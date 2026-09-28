Иран отрече да има каквато и да е връзка с мъжете, задържани до британска база, използвана от САЩ

Посолството на Иран в Лондон отрече да има каквато и да е връзка с предполагаемия заговор срещу управлявана от САЩ военновъздушна база в Англия, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

Посолството заяви, че „категорично отхвърля и остро осъжда“ спекулациите, че Техеран е замесен в инцидента, в който е намесен и бомбена заплаха, близо до британска военновъздушна база „Феърфорд“, използвана от САЩ за нанасяне на удари по Иран.

В публикация в „Екс“ посолството разкритикува „последните необосновани и злонамерени спекулации, разпространявани от някои британски представители и медии, които се опитват да свържат Иран“ с инцидента.

Има петима задържани по случая, като те са британски граждани на около 20-25 години. Британската полиция за борба с тероризма ръководи разследването.

Британската полиция съобщи, че петимата мъже, задържани близо до авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“, използвана от САЩ за нанасяне на удари по Иран, са британски граждани, живеещи в Лондон, предаде Ройтерс, пише БТА.

Полицията уточни, че петимата мъже, арестувани вчера по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с експлозиви, са на около 20 – 25 години.

„В момента работим, за да установим всички обстоятелства около действията на задържаните, тяхната осведоменост и евентуалните мотиви зад този инцидент“, се казва в изявлението на британската полиция за борба с тероризма.

„Напълно съм наясно с множеството спекулации относно мотивите зад този инцидент и с геополитическите въпроси, които се повдигат. Въпреки това призовавам в този момент британската полиция за борба с тероризма да получи необходимото пространство, за да работи внимателно и задълбочено по случая.“, добавиха те.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заподозрените са възнамерявали да нанесат „големи щети“ и са били разследвани от британските и американските власти. Освен това местна фермерка съобщи, че е подала сигнал в полицията, след като е видяла група „мъже с качулки и маски“, които са се тичали по посока на нивите.

Британските антитерористични служби все още не са обявили публично кого смятат за замесен в случая, но източник, запознат с разследването, заяви, че се разглежда версията за мотив, свързан с Иран, като най-вероятна.

Разследват се и други възможности, включително руска саботажна операция или ислямистки заговор.