Деветима пострадаха при атаки с дронове по Киев

Двама души са пострадали при попадане на безпилотен летателен апарат на открито място в Днепровския район на Киев. На ранените се оказва медицинска помощ, съобщава Киевската градска военна администрация. По данни на кмета Виталий Кличко броят на пострадалите в столицата през деня е достигнал деветима.
„В Днепровския район е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат на открито място. В резултат на това са пострадали двама души. На тях се оказва медицинска помощ“, заяви Киевската градска военна администрация.
Отломки са паднали и върху двуетажна нежилищна сграда в района, където е възникнал пожар. В Подолския район е избухнал пожар в суха тревна растителност, а в Дарницкия район отломки са паднали на открито място близо до магазин. В Подолския район взривната вълна е счупила прозорци на няколко жилищни сгради.
Шестима са хоспитализирани
Кличко съобщи, че шестима от общо деветимата пострадали при атаките през деня са били хоспитализирани. Сред тях е и едно дете.
Последиците от ударите са регистрирани в няколко района на Киев. При нощната атака в Соломенския район е загинал мъж, а пожари са възникнали в две нежилищни сгради. В Шевченковския район са пострадали трима души, сред които две 16-годишни деца.
През деня безпилотен летателен апарат е поразил четириетажна административна сграда в Голосеевския район. По-късно в Дарницкия район апарат е попаднал в многоетажна сграда, при което е пострадала жена.
Съобщения за щети по сгради и обекти
Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са нанесли два удара по дата център в Киев. По думите му при атаките са повредени и сграда, използвана като резиденция на посланика на Саудитска Арабия, два детски сада, две училища, складове и комуникационни обекти.
Към съобщените щети се добавят пожарите и разрушенията в нежилищни сгради, счупените прозорци и пораженията по административни и жилищни обекти в различни части на украинската столица.
Източници: Украинска правда
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