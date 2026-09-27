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Скот Бесент: Иранската икономика може да рухне до две седмици
  Тема: Иранската криза

Скот Бесент: Иранската икономика може да рухне до две седмици

27 Септември, 2026 21:22 1 246 33

  • скот бесент-
  • иранска икономика-
  • ирански петрол-
  • американски санкции

Американският финансов министър заяви, че по море се транспортират още 15 милиона барела ирански петрол. Според него Техеран търси споразумение със САЩ заради икономическия натиск.

Скот Бесент: Иранската икономика може да рухне до две седмици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската икономика вероятно ще рухне в рамките на следващите две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox News. По думите му по море се транспортират още 15 милиона барела ирански петрол, след което Техеран няма да има с какво да търгува.

„Остават само още 15 милиона барела ирански петрол, които се транспортират по море. Иран няма да има с какво да търгува“, каза Бесент. Той свърза петролния натиск с опитите на Техеран да постигне споразумение със САЩ.

Натиск върху банки и криптопортфейли

Американският финансов министър заяви, че САЩ са затворили три банки и са взели на прицел криптопортфейли, свързани с Иран. Бесент каза още, че иранските авиокомпании са „изолирани от света“ заради американските икономически санкции.

„Те са на колене“, заяви Скот Бесент.

Твърдението за възможен срив на иранската икономика беше представено като прогноза на американския финансов министър. Посоченият от него срок е „следващите две седмици“, без в интервюто да бъде обявена конкретна дата за евентуалното развитие.

Бесент защити икономическата политика на Тръмп

В същото интервю Бесент заяви, че данъчната, търговската и енергийната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, както и дерегулацията, стимулират икономическия растеж в САЩ.

Той каза, че докато „Уолстрийт винаги се справя добре“, сега добре се представя и бизнесът на Main Street, както в САЩ често се обозначават малките и местните компании. По думите му се наблюдава и възраждане на малките и местните банки.

Според Бесент дерегулацията ще направи икономическия растеж „устойчив и неинфлационен“. Той посочи регулаторната предвидимост и това, че държавата не пречи на бизнеса, като фактори, които са от полза както за големите, така и за малките компании.

Източници: БНР Новините, Фокс Нюз


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блажени

    23 4 Отговор
    Са верующите, ех мечти

    21:25 27.09.2026

  • 2 Лост

    22 4 Отговор
    Още един оптимист.

    21:27 27.09.2026

  • 3 Ахъм

    25 4 Отговор
    А може и да не рухне. И така десетки години.

    21:27 27.09.2026

  • 4 Без майтап

    15 3 Отговор
    Дали е така или говори това което иска да чуе Тръмп предстои да видим.

    21:28 27.09.2026

  • 5 АБЕ БРАТЧЕД

    21 3 Отговор
    СЛЯП ДА СЪМ ДОРИ ТЕ ВИЖДАМ ЧЕ СИ МЕГА ТЪПУНГЕР. ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЛИЧИ,НАРИСУВАНО ТИ Е.

    21:29 27.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    20 3 Отговор
    И освен тръмпета има ли още някой да вярва на тия простотии?
    Можело да рухне... ама можело и да не... А САЩ до края на годината ще са на границата на 41вия трилион дълг...

    Коментиран от #23

    21:31 27.09.2026

  • 7 Даа

    20 2 Отговор
    И Украйна ще рухне, а расия ще падне. А всъщност всички продължават да живеят в мизерия и група хора трупат милиарди на техен гръб, сякаш ще ги носят в гроба с тях.

    21:34 27.09.2026

  • 8 Докато има такива

    18 3 Отговор
    Олигофрени неуки,няма как светът да върви напред.

    21:35 27.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    11 3 Отговор
    То мечтите са безплатни

    21:37 27.09.2026

  • 11 Васил

    2 11 Отговор
    Ма те Иранците каква икономика имат освен да продават нефт и газ???? Икономика има Китай

    21:39 27.09.2026

  • 12 А50

    15 3 Отговор
    Със сащ не се преговаря, тея разбират само от бой

    21:42 27.09.2026

  • 13 Няма такова нещо

    15 2 Отговор
    "американските икономически санкции" ! Има американски тероризъм във всичките му възможни форми и проявления !

