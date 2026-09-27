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САЩ отрекоха Иран да е залавял техен подводен дрон
  Тема: Иранската криза

САЩ отрекоха Иран да е залавял техен подводен дрон

27 Септември, 2026 22:17, обновена 27 Септември, 2026 22:21 488 6

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  • подводен дрон-
  • ксир

Техеран твърди, че е прехванал втори американски апарат REMUS 600 в Ормузкия проток. CENTCOM заяви, че запазва контрола над всичките си действащи безпилотни системи.

САЩ отрекоха Иран да е залавял техен подводен дрон - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ отхвърлиха твърдението на Иран, че е заловил втори американски подводен безпилотен апарат в Ормузкия проток. Иранската Революционна гвардия заяви, че машината е била прехваната по време на разузнавателна мисия, но американското Централно командване посочи, че не е губило контрол над действащите си безпилотни системи.

„Запазваме положителния контрол над всички наши оперативни безпилотни апарати“, заяви говорителят на CENTCOM капитан Тим Хокинс пред „Ал Джазира“. Той определи иранското съобщение като „явен признак на отчаяние“.

Иран твърди, че е заловил REMUS 600

По-рано иранските военноморски сили към Корпуса на стражите на ислямската революция съобщиха, че са прихванали американски подводен дрон в Ормузкия проток. Според изявлението апаратът е от типа REMUS 600 и е изпълнявал разузнавателна задача.

КСИР твърди, че операцията е била проведена чрез координирани разузнавателни действия и средства за радиоелектронна борба. Иранската страна заяви още, че апаратът е предаден на военни специалисти, които трябва да извлекат данни от него. Тези твърдения не са потвърдени от независим източник.

Това е второ подобно твърдение през септември

На 8 септември Иран съобщи за завземането на друг американски подводен апарат край входа на Ормузкия проток. Тогава САЩ признаха, че са загубили машината, но заявиха, че става дума за аварирал апарат Dive-LD, който е бил извън контрол повече от едно денонощие.

Американските военни посочиха, че Dive-LD е по-стар модел, използващ търговски достъпни технологии, и не е разполагал с класифицирани сонарни или радарни системи. По данни на Асошиейтед прес Вашингтон е омаловажил значението на първия инцидент, като е заявил, че апаратът не е събирал чувствителна информация.

Новото иранско съобщение се отнася до втори апарат, но засега остава спорно. Техеран представя случая като успешна операция в Ормузкия проток, докато САЩ отричат да са загубили контрол над действащ дрон. Разминаването е поредният епизод от продължаващото противопоставяне между двете страни около стратегическия морски маршрут.

Източници: Интерфакс, Ал Джазира


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами то има

    7 5 Отговор
    снимков материал, едва ли е на хутите

    22:23 27.09.2026

  • 2 Дзак

    3 3 Отговор
    Ще почакаме за доказателства!

    22:25 27.09.2026

  • 3 Готов за бой

    3 7 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #5

    22:34 27.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ХОДИ СИ ЛЯГАЙ, НО ПЪРВО СИ ПИЙ ХАПЧЕТАТА

    22:44 27.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    И ЛЯГАЙ

    22:44 27.09.2026

  • 6 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    "Отричай, отричай, отричай" така съветваше евреина адвокат Бай Дончо😉

    22:58 27.09.2026

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