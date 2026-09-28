Тръмп: Нефтът ще поевтинее след победата над Иран. Киев да спре ударите по НПЗ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола и горивата ще се понижат рязко, след като Вашингтон спечели войната с Иран. Той свърза поскъпването с продължаващия конфликт и с ограниченията върху транспорта на петрол през Ормузкия проток.

„Петролът ще започне да поевтинява веднага щом войната приключи“, каза Тръмп пред журналисти. По-рано той прогнозира, че цените ще започнат да падат след междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември 2026 г. Международният сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел през септември, след като преди началото на войната се търгуваше около 72 долара.

Тръмп поиска Украйна да ограничи ударите по НПЗ

Американският президент отново призова украинския си колега Владимир Зеленски да спре ударите по руски нефтопреработвателни заводи и друга инфраструктура, свързана с производството и разпределението на дизелово гориво. Според Тръмп атаките намаляват доставките на световния пазар и допринасят за рекордните цени в САЩ.

Средната цена на дизела в страната надхвърли 6 долара за галон. В същото време Зеленски съобщи, че украинските сили са нанесли нови удари по два руски НПЗ. Не е потвърдено официално споразумение, с което Киев и Москва да са се ангажирали взаимно да прекратят атаките срещу енергийната инфраструктура.

Вашингтон обсъжда забрана за износ на дизел

Администрацията на Тръмп разглежда и възможна временна забрана за износ на дизелово гориво от САЩ. Финансовият министър Скот Бесънт потвърди, че се проучва дали подобна мярка би увеличила вътрешните доставки и би ограничила цените.

Предложението срещна съпротива от представители на рафинерийната индустрия. Те предупреждават, че ако американските производители загубят достъп до външните пазари, могат да намалят общото производство, което би засегнало не само дизела, но и бензина. Планът се обсъжда на фона на настояването на Тръмп за изграждане на нови рафинерии. Значително разширяване на съществуващ завод отнема поне три години, а ново съоръжение изисква още повече време и разрешителни.

Тръмп отхвърли предложението на Иран, но очаква разговори

Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите в рамките на седем дни. Според американската страна Техеран е поставил условия, свързани със санкциите, замразените активи и военноморската блокада.

Въпреки отказа си Тръмп каза, че очаква американски и ирански представители да проведат нови разговори през тази седмица. „Очаквам още преговори с Иран. Те искат сделка, но не и сделката, която аз искам“, заяви той пред „Аксиос“.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че Техеран е готов за дипломатическо решение, но предупреди, че страната се подготвя и за възобновяване на военните действия. Според Ройтерс Тръмп е допуснал подновяване на бомбардировките след междинните избори, макар публично да не е изключил и по-ранна ескалация.

Източници: Ройтерс, Аксиос