Нетаняху подготвя дело срещу Ердоган пред МНС

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е разпоредил подготовката на правно досие срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, което може да бъде отнесено до Международния наказателен съд в Хага, съобщи i24NEWS. В него се очаква да бъдат включени твърдения за действията на турските власти срещу кюрдското население, както и за предполагаема подкрепа и финансиране на „Хамас“.

Според медията Израел може да внесе случая самостоятелно, но по-вероятният вариант е това да стане чрез посредник. Засега няма потвърждение, че досието ще бъде официално внесено. Израелската страна разглеждала и възможността самото наличие на подобен материал да бъде използвано като средство за натиск върху Анкара и за предотвратяване на нова ескалация.

Нетаняху и представители на израелското министерство на правосъдието са отказали коментар по информацията. И Израел, и Турция не са страни по Римския статут, на който се основава юрисдикцията на Международния наказателен съд, отбелязва i24NEWS. Това поставя допълнителни правни въпроси пред евентуално производство.

Поводът е спорът между Анкара и Йерусалим

Подготовката на досието идва на фона на рязко влошаване на отношенията между Израел и Турция. По-рано Анкара обяви, че е предприела стъпки за издаване на международна заповед за арест на Нетаняху заради действията на Израел в Газа.

В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху обвини Ердоган, че укрива ръководството на „Хамас“, призовава за унищожаването на Израел и се стреми към влияние в Йерусалим. Той заяви още, че турският президент е отговорен за смъртта на хиляди кюрди, отрича арменския геноцид и поддържа претенции към територии в региона. „Ердоган убил хиляди кюрдски граждани, отрича геноцида над арменците, незаконно окупира северната част на Кипър“, каза израелският премиер, цитиран от „Интерфакс“.

Турската страна отхвърли обвиненията. Представител на турската мисия към ООН определи думите на Нетаняху като „лъжи и лични нападки“ и заяви, че те целят да отклонят вниманието от войната и разрушенията в Газа.

Изборите оставят Нетаняху без гарантирано мнозинство

На този фон бившият съветник на Нетаняху Бени Брискин оцени като високи шансовете на премиера да запази поста си след парламентарните избори на 27 октомври. Оценката му обаче идва в условията на оспорвана предизборна кампания и липса на ясен парламентарен победител.

Проучване, публикувано от „Зман Израел“, поставя блока около Нетаняху и опозиционния блок на равни позиции с по 53 места в 120-местния Кнесет. И двете формации остават на осем мандата от необходимото мнозинство от 61 депутати. Решаваща може да се окаже позицията на арабските партии, които според същото проучване биха получили останалите 14 места.

Така оценката на Брискин се разминава с картината от последните сондажи, но не изключва възможността Нетаняху да остане премиер при нов политически застой или при успешно договаряне на коалиция. Международният натиск, отношенията с Турция и войната в Газа се очаква да бъдат сред основните теми в оставащия до вота период.

Източници: i24NEWS, Интерфакс, Таймс ъф Израел