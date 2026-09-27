Скот Бесент: Иранската икономика може да рухне до две седмици

Иранската икономика вероятно ще рухне в рамките на следващите две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox News. По думите му по море се транспортират още 15 милиона барела ирански петрол, след което Техеран няма да има с какво да търгува.
„Остават само още 15 милиона барела ирански петрол, които се транспортират по море. Иран няма да има с какво да търгува“, каза Бесент. Той свърза петролния натиск с опитите на Техеран да постигне споразумение със САЩ.
Натиск върху банки и криптопортфейли
Американският финансов министър заяви, че САЩ са затворили три банки и са взели на прицел криптопортфейли, свързани с Иран. Бесент каза още, че иранските авиокомпании са „изолирани от света“ заради американските икономически санкции.
Твърдението за възможен срив на иранската икономика беше представено като прогноза на американския финансов министър. Посоченият от него срок е „следващите две седмици“, без в интервюто да бъде обявена конкретна дата за евентуалното развитие.
Бесент защити икономическата политика на Тръмп
В същото интервю Бесент заяви, че данъчната, търговската и енергийната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, както и дерегулацията, стимулират икономическия растеж в САЩ.
Той каза, че докато „Уолстрийт винаги се справя добре“, сега добре се представя и бизнесът на Main Street, както в САЩ често се обозначават малките и местните компании. По думите му се наблюдава и възраждане на малките и местните банки.
Според Бесент дерегулацията ще направи икономическия растеж „устойчив и неинфлационен“. Той посочи регулаторната предвидимост и това, че държавата не пречи на бизнеса, като фактори, които са от полза както за големите, така и за малките компании.
Източници: БНР Новините, Фокс Нюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блажени
21:25 27.09.2026
2 Лост
21:27 27.09.2026
3 Ахъм
21:27 27.09.2026
4 Без майтап
21:28 27.09.2026
5 АБЕ БРАТЧЕД
21:29 27.09.2026
6 ДрайвингПлежър
Можело да рухне... ама можело и да не... А САЩ до края на годината ще са на границата на 41вия трилион дълг...
Коментиран от #23
21:31 27.09.2026
7 Даа
21:34 27.09.2026
8 Докато има такива
21:35 27.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
21:37 27.09.2026
11 Васил
21:39 27.09.2026
12 А50
21:42 27.09.2026
13 Няма такова нещо
21:43 27.09.2026
14 По важното е че
21:47 27.09.2026
15 А50
21:48 27.09.2026
16 @@@
21:49 27.09.2026
17 Оги
21:52 27.09.2026
18 Стенли
21:55 27.09.2026
19 Ха ХаХа
22:00 27.09.2026
20 3 дни след американската
22:01 27.09.2026
21 .....
22:01 27.09.2026
22 Това е
Коментиран от #26
22:02 27.09.2026
23 БОТЕВ
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":"41вия трилион дълг..."
И кво от това, хахаха.
Професорката ми по икономика Маламова казваше някога, че само бедните държави са без дълг и още, че държава не може да фалира, а само правителството.
Та не чух какво ще последва от дълга на САЩ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ама сте ми про3ти дрожди, дето и за ракия не ставате😁😁😁
Коментиран от #28
22:03 27.09.2026
24 Дедо
22:04 27.09.2026
25 Ха,ха
Коментиран от #30
22:06 27.09.2026
26 Нннн
До коментар #22 от "Това е":Някъде тогава почна ковида и петрола стана с нулево търсене🤣😂😂
22:08 27.09.2026
27 Ами
22:09 27.09.2026
28 Икономист
До коментар #23 от "БОТЕВ":Въпрос на време докато гръмне балона ,ще го дуууатт пак бедните .
Коментиран от #32
22:09 27.09.2026
29 А ДОНИ И БИБИ ЩЕ ПОБЕДЯТ ИРАН
22:09 27.09.2026
30 БОТЕВ
До коментар #25 от "Ха,ха":Е, и?
Вземи се образовай малко.
22:09 27.09.2026
31 Скоте, с две думи
22:12 27.09.2026
32 БОТЕВ
До коментар #28 от "Икономист":И къде по-точно ще го духат повече бедните, в САЩ или в Русия? Защо тоя балон никога не се е пукал, като е от десетилетия? Отговор КОГА? След края на света може би?!
22:14 27.09.2026
33 БОТЕВ
22:15 27.09.2026