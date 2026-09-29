Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран много скоро
  Тема: Иранската криза

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран много скоро

29 Септември, 2026 03:29 586 4

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • война с иран-
  • цени на горивата

Американският президент съобщи, че представители на Вашингтон са разговаряли с посредници за прекратяване на конфликта.

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран много скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му ще спечели войната с Иран „много скоро“. Той съобщи също, че американски представители са разговаряли с посредници за прекратяване на конфликта.

Изявлението е направено пред репортери в Овалния кабинет. „Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо“, каза Тръмп.

Американският президент не посочи конкретен срок за края на войната, нито уточни кои са посредниците, участвали в разговорите. По думите му обаче дипломатическите контакти са насочени към слагане на край на бойните действия.

Тръмп заяви още, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната с Иран. Той не представи конкретна прогноза за размера или сроковете на евентуалното поевтиняване.

Изказването идва на фона на продължаващи усилия за намиране на изход от конфликта чрез посредници. Към момента от думите на Тръмп не става ясно дали е постигнат конкретен напредък към споразумение или прекратяване на огъня.

Източници: Ройтерс


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 4 Отговор
    Някой друг Иран ли са нападнали,че предния го победиха 30 пъти?

    Коментиран от #2

    03:39 29.09.2026

  • 2 Затова

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    С Путлер имат облог кой лъже повече и нелепо.

    03:44 29.09.2026

  • 3 Колко пъти

    0 0 Отговор
    Ше печели тази война?

    04:22 29.09.2026

  • 4 нннн

    0 0 Отговор
    Пак ли, бе? Вече седем месеца САЩ всеки ден печелят войната. Според Тръмп, де.

    05:09 29.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания