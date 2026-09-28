Европейският съюз обсъжда създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО

Европейският съюз започна днес обсъждане на създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на "хибридните атаки", за които е обвинявана Москва, съобщи Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Министрите на отбраната на ЕС проведоха днес в Брюксел първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани на Русия.

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Тази инициатива, обявена наскоро от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от ЕС, които се опасяват от дублиране със Северноатлантическия алианс.

Няколко държави членки настояха, "че това трябва непременно да бъде изцяло допълващо спрямо НАТО", призна Калас пред представители на медиите след края на срещата.

"Ние не създаваме нищо допълнително, а двата механизма трябва да функционират ръка за ръка“, посочи тя.

"Ясно е, че е необходим съвместен подход на НАТО и ЕС", каза още при пристигането си в Брюксел германският парламентарен държавен секретар в Министерството на отбраната Себастиан Хартман.

Министрите проведоха "само предварителна дискусия, което означава, че ще продължим по този път", посочи Калас в края на срещата. По думите ѝ, става въпрос преди всичко да се "види как инструментите, с които разполага ЕС в неговия набор от средства, биха могли да работят съвместно" в ситуация на "хибридна атака", с други думи "когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро предложи ЕС да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от Устава на НАТО, който да позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки на блока.

Член 4 от Устава на НАТО позволява на всяка държава членка да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор.

Датското военно разузнаване предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от НАТО е "малко вероятна", но все пак възможна.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск също предупреди за руски "хибридни заплахи", по-конкретно атаки с дронове и ракети, насочени срещу съюзниците на Украйна.

Русия засили натиска си, особено върху страните, подкрепящи Украйна, "и трябва да подходим към този проблем спокойно, но решително", заяви, от своя страна, финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

Русия се стреми преди всичко към "психологически ефект" в хибридните си атаки с цел да дестабилизира европейските държави, особено онези, които подкрепят Киев, обясни представител на ЕС, пожелал да запази анонимност.

Калас и редица държави от ЕС смятат в този контекст, че най-добрият отговор е да се засили европейската подкрепа за украинските военни усилия срещу Русия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също така призова в четвъртък европейските страни да окажат "по-голяма подкрепа на Украйна, ако наистина искат да изпратят сигнал на руснаците при всеки инцидент или хибридна атака".