Русия твърди, че е ударила пътуващи към Украйна товарни кораби с оръжие

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са ударили горивна и телекомуникационна инфраструктура в Киев, както и няколко товарни кораба, за които твърди, че са доставяли оръжие на украинската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Министерството посочи, че Русия е поразила три товарни кораба, пътуващи към Одеса, и още един в пристанище Черноморск. Кораборемонтни съоръжения в украинското пристанище Измаил също са били поразени, добави Москва.
От министерството допълниха, че при атаки през нощта и през деня са ударени няколко центъра за данни в Киев.
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.
Руските бомбардировки на украинска територия от нощта насам са отнели живота на най-малко 7 души, а над 50 са ранените, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация на официални представители на украинските власти от днес, пише БТА.
Силите на Москва нанесоха удари по жилищни сгради, офиси, статистически центрове и културна забележителност - сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на столицата Киев. Непрестанните руски атаки с дронове срещу градове и населени места целят да изчерпят съпротивителните сили Украйна и да парализират украинската икономика. Атаките последваха седмица на дипломатически усилия в ООН за постигане на напредък в преговорите за прекратяване на водената от Москва война, започнала преди повече от четири години и половина.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че шансовете за бърз напредък към мирно споразумение са минимални след неотдавнашните украински атаки, включително тези по време на парламентарните избори в Русия.
"Украйна ще трябва да плати цената за действията си през последните месеци“, каза Песков пред репортери. „Това се случва точно сега“, допълни той.
При руски атаки с дронове в района на Киев са загинали четирима души, а осем са ранени, съобщиха местните власти. Жена загина при руски удар в киевския Шевченкивски район днес следобед, обяви градската военна администрация. Ударът засегна сградата на Националната академия на науките на Украйна – поредната културна забележителност в столицата, която понася щети, посочва АП. Руските сили поразиха и фармацевтична компания и бензиностанции в Киев.
Дрон удари офис сграда в центъра на град Днепър (Днипро на украински език) в работно време днес, убивайки трима души и ранявайки най-малко 12, съобщиха местните власти.
От друга страна, руска атака срещу девететажна жилищна сграда в североизточния град Харков рани 43 души, включително 11 деца, заяви кметът Игор Терехов.
Четирима души, сред които две тийнейджърки, пострадаха, когато снощи бе нанесен удар в жилищен район в Черниговска област, в Северна Украйна, съобщи началникът на Черноговската областна военна администрация Вячеслав Чауш.
На свой ред Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са поразили два статистически центъра в Киев, както и бензиностанции в украинската столица. Съобщава се, че е бил ударен логистичен център на пощенската служба "Нова поща“ в черноморския град Одеса.
Руските сили са поразили и товарен кораб в Черно море, както и плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, заяви руското Министерство на отбраната. Ударите целят да ограничат износа на зърно от Украйна. Те могат да предизвикат и продоволствен недостиг в държави, разчитащи на украински внос, обръща внимание АП.
Руските въздушни атаки редовно засягат граждански обекти. Москва твърди, че мишени на въоръжените ѝ сили са единствено обекти с военно значение.
Позициите на фронта са се променили незначително от миналата година насам - отчасти защото рояци от дронове силно ограничават придвижването на войските - но силите на Киев наскоро предприеха офанзивна операция с кодовото име "Вивалди“ в участък от фронтовата линия с дължина 1250 километра.
От Трета армия на Украйна съобщиха днес, че са отвоювали от руските сили още 51 квадратни километра територия от руските сили, с което общата площ, освободена от началото на офанзивата преди няколко месеца, достига 176 квадратни километра.
Армията информира, че за да пробият руската отбрана, подразделенията ѝ са използвали съветски бронетранспортьори БТР-60 като камикадзета, с които са били взривени най-укрепените руски позиции. В операцията са използвани и наземни роботи за атака срещу руските укрепления.
Съобщените пробиви са осъществени в Донецка област, в Източна Украйна - на територия, която по-многобройната руска армия се опитва безуспешно да превземе, акцентира АП.
Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските войски са превзели селата Нововодяное (Нововодяне на украински) в Донецка област и Уланово (Уланове) в северната Сумска област.
Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че при удари с голям обсег по руска територия са поразени два военни завода в Тулска и Воронежка област, както и петролни съоръжения в Краснодарския край.
Украинската армия е атакувала многократно с дронове с голям обсег руски складове за гориво и промишлени предприятия, които са от ключово значение за икономиката и военните действия на Москва. Украински атаки с дронове през нощта предизвикаха пожари в три инфраструктурни обекта в руския Краснодарски край, съобщиха днес местните служби за извънредни ситуации, без да уточняват местоположението им.
Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната му отбрана е свалила 254 украински дрона през изминалата нощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Сен Жермен
Който не вярва, да пита Наполеон, е написал пра....... дядо!
Коментиран от #32
22:35 28.09.2026
2 Име
22:36 28.09.2026
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5 Робот
22:38 28.09.2026
6 1111
22:40 28.09.2026
7 Зеле на фурна
Коментиран от #10
22:40 28.09.2026
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10 Али
До коментар #7 от "Зеле на фурна":Какъв месец? Три дни мисля е пре-достатъчно.
22:44 28.09.2026
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13 Мутра
22:47 28.09.2026
14 хаха
Кой ще кара оръжие за Украйна с кораби? ХАХАХА
Тези пияните орки пак се правят на интересни.
Коментиран от #21, #25
22:48 28.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Украинският премиер
22:54 28.09.2026
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26 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #31
22:57 28.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хахахахха
До коментар #25 от "Няма,няма край путинският позор!":щом толкова се активизирате цял ден,ще да е истина ...
22:58 28.09.2026
29 Не е верно бе маке
До коментар #9 от "МакедонецЪТ":Най-силната е на македондсиот народ. Сто макевойводи ще бият целиот китай аскер. Ама дека ке ги копате.
Коментиран от #30
22:59 28.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ицо
До коментар #26 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":Ръган ли неска?
23:00 28.09.2026
32 Европеец
До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":Не знам за дядо ти и Наполеон, но сигурно е така както казваш.... Но четири кораба за един ден добра работа са свършили братушките.... Въпросът е Защо чак сега, като можеше преди три-четири години..... Но както казват по-добре късно отколкото никога... Да продължават все така до пълната ликвидация на фашистката чума... Па ако им се продължава да намират и през нас, щото и тука се навъдиха много.... А заразата трябва да се овладява докато е време....
23:01 28.09.2026
33 Чети историята бре
До коментар #27 от "МакедонецЪТ":сръбски комунист изучен при Тито
23:04 28.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Европеец
До коментар #15 от "Взето е решение на високо ниво":А дано да е така..... Крайно време беше....
23:06 28.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 "твърди, че е.."
Нито да чакат Ройтерс да потвърждава.
Духът на Работническо Дело жив в сърцата на дъщерите и синовете му. Крушата не пада далеч от корена!
23:12 28.09.2026
38 Явор
23:16 28.09.2026
39 РУСОФОБИ
23:18 28.09.2026
40 Соломон
23:24 28.09.2026