани, отрича геноцида над арменците, незаконно окупира северната част на Кипър“, каза израелският премиер, цитиран от „Интерфакс“.

Турската страна отхвърли обвиненията. Представител на турската мисия към ООН определи думите на Нетаняху като „лъжи и лични нападки“ и заяви, че те целят да отклонят вниманието от войната и разрушенията в Газа.

Изборите оставят Нетаняху без гарантирано мнозинство

На този фон бившият съветник на Нетаняху Бени Брискин оцени като високи шансовете на премиера да запази поста си след парламентарните избори на 27 октомври. Оценката му обаче идва в условията на оспорвана предизборна кампания и липса на ясен парламентарен победител.

Проучване, публикувано от „Зман Израел“, поставя блока около Нетаняху и опозиционния блок на равни позиции с по 53 места в 120-местния Кнесет. И двете формации остават на осем мандата от необходимото мнозинство от 61 депутати. Решаваща може да се окаже позицията на арабските партии, които според същото проучване биха получили останалите 14 места.

Така оценката на Брискин се разминава с картината от последните сондажи, но не изключва възможността Нетаняху да остане премиер при нов политически застой или при успешно договаряне на коалиция. Международният натиск, отношенията с Турция и войната в Газа се очаква да бъдат сред основните теми в оставащия до вота период.

Източници: i24NEWS, Интерфакс, Таймс ъф Израел


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Смешник.

    22:21 27.09.2026

  • 2 Гост

    24 7 Отговор
    МНС няма ли заповед за арест па тоз клоун?

    22:22 27.09.2026

  • 3 подготвя война

    12 5 Отговор
    с пуяците ама ще е зор без атома

    Коментиран от #4

    22:25 27.09.2026

  • 4 хмм

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "подготвя война":

    Ако целта на Нетаняху е война с Турция бая зор ще види. Ердоган е хитър и никога няма първи да нападне Израел, но пък ще дразни, за да ги предизвика. Ако Израел нападне Турция, губи подкрепата на САЩ, защото Турция е член на НАТО и има втората най-голяма армия в алианса. Ако САЩ се намеси на страната на Израел, това означава край на НАТО.

    22:32 27.09.2026

  • 5 ?????

    10 3 Отговор
    Уф.
    А как i24NEWS ще обяснят факта че Нетаняху е обвиняем от МНС и Израел, САЩ, Русия просто не го признават тоя МНС.

    22:33 27.09.2026

  • 6 Само защото

    16 6 Отговор
    Ердоган казва, на сатанаху истината директно, осраналите напускат залата, когото Злото говори.
    Жалко, че нисичкия с мустака не си свърши работата.

    22:35 27.09.2026

  • 7 Джихади Йово

    8 1 Отговор
    Тоя много се взе насериозно ама ще яде керестъето забелено... :)))

    22:41 27.09.2026

  • 8 Трол

    10 1 Отговор
    И Ердоган си го премести от десния на левия крачол,тоз плъх теняху е голем идиот шизофрен

    22:42 27.09.2026

  • 9 Лумпен

    6 0 Отговор
    Бесилото много ще му отива на ушатия!

    22:48 27.09.2026

  • 10 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    3 0 Отговор
    На снимката - масов убиец , военнопрестъпник,лъжец ,страхливец ,генно увреден арабин

    22:51 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Сащ иска тия да се сбият. Всичко знаем.

    22:52 27.09.2026

  • 13 А за масовото

    4 0 Отговор
    Унищожение на палестинците, пак ли Ердоган им е виновен?.

    22:52 27.09.2026

  • 14 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    3 0 Отговор
    На снимката - маcoв убueц военнопрестъпнuk лъжeц cTpахливец reнно yвpeден apaбин u ncuxonaT

    22:52 27.09.2026