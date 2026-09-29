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Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство

Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство

29 Септември, 2026 03:32 837 9

  • сергей лавров-
  • обединеното кралство-
  • уелс-
  • шотландия-
  • северна ирландия

Руският външен министър свърза несигурността около страната с призивите за референдуми за независимост в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство, като заяви, че не знае какво ще стане със страната, наречена Великобритания. Той свърза думите си с призивите за референдуми за независимост в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Изказването е било направено по време на младежка конференция и е цитирано от вестник „Таймс“.

„Келтите – Уелс, Северна Ирландия, Шотландия – сега се стремят да проведат референдуми за независимост“, е заявил Лавров. Според него въпросът има отношение и към мястото на Обединеното кралство като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

„Ние не се застъпваме за изключването на нито един от постоянните членове на Съвета за сигурност. Макар че, разбира се, мащабът на Британската империя, какъвто е бил, когато тя заема мястото си в Съвета за сигурност на ООН при основаването на организацията, естествено е намалял до крайна степен“, е казал руският външен министър.

Лидерите на трите съставни части настояват за промяна

Коментарите на Лавров идват седмици след среща на първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Те заявиха, че „времето на Уестминстър изтича“ и подписаха споразумение, според което Лондон няма право да „блокира демокрацията“.

Срещата беше проведена на фона на стремежите на управляващи партии в трите съставни части на Обединеното кралство да получат по-голяма автономия или да поставят въпроса за независимостта. Не беше обявен общ график за провеждане на референдуми.

От националистическата партия „Плайд Къмри“ отговориха, че конституционното бъдеще на Уелс е „въпрос, който засяга народа на Уелс и не е работа на Кремъл да го одобрява, да му се противопоставя или да го използва за свои цели“.

Лавров критикува и състава на Съвета за сигурност

По време на конференцията руският външен министър е заявил още, че Западът има прекалено голямо влияние в Съвета за сигурност на ООН. Постоянните членове на органа са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ.

Британски дипломати са отбелязали, че срещата на първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия е била отразена с „подчертано внимание“ в руските медии.

Източници: БНР Новините, Таймс


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Интересно

    13 11 Отговор
    Катърът е загрижен за Великобритания вместо да си погледнеКочината Русия.

    03:39 29.09.2026

  • 2 Херодот

    9 5 Отговор
    И Рибентроп се е притеснявал за бъдещето на Британската Империя. Но в един момент се оказало, че за други неша е трябвало да се притеснява.

    03:44 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 редник

    6 4 Отговор
    / Постоянните членове на органа са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ./

    И ако Обединеното кралство стане Разединеното кралство - трябва ли да запази мястото?...

    03:56 29.09.2026

  • 6 Петър

    5 6 Отговор
    Този Лавров, разбира повече, говори в друга посока, верен на Путин и партията до гроб. Ами, добре. Ама се чу, че се понапикавал побякога от напрежение... Инаше една баба Цола, тачена и видна в българската политика, беше напикала "Чайките" на бай Тошо. Побякога , аконе се оттеглиш навреме , така става - резили в историята

    04:03 29.09.2026

  • 7 Хмм

    1 1 Отговор
    според Нострадамус се разделя на пет държави, четирите са ясни - Англия, Шотландия, Уелс, Ирландия, а петата?

    04:42 29.09.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ДРУГАРЯ ЛАВРОВ ИМА ГЛАВА НА ПРИМАТ ...................... ФАКТ !

    04:57 29.09.2026

  • 9 Българска народна поговорка

    0 0 Отговор
    „Който гроб копае другиму, сам пада в него.“

    05:42 29.09.2026