Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Бърнам представя план за промяна на Великобритания

Бърнам представя план за промяна на Великобритания

29 Септември, 2026 03:27 562 0

  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия-
  • социални грижи-
  • great british grid

Британският премиер ще постави акцент върху социалните грижи, енергетиката и по-тесните връзки с Европейския съюз.

Бърнам представя план за промяна на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър-председател и лидер на Лейбъристката партия Анди Бърнам ще представи план за „промяна на курса на Великобритания“ в заключителната си реч на годишния конгрес на партията.

Това ще бъде първото му обръщение към партийния форум, след като замени Киър Стармър на лидерския пост. Бърнам ще обещае „по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение“ и ще заяви, че ще проведе честен разговор с обществото за трудните проблеми пред страната.

„Не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така“, се очаква да каже Бърнам.

Държавна компания за енергетиката

Сред основните предложения ще бъде създаването на държавна енергийна компания Great British Grid. По информация на „Гардиън“ тя трябва да увеличи обществения контрол върху електроенергийната инфраструктура и да се конкурира с частни оператори.

В речта си Бърнам ще говори и за необходимостта от по-силен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Той ще представи мерките като част от дългосрочна програма, а не като поредица от краткосрочни промени.

Социалните грижи са сред водещите теми

Централно място се очаква да заеме реформата на социалните грижи. Бърнам вече заяви, че ще представи как може да бъде финансирана система, организирана по модела на Националната здравна служба.

Предложението предвижда социалните грижи да бъдат изградени като национална услуга, достъпна по общ модел, подобен на този в здравеопазването. Подробностите за финансирането ще бъдат част от представяната програма.

Друг акцент ще бъде младежката безработица. Бърнам ще обвърже темата с необходимостта от трайни решения за проблемите на страната и ще призове към промяна на досегашния политически подход.

По-близки отношения с ЕС

Във външнополитическата част на речта британският премиер ще заяви, че се стреми към много по-тесни връзки между Великобритания и Европейския съюз.

Очаква се Бърнам да представи програмата си като план за дългосрочна промяна на страната. Той ще предупреди, че Великобритания не може да продължава по досегашния курс и ще поиска подкрепа за решения в социалната политика, енергетиката, жилищния сектор и отношенията с ЕС.

Източници: БНР, Гардиън


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания