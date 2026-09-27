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Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

27 Септември, 2026 21:29 979 19

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • оставка-
  • парламентарни избори

Той ще води кампания за премиер на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Председателят на парламента временно ще изпълнява функциите на държавен глава.

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия и сложи край на мандата си близо осем месеца преди изтичането му. РБК съобщи, че той е подписал заявлението за оттегляне в сградата на Генералния секретариат на президента.

„Днес, скъпи граждани, подавам оставка и за последен път като президент на републиката ще се опитам да не ви отегчавам с цифри, а да кажа няколко думи за новата глава, която очаква Сърбия“, заяви Вучич в телевизионно обръщение. Той каза още, че е допускал грешки и благодари на гражданите, които два пъти са му оказали доверие.

Оставката е свързана с парламентарните избори

Вучич обяви решението си след връщането от Съединените щати. Още на 11 септември той каза, че ще напусне президентския пост, за да води предизборната кампания не като държавен глава, а като обикновен гражданин. По този начин той ще може да оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и да се кандидатира за премиер.

Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 25 октомври. До тях се стигна след продължили през 2025 г. протести, чието основно политическо искане беше вотът да бъде проведен по-рано. Сръбското правителство предложи разпускане на парламента, а управляващата партия издигна Вучич за свой кандидат за министър-председател.

Предстои и президентски вот

Вучич беше президент на Сърбия от 31 май 2017 г. и спечели втори мандат през 2022 г. Той трябваше да остане на поста до 31 май 2027 г., но мандатът му приключи предсрочно.

Според Конституцията на Сърбия оставката се подава до председателя на Народната скупщина, а мандатът на президента приключва в деня на подаването ѝ. При предсрочно прекратяване на президентския мандат председателят на парламента поема временно функциите на държавен глава и трябва да насрочи президентски избори, които да се проведат най-късно до три месеца.

Така парламентарният вот на 25 октомври ще бъде последван от отделна процедура за избор на президент. Вучич вече няма да участва в нея като кандидат за държавен глава, тъй като Конституцията не позволява един човек да бъде избиран за президент повече от два пъти.

Източници: РБК, РТС


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    5 7 Отговор
    Поредната дружка на Путлер си отива амин!

    Коментиран от #9

    21:38 27.09.2026

  • 2 Чичака

    3 3 Отговор
    И тоя го води голем ,са бега .
    Ей така са всички политици .
    Обаче , някои не доживявят старини .
    Примери кокло щеш .

    21:39 27.09.2026

  • 3 мдааааа

    4 5 Отговор
    Време беше .. Кога подаде оставката , по московско време ?!

    21:40 27.09.2026

  • 4 тхйт

    4 4 Отговор
    вън от политиката, предател!

    Коментиран от #7

    21:41 27.09.2026

  • 5 зъл пес

    4 4 Отговор
    И тоя тръгна по стъпките на фатмака.Ненаяли се.Вместо да ги дехуманизираме и изблъскваме от социума,тъп. народ ги прави министър -председатели,Дано поне сърбите не се излъжат като нашия материал.

    Коментиран от #14

    21:44 27.09.2026

  • 6 Шоп

    2 0 Отговор
    От що ми е на гайле го преместих в ляво!

    21:45 27.09.2026

  • 7 Брачет

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "тхйт":

    Интересни никове спретваш .. 😁
    ..

    21:47 27.09.2026

  • 8 Талиман

    6 4 Отговор
    Сърбия е много по напред от България по всички показатели, без да е член на ЕС и НАТО и без да е в клуба на богатите с еврото.

    Коментиран от #16

    21:49 27.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този

    5 3 Отговор
    маркуч е голям дявол. Ще прави играта на нашия Мунчо.

    21:56 27.09.2026

  • 12 Айде

    2 3 Отговор
    Чао русофиле

    21:58 27.09.2026

  • 13 Фори

    1 1 Отговор
    Нашият президент прави камапнията си. с държавен ресурс.

    22:00 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владо Пута та

    0 4 Отговор
    Губи войната, Вучич сдава дрехите, Йотова се преориентира, начало на гражданска война в Рус…. Ко ши праят наще путелюби незнсм

    22:05 27.09.2026

  • 16 Цоло

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Талиман":

    Ами отивай там. Границите вече са отворени. Може и до Рассия да отскочиш за едно СВО.

    22:06 27.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Таа фа шистка

    1 0 Отговор
    Монгольяк под лога уйде!
    У Йло ше се само У б ие!
    Еееееееехехе

    22:10 27.09.2026

  • 19 Нас Червеното Знаме Роди

    0 0 Отговор
    На кой ни оставяш, Саше

    22:14 27.09.2026

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