Руски дронове повредиха резиденцията на саудитския посланик в Киев

Руските атаки срещу Киев са повредили сграда, използвана като резиденция на посланика на Саудитска Арабия, както и две детски градини, две училища, жилищна сграда, автосервиз, складове и обекти на комуникационната инфраструктура. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му от предходния ден Русия е използвала общо 277 ударни дрона срещу Украйна, като 155 от тях са били реактивни. При атаките има загинал човек и десетки пострадали, посочи Зеленски. Украинският президент заяви, че сред повредените обекти в Киев е и сградата, използвана от дипломатическата мисия на Саудитска Арабия.

Ударите засегнаха няколко района на Киев

Нощната атака е причинила пожар в нежилищна сграда в Соломянския район, където е загинал мъж. В Шевченковския район са пострадали трима души, сред които две 16-годишни деца. По-късно дрон е поразил четириетажна административна сграда в Голосеевския район.

В Дарницкия район е засегната многоетажна сграда, при което е пострадала жена. Последиците от атаките са регистрирани и в други части на украинската столица. Отделно от Киев са съобщени повреди по обекти в Днепропетровска област и по сграда на областен дом за деца в Сумска област.

Зеленски настоява за нови санкции срещу Русия

„Ако Русия действително се подготвяше за реални стъпки към деескалация, тази вълна от терор с дронове нямаше да се случи“, заяви Володимир Зеленски.

След атаките украинският президент призова Съединените щати да приложат изцяло санкционно-тарифния закон, свързван със сенатора Линдси Греъм. Зеленски заяви, че Москва използва дипломатически сигнали, за да създава очаквания за деескалация и да отлага по-твърдите международни мерки.

„Трябва да приложим този закон и всеки по света вижда, че има защо и има за какво да бъде приложен“, каза Зеленски. Той призова и останалите партньори от Г-7 и Г-20 да запазят твърдата си позиция.

По думите му се подготвят нови санкционни пакети срещу финансови вериги, схеми за доставка на компоненти и оборудване за производството на руско оръжие, както и срещу конкретни предприятия и лица, свързани с производството на руски балистични ракети. Зеленски заяви, че тези мерки трябва да влязат в сила през октомври.

Източници: Украинская правда, Укринформ, Дойче веле