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Тръмп попитал Си дали иска да купи американско оръжие
  Тема: Тайван

Тръмп попитал Си дали иска да купи американско оръжие

27 Септември, 2026 22:22 635 5

  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • тайван-
  • американско оръжие-
  • съединени щати

Американският посланик в Пекин Дейвид Пердю заяви, че двамата лидери обсъждат и доставките за Тайван при всяка среща.

Тръмп попитал Си дали иска да купи американско оръжие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал президента на Китай Си Цзинпин дали иска да купи американско оръжие. Това заяви посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пердю в предаването „Фокс нюз съндей“.

„Президентът Тръмп продължава да казва: Ние продаваме оръжие на други хора по света. Веднъж дори попита президента Си дали не иска да купи малко“, разказа Пердю. По думите му темата за американските доставки за Тайван се обсъжда при всяка среща между двамата лидери.

Вашингтон отрича да ограничава оръжейните сделки с Тайван

Посланикът отхвърли като „напълно невярно“ предположението, че САЩ ограничават продажбите на оръжие за Тайван, за да подобрят отношенията си с Пекин. Пердю заяви, че американските власти вече са одобрили продажби за Тайван за 11 млрд. долара и обсъждат нови сделки.

Той говори след срещата между Тръмп и Си във Вашингтон на 24 септември. Според информацията, цитирана от РБК, китайският лидер е призовал САЩ да ограничат подкрепата си за Тайван и да се противопоставят пряко на независимостта на острова.

Продажба на американско оръжие за Китай не е разрешена

Въпреки думите на Пердю, действащите американски правила не позволяват продажба на американска отбранителна продукция на Китай. Министерството на правосъдието на САЩ посочва, че износът и реекспортът на отбранителни изделия и услуги за КНР са забранени по режима ITAR, освен ако не е предвидено специално изключение.

Ограниченията обхващат и военни технологии, технически данни и услуги за обучение. Затова изказването на посланика описва разговор между двамата лидери, а не официално предложение или започнала процедура за оръжейна сделка между Вашингтон и Пекин.

По данни, цитирани от РБК, Белият дом е отлагал с месеци одобрението на нов пакет оръжия за Тайван на стойност около 14 млрд. долара. Така оръжейните доставки за острова остават едновременно част от американската политика за сигурност в региона и чувствителна тема в отношенията между САЩ и Китай.

Източници: РБК, Фокс нюз, Блумбърг


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хо Хо хо

    11 3 Отговор
    коли не му ли предложи... хо хо хо

    22:27 27.09.2026

  • 2 Гошо

    13 3 Отговор
    Яко са го закъсали кравариите за пари. Те нямат оръжие за собствените си нужди, отделно доста страни са им предплатени и си чакат стоката, тръгнали на Китай да продават. Смех

    22:31 27.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Другаря Си сигурно много се е смял на тоя виц

    22:34 27.09.2026

  • 4 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Че то китайското оръже е далеч по-добро от американското и е 10 пъти по-евтино. И за кво са им на китайците самолети, които са на цената на златото със същото тегло, правени са преди 50 г. и даже не летят? Китайците не са адски глупави, като нас. Те си произвеждат много по-добри оръжия от САЩ.

    22:50 27.09.2026

  • 5 китайски балон

    6 0 Отговор
    Хаха, "българите нали купиха" му отговори Си😅
    Айде няма нужда🥳 🤣

    22:56 27.09.2026