Вучич: Срещите в Европа бяха истинска мъка заради Русия

Почти всяка среща с европейски политици през последните четири години и половина е била „истинска мъка“ заради натиска Сърбия да въведе санкции срещу Русия, заяви Александър Вучич. Изказването му дойде часове след като той подаде оставка като президент на Сърбия.

„Първият въпрос на всяка среща беше: защо не сте въвели санкции срещу Русия? Всеки път“, каза Вучич на пресконференция, цитиран от РБК чрез сръбската медия „Информер“. По думите му външната политика на Белград е била особено трудна за провеждане заради необходимостта да поддържа отношения едновременно с Европейския съюз и с Москва.

Казусът с НИС усложнил разговорите с Москва

Вучич заяви, че разговорите с руската страна също са били напрегнати, основно заради енергийната компания НИС. Съединените щати въведоха санкции срещу дружеството заради руския контрол върху собствеността му.

„Руснаците искат да запазят НИС на всяка цена, а другата страна иска да им я отнеме. В крайна сметка страда Сърбия“, каза Вучич.

Белград досега поддържаше позиция срещу присъединяване към санкциите на Европейския съюз срещу Русия, като едновременно с това заявяваше, че стратегическата цел на страната остава членство в ЕС. Според Ройтерс балансът между отношенията с Москва, Пекин и Брюксел е сред основните предизвикателства пред сръбската политика.

Бърнабич поема временно президентския пост

Вучич подписа оставката си на 27 септември в президентството в Белград, преди да завърши втория си петгодишен мандат. От 28 септември председателят на Народното събрание Ана Бърнабич изпълнява временно длъжността президент, съобщи правителството на Сърбия.

Президентски избори трябва да се проведат до края на декември. Преди това, на 25 октомври, в страната ще има предсрочни парламентарни избори. Вучич напуска президентския пост, за да оглави предизборната кампания на Сръбската прогресивна партия. Ако формацията спечели, тя е решила да го номинира за министър-председател, съобщи БТА.

Оставката идва след близо две години на масови протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. При инцидента загинаха 16 души. Протестиращите поискаха отговорност за трагедията, прозрачност при обществените поръчки и предсрочни парламентарни избори.

Ройтерс съобщи, че в последните часове преди оставката стотици привърженици на Вучич са се събрали пред президентството в Белград. Новият държавен глава ще бъде избран до края на годината, а парламентарният вот на 25 октомври ще определи дали Вучич ще се върне във властта като премиер.

Източници: РБК, БТА, Ройтерс