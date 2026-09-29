Бърнам представя план за промяна на Великобритания

Британският министър-председател и лидер на Лейбъристката партия Анди Бърнам ще представи план за „промяна на курса на Великобритания“ в заключителната си реч на годишния конгрес на партията.

Това ще бъде първото му обръщение към партийния форум, след като замени Киър Стармър на лидерския пост. Бърнам ще обещае „по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение“ и ще заяви, че ще проведе честен разговор с обществото за трудните проблеми пред страната.

Държавна компания за енергетиката

„Не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така“, се очаква да каже Бърнам.

Сред основните предложения ще бъде създаването на държавна енергийна компания Great British Grid. По информация на „Гардиън“ тя трябва да увеличи обществения контрол върху електроенергийната инфраструктура и да се конкурира с частни оператори.

В речта си Бърнам ще говори и за необходимостта от по-силен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Той ще представи мерките като част от дългосрочна програма, а не като поредица от краткосрочни промени.

Социалните грижи са сред водещите теми

Централно място се очаква да заеме реформата на социалните грижи. Бърнам вече заяви, че ще представи как може да бъде финансирана система, организирана по модела на Националната здравна служба.

Предложението предвижда социалните грижи да бъдат изградени като национална услуга, достъпна по общ модел, подобен на този в здравеопазването. Подробностите за финансирането ще бъдат част от представяната програма.

Друг акцент ще бъде младежката безработица. Бърнам ще обвърже темата с необходимостта от трайни решения за проблемите на страната и ще призове към промяна на досегашния политически подход.

По-близки отношения с ЕС

Във външнополитическата част на речта британският премиер ще заяви, че се стреми към много по-тесни връзки между Великобритания и Европейския съюз.

Очаква се Бърнам да представи програмата си като план за дългосрочна промяна на страната. Той ще предупреди, че Великобритания не може да продължава по досегашния курс и ще поиска подкрепа за решения в социалната политика, енергетиката, жилищния сектор и отношенията с ЕС.

Източници: БНР, Гардиън