Атаки в Киев: 26 ранени, двама загинали и нови взривове

Двама души са загинали, а 26 са пострадали при руските атаки срещу Киев на 28 септември, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Осем от ранените са били приети в болници, като един от тях е в тежко състояние. Сред пострадалите има и три деца.

Един от ударите е поразил корпус на Националната академия на науките на Украйна. При разчистването на сградата спасителите са открили второ загинало лице, а аварийно-спасителните работи са приключили. В Соломенския район са горели автомобили след падане на безпилотен летателен апарат, в Подолския район е засегната нежилищна сграда, а в Святошинския район дрон е поразил триетажна бизнес сграда.

Нова въздушна тревога е обявена в Киев и редица области през нощта срещу 29 септември. Украинските Военновъздушни сили съобщиха за заплаха от балистично оръжие, като предупредиха: „Заплаха от използване на балистично оръжие от Курск“. Малко по-късно е съобщено за балистични ракети към столицата.

В Киев са се чули взривове. По данни на Киевската градска военна администрация отломки са паднали на открит терен в Соломенския район. В Печерския район е възникнал пожар в триетажна нежилищна сграда. Кметът Виталий Кличко съобщи и за попадение в административна сграда на инфраструктурен обект в Соломенския район.

„В Соломенския район попадение и пожар в един от корпусите на учебно заведение. Спешните служби пътуват към мястото“, заяви Виталий Кличко.

След 2 часа ракетната опасност е сменена от заплаха от дронове. Около 2:45 часа в Киев отново са се чули взривове по време на въздушна тревога, предизвикана от опасност от реактивни безпилотни апарати. Към този момент няма потвърдени данни за нови жертви или точен брой на пострадалите при нощната атака в посочените съобщения.

Пожар в приют под Одеса

Отделно, през нощта под Одеса е съобщено за удар по приют за кучета. Информацията е публикувана първоначално от местната медия „Думская“ и одески канали, които уточняват, че данните са предварителни. По-късно са разпространени видеозаписи на пожар в приюта, включително от зооволонтера Олга Шилимина.

Към момента не са потвърдени данни за броя на засегнатите животни или за човешки жертви при инцидента.

Източници: Украинская правда, Думская