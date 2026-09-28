Британският премиер свика извънредно заседание, петимата задържани бяха пуснати под гаранция

Министър-председателят на Великобритания Анди Бърнам заяви днес, че ще председателства извънредно заседание на правителството си заради кризисна ситуация след арестите на петима британски граждани през уикенда, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Те бяха задържани близо до военновъздушната база на британската армия "Феърфорд", използвана от американски бомбардировачи, по подозрение в подготовка на терористичен акт.

"По-късно следобед ще председателствам заседание на КОБРА (правителствения комитет за реакция при кризи - бел. ред), просто за да се уверя, че имаме пълната картина, че имаме много ясен поглед върху цялата ситуация", заяви Бърнам по телефона пред радио Ел Би Си, информира Франс прес.

Заседанията на правителствения комитет КОБРА (COBRA - Cabinet Office Briefing Room A) са за обсъждане на реакцията на британското правителство в извънредна ситуация, като на тях освен министри присъстват и представители на полицията и разузнаването.

В същото време британската полиция съобщи, че е пуснала под гаранция петимата задържани до базата във Феърфорд, Англия, като разследването срещу тях продължава, информира Ройтерс.

Британската полиция съобщи, че петимата мъже, задържани близо до авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“, използвана от САЩ за нанасяне на удари по Иран, са британски граждани, живеещи в Лондон, предаде Ройтерс.

Полицията уточни, че петимата мъже, арестувани вчера по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с експлозиви, са на около 20 – 25 години.

„В момента работим, за да установим всички обстоятелства около действията на задържаните, тяхната осведоменост и евентуалните мотиви зад този инцидент“, се казва в изявлението на британската полиция за борба с тероризма.