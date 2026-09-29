Тръмп за пускането на арестуваните край „Феърфорд“: Не бих го направил

Петимата мъже, арестувани близо до военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, са освободени под строга полицейска гаранция. Разследването продължава, а за тях са въведени ограничения относно придвижването и контактите им с други хора.

Ръководителят на Отдела за борба с тероризма към полицията Лорънс Тейлър заяви, че освобождаването е последвало продължителни разпити и проверки. „Това категорично не означава, че разследването е приключило. Те остават обект на разследване“, каза той.

Петимата първоначално са били арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. По-късно полицията е разширила подозренията до подготовка на терористичен акт.

Тейлър съобщи, че мъжете са пътували с три превозни средства. Те са били подложени на щателен оглед със съдействието на военни експерти и специалисти по криминалистика. Полицията разглежда случая от всички възможни ъгли, включително версията за участие на посредници или лица, действащи от името на чужда държава.

Той посочи, че разследващите не правят предварителни заключения дали геополитическият контекст има отношение към случая. До момента няма повдигнати обвинения, а освобождаването под гаранция не прекратява проверката.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е изненадан от решението на британските власти да освободят заподозрените. „Аз не бих го направил“, каза Тръмп, цитиран от Франс прес.

Междувременно полицията съобщи, че евакуираните жители на селото край базата вече могат да се завърнат по домовете си. Разследването на обстоятелствата около арестите и евентуалната роля на трите превозни средства продължава.

Източници: БНР Новините