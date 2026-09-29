Макрон осъди удара по НАН в Киев, Канада отпуска помощ

Френският президент Еманюел Макрон осъди руския удар по сградата на Националната академия на науките в Киев, докато Канада обяви нова финансова помощ за украинци, пострадали от руски плен и окупация. Двете реакции идват след серията руски атаки срещу Украйна на 28 септември.

Руски дрон е поразил сградата на Националната академия на науките в украинската столица, предизвиквайки пожар и разрушаване на няколко етажа. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че при атаките в различни райони на страната са загинали девет души, а повече от 80 са били ранени. По думите му през деня са били регистрирани над 120 атаки с дронове, около 90 от които са били с реактивни двигатели.

При удара по сградата на академията е загинала асистентката на бившия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Володимир Горбулин. Самият Горбулин е бил ранен, но по-късно е продължил възстановяването си у дома.

Макрон: Удар срещу науката и истината

„Режимът на Владимир Путин нанесе удар по най-голямата научноизследователска институция на Украйна – Националната академия на науките на Украйна“, заяви Макрон.

Френският президент определи атаката като поредно доказателство за „враждебното пренебрежение на руския режим към науката и истината“ и каза, че Франция и Европа ще подкрепят украинския народ толкова дълго, колкото е необходимо. Макрон заяви още, че ежедневните руски удари срещу цивилни обекти придобиват все по-„варварски характер“.

Канада насочва средства към освободени украинци и деца

Канада ще предостави 863 хиляди канадски долара, или около 640 хиляди щатски долара, за подкрепа на украинци, пострадали от руски плен и окупация. Средствата ще бъдат насочени към жертви на сексуално насилие, свързано с войната, както и към украински неправителствени организации, които работят с освободени цивилни, военнопленници, деца и техните семейства.

„Обявявам отпускането на повече от 863 хиляди долара за подкрепа на украинци, подложени на преследване заради ужасяващата руска война“, заяви канадският външен министър Анита Ананд.

По-рано през септември Отава обяви около 6 милиона канадски долара за връщането и реинтеграцията на незаконно отведени в Русия украински деца. В сумата са включени средства за издирване, връщане и подкрепа след завръщането им, както и за противодействие на индоктринацията, милитаризацията и вербуването. Двата пакета увеличават канадската помощ по този въпрос до почти 7 милиона канадски долара.

Канада, Украйна и Норвегия са домакини на международна конференция в Торонто, посветена на връщането на украински деца, незаконно задържани цивилни и военнопленници. Форумът се провежда на 28 и 29 септември.

Източници: Украинская правда, Укринформ