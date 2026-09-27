Скот Бесент: Иранската икономика може да рухне до две седмици

Иранската икономика вероятно ще рухне в рамките на следващите две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox News. По думите му по море се транспортират още 15 милиона барела ирански петрол, след което Техеран няма да има с какво да търгува.

„Остават само още 15 милиона барела ирански петрол, които се транспортират по море. Иран няма да има с какво да търгува“, каза Бесент. Той свърза петролния натиск с опитите на Техеран да постигне споразумение със САЩ.

Натиск върху банки и криптопортфейли

Американският финансов министър заяви, че САЩ са затворили три банки и са взели на прицел криптопортфейли, свързани с Иран. Бесент каза още, че иранските авиокомпании са „изолирани от света“ заради американските икономически санкции.

„Те са на колене“, заяви Скот Бесент.

Твърдението за възможен срив на иранската икономика беше представено като прогноза на американския финансов министър. Посоченият от него срок е „следващите две седмици“, без в интервюто да бъде обявена конкретна дата за евентуалното развитие.

Бесент защити икономическата политика на Тръмп

В същото интервю Бесент заяви, че данъчната, търговската и енергийната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, както и дерегулацията, стимулират икономическия растеж в САЩ.

Той каза, че докато „Уолстрийт винаги се справя добре“, сега добре се представя и бизнесът на Main Street, както в САЩ често се обозначават малките и местните компании. По думите му се наблюдава и възраждане на малките и местните банки.

Според Бесент дерегулацията ще направи икономическия растеж „устойчив и неинфлационен“. Той посочи регулаторната предвидимост и това, че държавата не пречи на бизнеса, като фактори, които са от полза както за големите, така и за малките компании.

Източници: БНР Новините, Фокс Нюз