Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Тръмп за пускането на арестуваните край „Феърфорд“: Не бих го направил
  Тема: Иранската криза

Тръмп за пускането на арестуваните край „Феърфорд“: Не бих го направил

29 Септември, 2026 03:33 572 0

  • военна база „феърфорд“-
  • тероризъм-
  • великобритания-
  • лорънс тейлър-
  • доналд тръмп

Разследването продължава, а за мъжете са въведени ограничения за придвижването и контактите им.

Тръмп за пускането на арестуваните край „Феърфорд“: Не бих го направил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петимата мъже, арестувани близо до военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, са освободени под строга полицейска гаранция. Разследването продължава, а за тях са въведени ограничения относно придвижването и контактите им с други хора.

Ръководителят на Отдела за борба с тероризма към полицията Лорънс Тейлър заяви, че освобождаването е последвало продължителни разпити и проверки. „Това категорично не означава, че разследването е приключило. Те остават обект на разследване“, каза той.

Петимата първоначално са били арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. По-късно полицията е разширила подозренията до подготовка на терористичен акт.

Тейлър съобщи, че мъжете са пътували с три превозни средства. Те са били подложени на щателен оглед със съдействието на военни експерти и специалисти по криминалистика. Полицията разглежда случая от всички възможни ъгли, включително версията за участие на посредници или лица, действащи от името на чужда държава.

Той посочи, че разследващите не правят предварителни заключения дали геополитическият контекст има отношение към случая. До момента няма повдигнати обвинения, а освобождаването под гаранция не прекратява проверката.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е изненадан от решението на британските власти да освободят заподозрените. „Аз не бих го направил“, каза Тръмп, цитиран от Франс прес.

Междувременно полицията съобщи, че евакуираните жители на селото край базата вече могат да се завърнат по домовете си. Разследването на обстоятелствата около арестите и евентуалната роля на трите превозни средства продължава.

Източници: БНР Новините


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания