Тръмп попитал Си дали иска да купи американско оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал президента на Китай Си Цзинпин дали иска да купи американско оръжие. Това заяви посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пердю в предаването „Фокс нюз съндей“.

„Президентът Тръмп продължава да казва: Ние продаваме оръжие на други хора по света. Веднъж дори попита президента Си дали не иска да купи малко“, разказа Пердю. По думите му темата за американските доставки за Тайван се обсъжда при всяка среща между двамата лидери.

Вашингтон отрича да ограничава оръжейните сделки с Тайван

Посланикът отхвърли като „напълно невярно“ предположението, че САЩ ограничават продажбите на оръжие за Тайван, за да подобрят отношенията си с Пекин. Пердю заяви, че американските власти вече са одобрили продажби за Тайван за 11 млрд. долара и обсъждат нови сделки.

Той говори след срещата между Тръмп и Си във Вашингтон на 24 септември. Според информацията, цитирана от РБК, китайският лидер е призовал САЩ да ограничат подкрепата си за Тайван и да се противопоставят пряко на независимостта на острова.

Продажба на американско оръжие за Китай не е разрешена

Въпреки думите на Пердю, действащите американски правила не позволяват продажба на американска отбранителна продукция на Китай. Министерството на правосъдието на САЩ посочва, че износът и реекспортът на отбранителни изделия и услуги за КНР са забранени по режима ITAR, освен ако не е предвидено специално изключение.

Ограниченията обхващат и военни технологии, технически данни и услуги за обучение. Затова изказването на посланика описва разговор между двамата лидери, а не официално предложение или започнала процедура за оръжейна сделка между Вашингтон и Пекин.

По данни, цитирани от РБК, Белият дом е отлагал с месеци одобрението на нов пакет оръжия за Тайван на стойност около 14 млрд. долара. Така оръжейните доставки за острова остават едновременно част от американската политика за сигурност в региона и чувствителна тема в отношенията между САЩ и Китай.

Източници: РБК, Фокс нюз, Блумбърг