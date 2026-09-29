Пентагонът ще използва ИИ срещу намеса в изборите в САЩ

Пентагонът ще използва разузнавателни, кибернетични и базирани на изкуствен интелект възможности, за да противодейства на чужда намеса в изборите в САЩ. Мерките са разпоредени от министъра на отбраната Пийт Хегсет преди междинния вот на 3 ноември 2026 г.

Според Axios Хегсет е подписал на 22 септември меморандум, с който възлага на Киберкомандването на САЩ и на разузнавателните структури към Пентагона да откриват, възпират и неутрализират действия на чужди актьори срещу американската избирателна система. Документът предвижда и събиране на информация за заплахи, както и съвместни операции между Киберкомандването и Министерството на вътрешната сигурност.

„Това усилие ще използва най-напредналите възможности за изкуствен интелект досега“, заявиха представители на администрацията, цитирани от Axios. Целта е да бъдат засичани опити за кибератаки, манипулиране на информационната среда и други форми на чуждо влияние.

Военните няма да бъдат изпращани в изборните секции

Заповедта не възлага на военни части да присъстват на изборните секции, нито да изземват машини за гласуване. Асошиейтед прес съобщи, че Агенцията за национална сигурност и други военни киберструктури ще подпомагат защитата на изборните системи, както правят и при предишни избори.

Решението идва седмици преди изборния ден, когато гласуването на някои места вече е започнало. Мерките бяха обявени след съкращенията в цивилната Агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, която има ключова роля при защитата на изборната инфраструктура. Експерти по изборите поставиха под въпрос дали действията на администрацията са достатъчни, след като част от федералния капацитет беше намален.

Тулси Габард се появи отново в Белия дом

На същия фон бившата директорка на националното разузнаване Тулси Габард беше забелязана на територията на Белия дом в понеделник. NewsNation съобщи, че тя се е насочвала към сградата на изпълнителната служба.

Когато журналистката Хана Брандт я попитала защо е там, Габард отговорила: „Искам да поздравя някои стари приятели.“ Не беше съобщено с кого е планирала да се срещне и дали посещението е било свързано с конкретна служебна задача.

Габард напусна поста директорка на националното разузнаване на 30 юни. Тя обяви оставката си през май и посочи като причина диагнозата на съпруга си Абрахам Уилямс с изключително рядка форма на рак на костите. След оттеглянето ѝ временно ръководството на разузнавателната общност беше поето от заместника ѝ Арън Лукас.

Пентагонът и разузнавателните служби сега ще работят по защитата на изборите в условия на засилени предупреждения за чужди кибероперации и използване на изкуствен интелект за влияние върху американските избиратели.

Източници: Axios, NewsNation