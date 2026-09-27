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Руски дронове повредиха резиденцията на саудитския посланик в Киев
  Тема: Украйна

Руски дронове повредиха резиденцията на саудитския посланик в Киев

27 Септември, 2026 21:25, обновена 27 Септември, 2026 21:28 759 11

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  • руски дронове-
  • володимир зеленски-
  • санкции срещу русия

При атаките срещу Киев са повредени училища, детски градини, жилищни и комуникационни обекти. Зеленски призова САЩ да приложат изцяло санкционния закон, свързван с Линдси Греъм.

Руски дронове повредиха резиденцията на саудитския посланик в Киев - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските атаки срещу Киев са повредили сграда, използвана като резиденция на посланика на Саудитска Арабия, както и две детски градини, две училища, жилищна сграда, автосервиз, складове и обекти на комуникационната инфраструктура. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му от предходния ден Русия е използвала общо 277 ударни дрона срещу Украйна, като 155 от тях са били реактивни. При атаките има загинал човек и десетки пострадали, посочи Зеленски. Украинският президент заяви, че сред повредените обекти в Киев е и сградата, използвана от дипломатическата мисия на Саудитска Арабия.

Ударите засегнаха няколко района на Киев

Нощната атака е причинила пожар в нежилищна сграда в Соломянския район, където е загинал мъж. В Шевченковския район са пострадали трима души, сред които две 16-годишни деца. По-късно дрон е поразил четириетажна административна сграда в Голосеевския район.

В Дарницкия район е засегната многоетажна сграда, при което е пострадала жена. Последиците от атаките са регистрирани и в други части на украинската столица. Отделно от Киев са съобщени повреди по обекти в Днепропетровска област и по сграда на областен дом за деца в Сумска област.

„Ако Русия действително се подготвяше за реални стъпки към деескалация, тази вълна от терор с дронове нямаше да се случи“, заяви Володимир Зеленски.

Зеленски настоява за нови санкции срещу Русия

След атаките украинският президент призова Съединените щати да приложат изцяло санкционно-тарифния закон, свързван със сенатора Линдси Греъм. Зеленски заяви, че Москва използва дипломатически сигнали, за да създава очаквания за деескалация и да отлага по-твърдите международни мерки.

„Трябва да приложим този закон и всеки по света вижда, че има защо и има за какво да бъде приложен“, каза Зеленски. Той призова и останалите партньори от Г-7 и Г-20 да запазят твърдата си позиция.

По думите му се подготвят нови санкционни пакети срещу финансови вериги, схеми за доставка на компоненти и оборудване за производството на руско оръжие, както и срещу конкретни предприятия и лица, свързани с производството на руски балистични ракети. Зеленски заяви, че тези мерки трябва да влязат в сила през октомври.

Източници: Украинская правда, Укринформ, Дойче веле


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    17 2 Отговор
    Мани и кока кола замина и дейт центроветете заминаха,мани всичко замина в канала

    Коментиран от #2

    21:32 27.09.2026

  • 2 ПРАВ СИ

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    РУСИЯ УТЕЧЕ В КАНАЛА.

    21:35 27.09.2026

  • 3 Три източника

    6 4 Отговор
    От велики по велики

    21:39 27.09.2026

  • 4 Вовката

    4 6 Отговор
    Боли ме бимбарицата , в бункера ВАЛДАЙ

    21:43 27.09.2026

  • 5 Джамбаза

    7 4 Отговор
    Ако Дневник изпрати кореспондент ще знаем истината.
    До тогава това е саме прпаганда!

    21:45 27.09.2026

  • 6 Аз съм веган

    5 3 Отговор
    Пълни бездерници

    21:45 27.09.2026

  • 7 аноним

    7 2 Отговор
    Но нищо не казвате за поразяването на сградите и оборудването на двата най-големи мобилни оператори на Украйна в Киев.

    Коментиран от #9

    21:51 27.09.2026

  • 8 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Не разбирам какъв е проблемът?

    22:05 27.09.2026

  • 9 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "аноним":

    Е откъде "да потвърдят от независим източник" бате...
    Украйна никога повече няма да е функционираща държава. Продадоха се на дявола и ей глей резултат

    22:06 27.09.2026

  • 10 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    1 1 Отговор
    Зельо , пусни на хората мобилните телефони ве , не могат да ми звънят да се оплачат ,спряно им 5 жито

    22:09 27.09.2026

  • 11 Монгольята

    0 0 Отговор
    Са напълно отчаяни.
    Пуцат като...ци ганин на сватба.
    Къде падне там
    Хихихихи

    22:14 27.09.2026

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