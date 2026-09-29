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Зеленски: Русия е започнала нова мобилизационна кампания
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е започнала нова мобилизационна кампания

29 Септември, 2026 03:22 636 10

  • русия-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • севернокорейски войници

Украинският президент твърди, че Москва планира да привлече и допълнителни чужденци. По думите му в Русия вече има над 8000 севернокорейски войници.

Зеленски: Русия е започнала нова мобилизационна кампания - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и планира да привлече допълнително чуждестранни граждани. Той се позова на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Москва досега отхвърляше опасенията за мобилизация

От месеци се обсъжда възможността Русия да започне нова мобилизация, която да компенсира загубите на фронта в Украйна. Руският президент Владимир Путин досега категорично е отхвърлял подобни опасения.

В изявлението си Зеленски не посочи колко души би обхванала новата кампания, нито кога ще започне изпращането им на фронта. Представената от него информация се основава на данни на украинските служби за сигурност.

Зеленски: В Русия има над 8000 севернокорейски войници

Украинският президент съобщи и за присъствието на севернокорейски военнослужещи на руска територия. По думите му в момента там има повече от 8000 войници от Северна Корея.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, заяви Зеленски.

Той твърди, че Русия компенсира Северна Корея за военната помощ с технологии. Според Зеленски с руска техническа подкрепа на севернокорейска територия е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“.

„Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта украинският президент.

Източници: БТА, ДПА


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    6 15 Отговор
    Добре,че го казваш през ноща.Доста хора ще се смеят.

    Коментиран от #2

    03:25 29.09.2026

  • 2 Въпрос

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отреазвяващ":

    Кое не е вярно в твърдението на Зеленски , аТъпейко?

    03:31 29.09.2026

  • 3 Име

    4 9 Отговор
    На страха очите са големи!!!

    Коментиран от #8

    03:35 29.09.2026

  • 4 Лелииии

    2 5 Отговор
    Ама не ги ловят като вас от пътя... от супера, човека излязъл да се разходи, абе всяко нормално място а? Ей кви сте лицемери!

    03:39 29.09.2026

  • 5 Щом путлеразите реват - мед ми капе

    0 5 Отговор
    на сърцето...

    03:43 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛА ! ОТ МИНИСТЕРСТВОТО

    2 1 Отговор
    ГО ПОВТОРИХА 5 ПЪТИ !!! МОБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБЩО НЕ Е НУЖНА.. В УКРАЙНА ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000 ,КОИТО СА ЧАСТ ОТ 2,44 МЛН.РУСКА РЕДОВНА АРМИЯ. ВТОРАТА ПРИЧИНА Е ЧЕ УКРАИНСКА АРМИЯ НЯМА ОТДАВНА,ТЪЙ КАТО ТЯ БЕ УНИЩОЖЕНА НА ВТОРИЯ МЕСЕЦ ОТ ОПЕРАЦИЯТА. ,АПРИЛ 2022г.

    03:47 29.09.2026

  • 8 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    По-скоро на лъжата краката са къси , особено на руската , неслучайно вожда е джудже !!

    04:19 29.09.2026

  • 9 Слуга на народа

    0 0 Отговор
    Зеленото пак има някакви среднощни видения.. Звездите му говорят, чува и други гласове в главата.. Северни корейци му дишат във врата, дрон за има-няма 150 км, за малко да се взриви до един от приземните му самолети. Добре, че е "белото", та да може да издържи на напрежението.

    05:00 29.09.2026

  • 10 Нищо не разбрах

    0 0 Отговор
    Това изявление упрек към Русия ли е, похвала ли е, или някакъв опит за излагация. А може би е казвам ти дъще, сещай се снахо, за да започва и в ЕС мобилизация.

    06:32 29.09.2026

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