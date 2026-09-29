Зеленски: Русия е започнала нова мобилизационна кампания

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и планира да привлече допълнително чуждестранни граждани. Той се позова на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Москва досега отхвърляше опасенията за мобилизация

От месеци се обсъжда възможността Русия да започне нова мобилизация, която да компенсира загубите на фронта в Украйна. Руският президент Владимир Путин досега категорично е отхвърлял подобни опасения.

В изявлението си Зеленски не посочи колко души би обхванала новата кампания, нито кога ще започне изпращането им на фронта. Представената от него информация се основава на данни на украинските служби за сигурност.

Зеленски: В Русия има над 8000 севернокорейски войници

Украинският президент съобщи и за присъствието на севернокорейски военнослужещи на руска територия. По думите му в момента там има повече от 8000 войници от Северна Корея.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, заяви Зеленски.

Той твърди, че Русия компенсира Северна Корея за военната помощ с технологии. Според Зеленски с руска техническа подкрепа на севернокорейска територия е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“.

„Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта украинският президент.

Източници: БТА, ДПА