Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия и сложи край на мандата си близо осем месеца преди изтичането му. РБК съобщи, че той е подписал заявлението за оттегляне в сградата на Генералния секретариат на президента.

„Днес, скъпи граждани, подавам оставка и за последен път като президент на републиката ще се опитам да не ви отегчавам с цифри, а да кажа няколко думи за новата глава, която очаква Сърбия“, заяви Вучич в телевизионно обръщение. Той каза още, че е допускал грешки и благодари на гражданите, които два пъти са му оказали доверие.

Оставката е свързана с парламентарните избори

Вучич обяви решението си след връщането от Съединените щати. Още на 11 септември той каза, че ще напусне президентския пост, за да води предизборната кампания не като държавен глава, а като обикновен гражданин. По този начин той ще може да оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и да се кандидатира за премиер.

Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 25 октомври. До тях се стигна след продължили през 2025 г. протести, чието основно политическо искане беше вотът да бъде проведен по-рано. Сръбското правителство предложи разпускане на парламента, а управляващата партия издигна Вучич за свой кандидат за министър-председател.

Предстои и президентски вот

Вучич беше президент на Сърбия от 31 май 2017 г. и спечели втори мандат през 2022 г. Той трябваше да остане на поста до 31 май 2027 г., но мандатът му приключи предсрочно.

Според Конституцията на Сърбия оставката се подава до председателя на Народната скупщина, а мандатът на президента приключва в деня на подаването ѝ. При предсрочно прекратяване на президентския мандат председателят на парламента поема временно функциите на държавен глава и трябва да насрочи президентски избори, които да се проведат най-късно до три месеца.

Така парламентарният вот на 25 октомври ще бъде последван от отделна процедура за избор на президент. Вучич вече няма да участва в нея като кандидат за държавен глава, тъй като Конституцията не позволява един човек да бъде избиран за президент повече от два пъти.

Източници: РБК, РТС