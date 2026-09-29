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Дания пред ООН: Сделката за Гренландия е от полза за всички

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия е от полза за всички

29 Септември, 2026 03:38 548 3

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Споразумението със САЩ засилва военното присъствие в Арктика, но запазва Гренландия като част от Дания.

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия е от полза за всички - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дания защити пред ООН споразумението за сигурност със САЩ и Гренландия, подписано на 22 септември. Копенхаген заяви, че договореностите укрепват отбраната на Гренландия, зоната на НАТО и американския континент.

„Споразумението е от полза за Гренландия, Дания, Съединените щати, НАТО и Европа, както и за международния мир и сигурност“, заяви постоянният представител на Дания в ООН Кристина Ласен, цитирана от Асошиейтед прес.

Сделката предвижда засилване на военното присъствие на САЩ в Гренландия. Целта е да се укрепи сигурността на НАТО в Арктика и Северния Атлантик. В същото време статутът на острова като част от Дания се запазва. Договореностите ще останат в сила и ако Гренландия в бъдеще избере независимост.

Споразумението последва месеци на напрежение

До подписването се стигна след месеци преговори при закрити врати между представители на САЩ, Дания и Гренландия. Те са търсили решения на опасенията на президента Доналд Тръмп, свързани със сигурността на острова, а американският президент в крайна сметка е одобрил сделката.

Тръмп изрази желание САЩ да придобият Гренландия още през 2019 г. По време на втория си мандат той заяви, че Вашингтон трябва да „вземе Гренландия“, за да попречи Русия или Китай да направят това. В същото време посочи, че би предпочел сделка за богатата на полезни изкопаеми територия.

Намеренията на американския президент обтегнаха отношенията в НАТО. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че евентуално поемане на контрола над Гренландия от САЩ би означавало край на Атлантическия алианс.

Вашингтон не е оттеглил идеята за придобиване на острова

Малко преди подписването Тръмп заяви, че споразумението е „нещо огромно за Европа, за Съединените щати и за всички останали“. Той обаче не отговори дали идеята САЩ да придобият Гренландия е отпаднала от дневния ред.

Така договореностите засилват военното сътрудничество между трите страни и запазват настоящия политически статут на Гренландия, без да дават знак, че Вашингтон се е отказал от стратегическия си интерес към острова.

Източници: БТА


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    1 2 Отговор
    Тя каза истината, направо и почтено за страната си. Толкова много се мляскаше този въпрос само за да оплюват американския президент. Спекулации и интриги, грозна за уж цивилизованата баба Европа. Дания послуша себе си. И Гренландия също. За Америка и Европа релението е стратегическо. За Дания и Гренландия освен това е и икономическо.

    03:57 29.09.2026

  • 2 Тръмп реши

    2 0 Отговор
    Да свари жабата вместо да я атакува директно. След няколко години американците ще си приберат острова. Датчаните са ояла се пасивна нация, както и повечето западноевропейци. Към тях подходът трябва да е специфичен. Американците ще ги оберат съгласявайки се във всичко с тях.

    04:46 29.09.2026

  • 3 Бе сделка с пирати

    1 0 Отговор
    Днес подписали, утре забравили и заграбили.
    Законът на джунглата минава и през такива "споразумения" за да направи грабежа по-приемлив за жертвата и пред другите уфце, които са на опашката пред кланницата. Те това е истината. Друга нема!

    05:27 29.09.2026

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