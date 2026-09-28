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Британският премиер свика извънредно заседание, петимата задържани бяха пуснати под гаранция

Британският премиер свика извънредно заседание, петимата задържани бяха пуснати под гаранция

28 Септември, 2026 18:18 569 13

  • великобритания-
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  • сащ-
  • авиобаза

Мъжете бяха задържани близо до военновъздушната база на британската армия "Феърфорд", използвана от американски бомбардировачи

Британският премиер свика извънредно заседание, петимата задържани бяха пуснати под гаранция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Великобритания Анди Бърнам заяви днес, че ще председателства извънредно заседание на правителството си заради кризисна ситуация след арестите на петима британски граждани през уикенда, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Те бяха задържани близо до военновъздушната база на британската армия "Феърфорд", използвана от американски бомбардировачи, по подозрение в подготовка на терористичен акт.

"По-късно следобед ще председателствам заседание на КОБРА (правителствения комитет за реакция при кризи - бел. ред), просто за да се уверя, че имаме пълната картина, че имаме много ясен поглед върху цялата ситуация", заяви Бърнам по телефона пред радио Ел Би Си, информира Франс прес.

Заседанията на правителствения комитет КОБРА (COBRA - Cabinet Office Briefing Room A) са за обсъждане на реакцията на британското правителство в извънредна ситуация, като на тях освен министри присъстват и представители на полицията и разузнаването.

В същото време британската полиция съобщи, че е пуснала под гаранция петимата задържани до базата във Феърфорд, Англия, като разследването срещу тях продължава, информира Ройтерс.

Британската полиция съобщи, че петимата мъже, задържани близо до авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“, използвана от САЩ за нанасяне на удари по Иран, са британски граждани, живеещи в Лондон, предаде Ройтерс.

Полицията уточни, че петимата мъже, арестувани вчера по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с експлозиви, са на около 20 – 25 години.

„В момента работим, за да установим всички обстоятелства около действията на задържаните, тяхната осведоменост и евентуалните мотиви зад този инцидент“, се казва в изявлението на британската полиция за борба с тероризма.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    А в БГ бяха хванали до Терминал 2 едни с бус и фотоапарати и ги пуснаха, понеже били любители на самальоти и обикаляли наред да снимат.

    Коментиран от #9

    18:23 28.09.2026

  • 2 Кина

    1 1 Отговор
    Това което не казват..! С ИИ всеки може да си направи боен дрон и да го насочи накъдето си поиска..! Контрола на власта изчезва а гневът на хората расте...! Това е неудобната истина..!

    18:24 28.09.2026

  • 3 Какъв е дневният ред на заседанието

    5 0 Отговор
    Ще се петроханизират ли?

    18:24 28.09.2026

  • 4 Мдааа

    6 1 Отговор
    Поредният британски цирк, който ни разиграват! Ако тези бяха някакви терористи никога нямаше да ги пуснат!

    18:28 28.09.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Защо тогава обявиха, че са хванали диверсанти? Тръмп даже направи изявление!

    Коментиран от #10

    18:29 28.09.2026

  • 6 Свързани с експлозиви

    4 0 Отговор
    и пуснати под гаранция? Свидетелка фермерка..... И ДВ може да се учи от агнетата.... ъъ англетата

    18:29 28.09.2026

  • 7 Иван

    4 0 Отговор
    ФБР пусна гнусните еврейски психопати, които в продължение на месеци пробиваха дупки за експлозиви в Кулите Близнаци и сграда номер 7.

    18:31 28.09.2026

  • 8 Петроханска овчарка

    3 0 Отговор
    Този филм сме го гледали на 9/11

    18:31 28.09.2026

  • 9 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А американските окупатори влизат в България през Вардарска Македония, Гърция, Турция,Румъния, без да бъдат проверявани на българската граница.

    18:34 28.09.2026

  • 10 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Тръмп е боклук, проститутка на Израел.

    18:35 28.09.2026

  • 11 Пускайте

    0 0 Отговор
    пускайте

    18:37 28.09.2026

  • 12 Иван

    1 0 Отговор
    Крал Чарлс и брат му Ендрю кога ще посетят "светилището" в Бохемиан Гроув?

    18:40 28.09.2026

  • 13 Луд умора

    0 0 Отговор
    няма.

    Паниката, отчаянието, унижението и безсилието водят до психични отклонения, халюцинации и необясними действия на засегнатите индивиди!
    Дори медиите им са безсилни да помогнат.

    18:40 28.09.2026

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