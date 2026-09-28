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Ирак пое базите на коалицията, САЩ приключват изтеглянето си

Ирак пое базите на коалицията, САЩ приключват изтеглянето си

28 Септември, 2026 04:28 516 1

  • ирак-
  • съединени щати-
  • международна коалиция-
  • изтегляне на войски-
  • ислямска държава

Всички щабове и военни обекти на международната коалиция са предадени на иракските власти. Официалният край на мисията е насрочен за 30 септември.

Ирак пое базите на коалицията, САЩ приключват изтеглянето си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната коалиция, водена от САЩ, е предала всичките си бази и щабове на иракските власти, съобщи началникът на иракската служба за сигурност генерал-лейтенант Саад Маан. По думите му в страната вече няма бойни или военни сили на коалицията.

„Коалицията предаде всичките си бази и щабове на иракските власти“, заяви Маан. Той добави, че след 30 септември в Ирак няма да останат коалиционни сили за бойни или тренировъчни мисии. Според него иракските сили са готови да поемат управлението на сигурността, а отношенията с държавите от коалицията ще продължат на двустранна основа.

Съобщението идва преди официалния край на мисията. Ръководителят на кабинета на иракския главнокомандващ Абдул Амир аш Шамари заяви, че щабът на международната коалиция ще бъде закрит на 30 септември и че на иракска територия няма да има чуждестранни военни бази. Иракското правителство планира 1 октомври да бъде отбелязан като „Ден на суверенитета“.

Последните обекти вече са предадени

На 24 септември САЩ и Ирак подписаха споразумение за предаването на дипломатическия център за поддръжка на летището в Багдад. Обектът е бил част от бившата американска база „Виктори“ и впоследствие е използван като дипломатически и логистичен център.

По-рано през годината американските сили напуснаха авиобазата Айн ал Асад в провинция Анбар, която беше предадена на иракската армия. Сред вече предадените обекти е и базата Балад. В автономния район Иракски Кюрдистан коалиционните сили постепенно прекратиха присъствието си в района на Ербил, където бяха разположени последните американски военнослужещи.

Край на мисията срещу „Ислямска държава“

САЩ и Ирак договориха през 2024 г. поетапно прекратяване на военната мисия на международната коалиция. Първоначално беше предвидено основната част от изтеглянето да приключи през 2025 г., но присъствието в Иракски Кюрдистан беше запазено до септември 2026 г., за да продължи подкрепата за операциите срещу „Ислямска държава“ в Североизточна Сирия.

Коалицията беше създадена през 2014 г., след като групировката „Ислямска държава“ завзе големи територии в Ирак и Сирия. Ирак обяви победа над групировката през 2017 г., а след края на военната мисия отношенията с Вашингтон ще продължат чрез двустранни споразумения за сигурност, обмен на разузнавателна информация, обучение и оръжейни програми.

Източници: Ал Джазира, 964 Медиа


Ирак
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  • 1 Ахъм...

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