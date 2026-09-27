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Деветима пострадаха при атаки с дронове по Киев
  Тема: Украйна

Деветима пострадаха при атаки с дронове по Киев

27 Септември, 2026 22:11 515 5

  • киев-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • витали кличко

Двама души са ранени при ново попадение на безпилотен апарат в Днепровския район. Шестима от пострадалите през деня са настанени в болница, сред тях и дете.

Деветима пострадаха при атаки с дронове по Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при попадане на безпилотен летателен апарат на открито място в Днепровския район на Киев. На ранените се оказва медицинска помощ, съобщава Киевската градска военна администрация. По данни на кмета Виталий Кличко броят на пострадалите в столицата през деня е достигнал деветима.

„В Днепровския район е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат на открито място. В резултат на това са пострадали двама души. На тях се оказва медицинска помощ“, заяви Киевската градска военна администрация.

Отломки са паднали и върху двуетажна нежилищна сграда в района, където е възникнал пожар. В Подолския район е избухнал пожар в суха тревна растителност, а в Дарницкия район отломки са паднали на открито място близо до магазин. В Подолския район взривната вълна е счупила прозорци на няколко жилищни сгради.

Шестима са хоспитализирани

Кличко съобщи, че шестима от общо деветимата пострадали при атаките през деня са били хоспитализирани. Сред тях е и едно дете.

Последиците от ударите са регистрирани в няколко района на Киев. При нощната атака в Соломенския район е загинал мъж, а пожари са възникнали в две нежилищни сгради. В Шевченковския район са пострадали трима души, сред които две 16-годишни деца.

През деня безпилотен летателен апарат е поразил четириетажна административна сграда в Голосеевския район. По-късно в Дарницкия район апарат е попаднал в многоетажна сграда, при което е пострадала жена.

Съобщения за щети по сгради и обекти

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са нанесли два удара по дата център в Киев. По думите му при атаките са повредени и сграда, използвана като резиденция на посланика на Саудитска Арабия, два детски сада, две училища, складове и комуникационни обекти.

Към съобщените щети се добавят пожарите и разрушенията в нежилищни сгради, счупените прозорци и пораженията по административни и жилищни обекти в различни части на украинската столица.

Източници: Украинска правда


Украйна
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