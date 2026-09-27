Деветима сърби са арестувани за военни престъпления в Косово

Деветима сърби са арестувани в община Зубин Поток, Северно Косово, по подозрение във военни престъпления. Акцията е проведена в ранните часове в рамките на операцията „Досие 23“, съобщи косовската полиция чрез местни медии.

По данни на полицията операцията е извършена от Дирекцията за разследване на военни престъпления с подкрепата на други специализирани звена и по разпореждане на Специалната прокуратура на Косово. „В резултат на тази операция са арестувани девет лица, заподозрени в извършването на престъплението „военни престъпления срещу цивилното население““, се посочва в съобщението на косовските власти.

Акцията е свързана със случая, известен като „Групата на интелектуалците“. В края на юли и през август в три села в Зубин Поток бяха открити човешки останки, за които се предполага, че принадлежат на най-малко 23 души, изчезнали по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

На 19 септември ДНК анализ потвърди, че останките на три от жертвите са на членове на „Групата на интелектуалците“. По същия случай косовските власти разследват още трима заподозрени във военни престъпления срещу цивилно население, които се намират в предварителен арест. В началото на септември беше задържан и още един човек от община Зубин Поток по подозрение за участие във военни престъпления.

Белград определи акцията като „отмъщение“

Сръбската Служба за Косово към правителството в Белград заяви, че полицейската операция е свързана с „прогонването на сърби“. От службата съобщиха, че са се свързали със семействата на арестуваните, за да им бъде осигурена правна защита. Белград определи задържанията като „отмъщение срещу сърбите“ и като опит за пренасочване на общественото внимание от присъдите срещу бивши лидери на Армията за освобождение на Косово в Хага.

Зубин Поток е район в Северно Косово с преобладаващо сръбско население. Разследването се развива на фона на продължаващото издирване на хора, изчезнали по време на конфликта. Според данните, цитирани от косовски медии, над 1600 души все още са в неизвестност, като повечето от тях са етнически албанци. По време на войната са загинали над 13 000 души.

Източници: БТА, Коха