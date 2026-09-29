Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран много скоро

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му ще спечели войната с Иран „много скоро“. Той съобщи също, че американски представители са разговаряли с посредници за прекратяване на конфликта.

Изявлението е направено пред репортери в Овалния кабинет. „Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо“, каза Тръмп.

Американският президент не посочи конкретен срок за края на войната, нито уточни кои са посредниците, участвали в разговорите. По думите му обаче дипломатическите контакти са насочени към слагане на край на бойните действия.

Тръмп заяви още, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната с Иран. Той не представи конкретна прогноза за размера или сроковете на евентуалното поевтиняване.

Изказването идва на фона на продължаващи усилия за намиране на изход от конфликта чрез посредници. Към момента от думите на Тръмп не става ясно дали е постигнат конкретен напредък към споразумение или прекратяване на огъня.

Източници: Ройтерс