    21:43 27.09.2026

  • 14 По важното е че

    1 3 Отговор
    Американската страна приветства предстоящото пристигане на две гигантски панди, отдадени под наем от Китай на зоопарка в Атланта, според съобщение на Белият Дом

    21:47 27.09.2026

  • 15 А50

    8 3 Отговор
    Единственият им източник на анализи и прогнози на сащисаните е чатджипити. Но чата няма многохилядна история като персите съответно има бели петна в познанието си за тях. Чата е програмиран по западен модел и не може да предвиди нищо.

    21:48 27.09.2026

  • 16 @@@

    11 3 Отговор
    Този не познава живота в мизерия.Иранците и руснаците могат да карат с десетилетия в мизерия, виж ако на американците им падне стандарта на половина,бе знам колко могат да изкарат без да я докарат до гражданска война

    21:49 27.09.2026

  • 17 Оги

    9 3 Отговор
    Хахаааа, то щото армията рухна, нали рижият кукундел през ден се хвалеше, че няма флот, кораби, ракети, армия, нищо, всичко бил унищожил, смехуркото, а то се оказа, че той нямал ракети. Няма такива клоуни.

    21:52 27.09.2026

  • 18 Стенли

    8 3 Отговор
    Тоя пък се ухилил сякаш яйце му белят, а колко стана дизела и бензина във фащ 🤔🇺🇲🚾🚾

    21:55 27.09.2026

  • 19 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Може да рухне, но може и да не рухне

    22:00 27.09.2026

  • 20 3 дни след американската

    4 1 Отговор
    рухва и иранската

    22:01 27.09.2026

  • 21 .....

    5 1 Отговор
    Скоти кво стана бе човек, много весел с 40 трилионен дълг🤣😂😂

    22:01 27.09.2026

  • 22 Това е

    6 1 Отговор
    поредния комплексар който изпълнява казаното от Доналд ДЪК. Краварите са фалирали от 2018г.От 20 януари 2020г. до ден днешен печатат по 100млн. на ден .Преди официално да кажат за измисленият КОВИД. Живеем в интересни времена.

    Коментиран от #26

    22:02 27.09.2026

  • 23 БОТЕВ

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    "41вия трилион дълг..."
    И кво от това, хахаха.
    Професорката ми по икономика Маламова казваше някога, че само бедните държави са без дълг и още, че държава не може да фалира, а само правителството.
    Та не чух какво ще последва от дълга на САЩ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ама сте ми про3ти дрожди, дето и за ракия не ставате😁😁😁

    Коментиран от #28

    22:03 27.09.2026

  • 24 Дедо

    6 0 Отговор
    Тва го слушаме от бая време.

    22:04 27.09.2026

  • 25 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Общият размер на неизплатения дълг е 40,047 трилиона долара.Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП – общата стойност на произведените стоки и услуги) надхвърли 120%.

    Коментиран от #30

    22:06 27.09.2026

  • 26 Нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това е":

    Някъде тогава почна ковида и петрола стана с нулево търсене🤣😂😂

    22:08 27.09.2026

  • 27 Ами

    2 1 Отговор
    И на тоя май му пеят пастори :)

    22:09 27.09.2026

  • 28 Икономист

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "БОТЕВ":

    Въпрос на време докато гръмне балона ,ще го дуууатт пак бедните .

    Коментиран от #32

    22:09 27.09.2026

  • 29 А ДОНИ И БИБИ ЩЕ ПОБЕДЯТ ИРАН

    3 2 Отговор
    До една седмица най-много.

    22:09 27.09.2026

  • 30 БОТЕВ

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ха,ха":

    Е, и?
    Вземи се образовай малко.

    22:09 27.09.2026

  • 31 Скоте, с две думи

    2 1 Отговор
    Може, ама няма!!!

    22:12 27.09.2026

  • 32 БОТЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Икономист":

    И къде по-точно ще го духат повече бедните, в САЩ или в Русия? Защо тоя балон никога не се е пукал, като е от десетилетия? Отговор КОГА? След края на света може би?!

    22:14 27.09.2026

  • 33 БОТЕВ

    0 0 Отговор
    И къде по-точно ще го дуууат повече бедните, в САЩ или в Русия? Защо тоя балон никога не се е пукал, като е от десетилетия? Отговор КОГА? След края на света може би?!

    22:15 27.09.2026

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