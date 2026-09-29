Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Атаки в Киев: 26 ранени, двама загинали и нови взривове
  Тема: Украйна

Атаки в Киев: 26 ранени, двама загинали и нови взривове

29 Септември, 2026 03:40, обновена 29 Септември, 2026 03:44 692 5

  • киев-
  • украйна-
  • руски атаки-
  • дронове-
  • ракети

След ударите по столицата през деня през нощта са регистрирани балистична и дронова заплаха. Под Одеса е съобщено и за пожар в приют за кучета.

Атаки в Киев: 26 ранени, двама загинали и нови взривове - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а 26 са пострадали при руските атаки срещу Киев на 28 септември, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Осем от ранените са били приети в болници, като един от тях е в тежко състояние. Сред пострадалите има и три деца.

Един от ударите е поразил корпус на Националната академия на науките на Украйна. При разчистването на сградата спасителите са открили второ загинало лице, а аварийно-спасителните работи са приключили. В Соломенския район са горели автомобили след падане на безпилотен летателен апарат, в Подолския район е засегната нежилищна сграда, а в Святошинския район дрон е поразил триетажна бизнес сграда.

Нова въздушна тревога е обявена в Киев и редица области през нощта срещу 29 септември. Украинските Военновъздушни сили съобщиха за заплаха от балистично оръжие, като предупредиха: „Заплаха от използване на балистично оръжие от Курск“. Малко по-късно е съобщено за балистични ракети към столицата.

В Киев са се чули взривове. По данни на Киевската градска военна администрация отломки са паднали на открит терен в Соломенския район. В Печерския район е възникнал пожар в триетажна нежилищна сграда. Кметът Виталий Кличко съобщи и за попадение в административна сграда на инфраструктурен обект в Соломенския район.

„В Соломенския район попадение и пожар в един от корпусите на учебно заведение. Спешните служби пътуват към мястото“, заяви Виталий Кличко.

След 2 часа ракетната опасност е сменена от заплаха от дронове. Около 2:45 часа в Киев отново са се чули взривове по време на въздушна тревога, предизвикана от опасност от реактивни безпилотни апарати. Към този момент няма потвърдени данни за нови жертви или точен брой на пострадалите при нощната атака в посочените съобщения.

Пожар в приют под Одеса

Отделно, през нощта под Одеса е съобщено за удар по приют за кучета. Информацията е публикувана първоначално от местната медия „Думская“ и одески канали, които уточняват, че данните са предварителни. По-късно са разпространени видеозаписи на пожар в приюта, включително от зооволонтера Олга Шилимина.

Към момента не са потвърдени данни за броя на засегнатите животни или за човешки жертви при инцидента.

Източници: Украинская правда, Думская


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русофил

    8 11 Отговор
    Няма край руският нацизъм!

    Русия е фашизъм!

    03:52 29.09.2026

  • 3 Яж по–малко руски💩💩💩!

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Нямаш ли пари за хляб?

    04:09 29.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    На вниманието на жълтопаветната и петроханска зган Ермоличев: Украйна се нуждае от 175 милиарда долара за военни нужди през 2027 г

    04:39 29.09.2026

  • 5 Едно малко уточнение

    7 0 Отговор
    Във всички тези ударени жилищни сгради включително и в националната академия на науките са се сглобявали дронове! Слава на Русия!

    04:56 29.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания