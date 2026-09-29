Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът ще използва ИИ срещу намеса в изборите в САЩ
  Тема: Избори

Пентагонът ще използва ИИ срещу намеса в изборите в САЩ

29 Септември, 2026 04:01, обновена 29 Септември, 2026 04:04 476 0

  • пентагон-
  • изкуствен интелект-
  • избори в сащ-
  • тулси габард-
  • бял дом

Заповедта на Пийт Хегсет е насочена към чужди киберзаплахи преди междинните избори през ноември. Бившата шефка на националното разузнаване Тулси Габард беше забелязана отново в Белия дом.

Пентагонът ще използва ИИ срещу намеса в изборите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът ще използва разузнавателни, кибернетични и базирани на изкуствен интелект възможности, за да противодейства на чужда намеса в изборите в САЩ. Мерките са разпоредени от министъра на отбраната Пийт Хегсет преди междинния вот на 3 ноември 2026 г.

Според Axios Хегсет е подписал на 22 септември меморандум, с който възлага на Киберкомандването на САЩ и на разузнавателните структури към Пентагона да откриват, възпират и неутрализират действия на чужди актьори срещу американската избирателна система. Документът предвижда и събиране на информация за заплахи, както и съвместни операции между Киберкомандването и Министерството на вътрешната сигурност.

„Това усилие ще използва най-напредналите възможности за изкуствен интелект досега“, заявиха представители на администрацията, цитирани от Axios. Целта е да бъдат засичани опити за кибератаки, манипулиране на информационната среда и други форми на чуждо влияние.

Военните няма да бъдат изпращани в изборните секции

Заповедта не възлага на военни части да присъстват на изборните секции, нито да изземват машини за гласуване. Асошиейтед прес съобщи, че Агенцията за национална сигурност и други военни киберструктури ще подпомагат защитата на изборните системи, както правят и при предишни избори.

Решението идва седмици преди изборния ден, когато гласуването на някои места вече е започнало. Мерките бяха обявени след съкращенията в цивилната Агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, която има ключова роля при защитата на изборната инфраструктура. Експерти по изборите поставиха под въпрос дали действията на администрацията са достатъчни, след като част от федералния капацитет беше намален.

Тулси Габард се появи отново в Белия дом

На същия фон бившата директорка на националното разузнаване Тулси Габард беше забелязана на територията на Белия дом в понеделник. NewsNation съобщи, че тя се е насочвала към сградата на изпълнителната служба.

Когато журналистката Хана Брандт я попитала защо е там, Габард отговорила: „Искам да поздравя някои стари приятели.“ Не беше съобщено с кого е планирала да се срещне и дали посещението е било свързано с конкретна служебна задача.

Габард напусна поста директорка на националното разузнаване на 30 юни. Тя обяви оставката си през май и посочи като причина диагнозата на съпруга си Абрахам Уилямс с изключително рядка форма на рак на костите. След оттеглянето ѝ временно ръководството на разузнавателната общност беше поето от заместника ѝ Арън Лукас.

Пентагонът и разузнавателните служби сега ще работят по защитата на изборите в условия на засилени предупреждения за чужди кибероперации и използване на изкуствен интелект за влияние върху американските избиратели.

Източници: Axios, NewsNation


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