Руският външен министър Сергей Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство, като заяви, че не знае какво ще стане със страната, наречена Великобритания. Той свърза думите си с призивите за референдуми за независимост в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Изказването е било направено по време на младежка конференция и е цитирано от вестник „Таймс“.

„Келтите – Уелс, Северна Ирландия, Шотландия – сега се стремят да проведат референдуми за независимост“, е заявил Лавров. Според него въпросът има отношение и към мястото на Обединеното кралство като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

„Ние не се застъпваме за изключването на нито един от постоянните членове на Съвета за сигурност. Макар че, разбира се, мащабът на Британската империя, какъвто е бил, когато тя заема мястото си в Съвета за сигурност на ООН при основаването на организацията, естествено е намалял до крайна степен“, е казал руският външен министър.

Лидерите на трите съставни части настояват за промяна

Коментарите на Лавров идват седмици след среща на първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Те заявиха, че „времето на Уестминстър изтича“ и подписаха споразумение, според което Лондон няма право да „блокира демокрацията“.

Срещата беше проведена на фона на стремежите на управляващи партии в трите съставни части на Обединеното кралство да получат по-голяма автономия или да поставят въпроса за независимостта. Не беше обявен общ график за провеждане на референдуми.

От националистическата партия „Плайд Къмри“ отговориха, че конституционното бъдеще на Уелс е „въпрос, който засяга народа на Уелс и не е работа на Кремъл да го одобрява, да му се противопоставя или да го използва за свои цели“.

Лавров критикува и състава на Съвета за сигурност

По време на конференцията руският външен министър е заявил още, че Западът има прекалено голямо влияние в Съвета за сигурност на ООН. Постоянните членове на органа са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ.

Британски дипломати са отбелязали, че срещата на първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия е била отразена с „подчертано внимание“ в руските медии.

Източници: БНР Новините, Таймс