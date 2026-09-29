Китай затяга сигурността, Тайван трупа боеприпаси

Китайският президент Си Цзинпин призова страната да засили контрола върху рисковете за сигурността и да изведе инициативата „Мирен Китай“ на по-високо равнище. В указанията му се настоява за укрепване на системата и капацитета за национална сигурност, подобряване на обществения ред и предотвратяване на различни заплахи.

Си Цзинпин е поискал развитието и сигурността да бъдат разглеждани едновременно, а правните механизми и технологиите да се използват по-активно при управлението на рискове. Китайският лидер е призовал също към по-добро управление на местно равнище и към мерки, които да направят държавата „по-сигурна“, обществото „по-подредено“, а управлението – по-ефективно.

Пхенян атакува САЩ и МААЕ

На този фон Северна Корея обвини САЩ, че подкопават международната система за ядрено неразпространение. Поводът е резолюция на Международната агенция за атомна енергия, приета на 17 септември и насочена срещу ядрената програма на Пхенян, както и американската подкрепа за плановете на Южна Корея да изгради ядрена подводница.

Ким Йо Чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, заяви, че „предубедената позиция и двойните стандарти“ на МААЕ са „основният фактор за срива на международната система за ядрено неразпространение“. Тя обвини агенцията, че пренебрегва действията на САЩ и Южна Корея, докато осъжда ядрената програма на КНДР.

Резолюцията на МААЕ беше приета със 103 гласа „за“, 6 „против“ и 14 въздържали се. Севернокорейското външно министерство отхвърли документа и заяви, че ядреният статут на страната е необратим. Позицията на Пхенян е, че военното сътрудничество между Вашингтон и Сеул оправдава по-нататъшното развитие на севернокорейския ядрен възпиращ потенциал.

Тайван увеличава запасите четири пъти

Тайванската армия планира да увеличи запасите си от бойни боеприпаси от 30 на 120 дни. Програмата е част от шестгодишен план на стойност 27,59 млрд. тайвански долара, или около 868 млн. щатски долара, съобщи „Тайпе таймс“, позовавайки се на бюджетното предложение на Министерството на националната отбрана.

Според изданието ускоряването на програмата е необходимо заради изразходваните боеприпаси по време на по-честите военни учения и тренировки. Целта е армията да разполага с по-голяма устойчивост при продължителни операции, включително при евентуална блокада на острова.

Планът се вписва в по-широко разширяване на тайванските отбранителни способности, което включва производство на боеприпаси на местно ниво, развитие на многослойна противовъздушна отбрана и закупуване на американски системи. Сред обсъжданите оръжия са ракети „Пейтриът“, комплекси НАСАМС и интегрирана система за управление на противовъздушната отбрана.

Източници: Синхуа, Ройтерс, Тайпе таймс