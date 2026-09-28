Русия твърди, че е ударила пътуващи към Украйна товарни кораби с оръжие

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са ударили горивна и телекомуникационна инфраструктура в Киев, както и няколко товарни кораба, за които твърди, че са доставяли оръжие на украинската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството посочи, че Русия е поразила три товарни кораба, пътуващи към Одеса, и още един в пристанище Черноморск. Кораборемонтни съоръжения в украинското пристанище Измаил също са били поразени, добави Москва.

От министерството допълниха, че при атаки през нощта и през деня са ударени няколко центъра за данни в Киев.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Руските бомбардировки на украинска територия от нощта насам са отнели живота на най-малко 7 души, а над 50 са ранените, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация на официални представители на украинските власти от днес, пише БТА.

Силите на Москва нанесоха удари по жилищни сгради, офиси, статистически центрове и културна забележителност - сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на столицата Киев. Непрестанните руски атаки с дронове срещу градове и населени места целят да изчерпят съпротивителните сили Украйна и да парализират украинската икономика. Атаките последваха седмица на дипломатически усилия в ООН за постигане на напредък в преговорите за прекратяване на водената от Москва война, започнала преди повече от четири години и половина.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че шансовете за бърз напредък към мирно споразумение са минимални след неотдавнашните украински атаки, включително тези по време на парламентарните избори в Русия.

"Украйна ще трябва да плати цената за действията си през последните месеци“, каза Песков пред репортери. „Това се случва точно сега“, допълни той.

При руски атаки с дронове в района на Киев са загинали четирима души, а осем са ранени, съобщиха местните власти. Жена загина при руски удар в киевския Шевченкивски район днес следобед, обяви градската военна администрация. Ударът засегна сградата на Националната академия на науките на Украйна – поредната културна забележителност в столицата, която понася щети, посочва АП. Руските сили поразиха и фармацевтична компания и бензиностанции в Киев.

Дрон удари офис сграда в центъра на град Днепър (Днипро на украински език) в работно време днес, убивайки трима души и ранявайки най-малко 12, съобщиха местните власти.

От друга страна, руска атака срещу девететажна жилищна сграда в североизточния град Харков рани 43 души, включително 11 деца, заяви кметът Игор Терехов.

Четирима души, сред които две тийнейджърки, пострадаха, когато снощи бе нанесен удар в жилищен район в Черниговска област, в Северна Украйна, съобщи началникът на Черноговската областна военна администрация Вячеслав Чауш.

На свой ред Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са поразили два статистически центъра в Киев, както и бензиностанции в украинската столица. Съобщава се, че е бил ударен логистичен център на пощенската служба "Нова поща“ в черноморския град Одеса.

Руските сили са поразили и товарен кораб в Черно море, както и плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, заяви руското Министерство на отбраната. Ударите целят да ограничат износа на зърно от Украйна. Те могат да предизвикат и продоволствен недостиг в държави, разчитащи на украински внос, обръща внимание АП.

Руските въздушни атаки редовно засягат граждански обекти. Москва твърди, че мишени на въоръжените ѝ сили са единствено обекти с военно значение.

Позициите на фронта са се променили незначително от миналата година насам - отчасти защото рояци от дронове силно ограничават придвижването на войските - но силите на Киев наскоро предприеха офанзивна операция с кодовото име "Вивалди“ в участък от фронтовата линия с дължина 1250 километра.

От Трета армия на Украйна съобщиха днес, че са отвоювали от руските сили още 51 квадратни километра територия от руските сили, с което общата площ, освободена от началото на офанзивата преди няколко месеца, достига 176 квадратни километра.

Армията информира, че за да пробият руската отбрана, подразделенията ѝ са използвали съветски бронетранспортьори БТР-60 като камикадзета, с които са били взривени най-укрепените руски позиции. В операцията са използвани и наземни роботи за атака срещу руските укрепления.

Съобщените пробиви са осъществени в Донецка област, в Източна Украйна - на територия, която по-многобройната руска армия се опитва безуспешно да превземе, акцентира АП.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските войски са превзели селата Нововодяное (Нововодяне на украински) в Донецка област и Уланово (Уланове) в северната Сумска област.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че при удари с голям обсег по руска територия са поразени два военни завода в Тулска и Воронежка област, както и петролни съоръжения в Краснодарския край.

Украинската армия е атакувала многократно с дронове с голям обсег руски складове за гориво и промишлени предприятия, които са от ключово значение за икономиката и военните действия на Москва. Украински атаки с дронове през нощта предизвикаха пожари в три инфраструктурни обекта в руския Краснодарски край, съобщиха днес местните служби за извънредни ситуации, без да уточняват местоположението им.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната му отбрана е свалила 254 украински дрона през изминалата нощ.