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Европейският съюз обсъжда създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО
  Тема: Украйна

Европейският съюз обсъжда създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО

28 Септември, 2026 22:01 689 19

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Министрите на отбраната на ЕС проведоха в Брюксел първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани на Русия

Европейският съюз обсъжда създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз започна днес обсъждане на създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на "хибридните атаки", за които е обвинявана Москва, съобщи Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Министрите на отбраната на ЕС проведоха днес в Брюксел първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани на Русия.

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Тази инициатива, обявена наскоро от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от ЕС, които се опасяват от дублиране със Северноатлантическия алианс.

Няколко държави членки настояха, "че това трябва непременно да бъде изцяло допълващо спрямо НАТО", призна Калас пред представители на медиите след края на срещата.

"Ние не създаваме нищо допълнително, а двата механизма трябва да функционират ръка за ръка“, посочи тя.

"Ясно е, че е необходим съвместен подход на НАТО и ЕС", каза още при пристигането си в Брюксел германският парламентарен държавен секретар в Министерството на отбраната Себастиан Хартман.

Министрите проведоха "само предварителна дискусия, което означава, че ще продължим по този път", посочи Калас в края на срещата. По думите ѝ, става въпрос преди всичко да се "види как инструментите, с които разполага ЕС в неговия набор от средства, биха могли да работят съвместно" в ситуация на "хибридна атака", с други думи "когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро предложи ЕС да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от Устава на НАТО, който да позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки на блока.

Член 4 от Устава на НАТО позволява на всяка държава членка да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор.

Датското военно разузнаване предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от НАТО е "малко вероятна", но все пак възможна.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск също предупреди за руски "хибридни заплахи", по-конкретно атаки с дронове и ракети, насочени срещу съюзниците на Украйна.

Русия засили натиска си, особено върху страните, подкрепящи Украйна, "и трябва да подходим към този проблем спокойно, но решително", заяви, от своя страна, финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

Русия се стреми преди всичко към "психологически ефект" в хибридните си атаки с цел да дестабилизира европейските държави, особено онези, които подкрепят Киев, обясни представител на ЕС, пожелал да запази анонимност.

Калас и редица държави от ЕС смятат в този контекст, че най-добрият отговор е да се засили европейската подкрепа за украинските военни усилия срещу Русия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също така призова в четвъртък европейските страни да окажат "по-голяма подкрепа на Украйна, ако наистина искат да изпратят сигнал на руснаците при всеки инцидент или хибридна атака".


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механизъм

    1 13 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС.

    Коментиран от #11, #16

    22:02 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вдъхновение

    10 0 Отговор
    Вдъхновение от НАТО!?!

    Коментиран от #14, #18

    22:05 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Епааа

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Стреляй поне ти, че смотаняците от нато се страхуват от силен шум!

    22:08 28.09.2026

  • 6 Този на снимката е

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте":

    Мики Маус! 😄

    22:09 28.09.2026

  • 7 Робот

    8 0 Отговор
    ЕС и собствен механизъм е като хирург без скалпел..! Умряла работа..,!

    22:09 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 КОЛКО ПОДОБНИ КРАДЛИВИ МАШИНАЦИИ ЩЕ ИМА

    7 0 Отговор
    НЕ ЕС , ФАШУРСУЛАНСКАТА КРАДЛИВА ВЪРХУШКА, ОБСЪЖДА ОЩЕ МАШИНАЦИИ ЗА ПРИСПИВАНЕ НА ЕВРОРОБИТЕ, ЗА ДА ГИ ОГРАБВА ТИХО, БЕЗРОПОТНО ,КАКТО ДО СЕГА !!
    РОБЕ РОБЕ , НЕМА ЛИ ДА СЕ ОСЕТИШ КАКВО ТИ КРОЯТ , ЧЕ ПАК ЩЕ СИ НА ПАДЖАРА ДА ТЕ СГОТВЯТ .
    КОЛКО ЛИ ОЩЕ ПОДОБНИ КАРАЛИВИ МАШИНАЦИИ ЩЕ ИМА, ЧЕ ДОСЕГАШНИТЕ СА МАКЛКО
    ??? Е ВИДНО НЯМА КОЙ ДА ГИ СПРЕ , СХЕМАТА РАБОТИ ДОБРЕ , ДОРИ ОТЛИАЧНО!

    22:15 28.09.2026

  • 10 Справедлив

    7 0 Отговор
    Този съюз е пагубен за нашата родина България

    22:24 28.09.2026

  • 11 Справедлив

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механизъм":

    Всички фашисти вън от България

    22:26 28.09.2026

  • 12 Иван

    5 0 Отговор
    Нацистките сатанински равини да почнат да носят такива маски. Ционисткият Конгрес на САЩ ще поеме разходите.

    22:31 28.09.2026

  • 13 не може да бъде

    0 0 Отговор
    А бе да не би Бърнамският лес да е тръгнал към Дънсинейн ...такива спешни мерки да се взимат ...струва ми се че горите в Англия отдавна са изсечени ...останали са само такива дървета като Анди Бърнам ...!?

    22:32 28.09.2026

  • 14 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вдъхновение":

    Вдъхновение от Бенито.

    22:32 28.09.2026

  • 15 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Вдъхновени от НАТО!

    И аз се вдъхновявам от НАТО! И на мен ми идва да се въоръжа и да се разходя до Брюксел, за да питам наглите тикви там дали помнят , че този съюз започна като съюз на въглищари , които 50 години ни убеждаваха , че това е свободен икономически съюз на свободни хора .....а не четвърти фашистки райх!????....

    22:34 28.09.2026

  • 16 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механизъм":

    Абе ти гледай да не влезат у тебе (сексуално), че друга песен ще пееш тогава...

    22:40 28.09.2026

  • 17 Браво

    0 0 Отговор
    На лелката. Сети се, но може би е късно.

    22:43 28.09.2026

  • 18 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вдъхновение":

    Вдъхновявст се, вдъхновяват се и накрая ще изпуснат кафявите л,,на.... А от толкова вдъхновение може и да пометнат....

    22:43 28.09.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Понеже не могат да вкарат американците в тая война ще направят всичко възможно да вкарат европейското стадо! Гответе се! Урсулите идват за вас!

    23:29 28.09.2026

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