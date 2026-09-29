Рубио: Войната в Украйна може да излезе от границите на страната

Европа е изправена пред сериозни предизвикателства заради увеличаването на хибридните атаки и риска войната между Русия и Украйна да се разпространи извън украинската територия. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти в Ню Йорк.

По думите му през последните месеци е регистриран ръст на хибридните атаки в Европа, включително в Германия. Рубио посочи, че опасността не се изчерпва с пряк военен сблъсък, а включва саботажи, кибератаки и действия, които могат да доведат до ескалация.

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„Това е нещо, за което сме загрижени“, каза Марко Рубио.

Държавният секретар предупреди, че войната може да се разрасне чрез хибридна атака, саботаж или „недоразумение“. Той заяви, че САЩ следят внимателно развитието на ситуацията, без да посочи конкретна атака, която според Вашингтон би могла да доведе до пряк конфликт между Русия и НАТО.

Европа отчита повече саботажи и кибератаки

Предупреждението на Рубио дойде на фона на оценки от европейски представители, че Русия засилва саботажите, кибератаките, нарушенията на въздушното пространство и други операции под прага на откритата война.

Европейски министри заявиха пред Ройтерс, че целта на тези действия е да се създават страх и нестабилност, да се проверява реакцията на западните държави и да се отслабва подкрепата за Украйна. Според тях непосредственият риск не е руска конвенционална атака срещу НАТО, а кампания от прикрити и трудно доказуеми действия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът разполага с планове за реакция при саботажи и инциденти с дронове. Той свърза увеличаването на хибридните инциденти с опитите на Москва да раздели западните съюзници.

Вашингтон търси ограничено примирие

В Ню Йорк Рубио се срещна с руския външен министър Сергей Лавров. След разговорите американският дипломат заяви, че Русия и Украйна проявяват интерес към ограничено прекратяване на огъня в енергетиката.

По думите му постигането на такова споразумение ще бъде трудно, тъй като и Москва, и Киев разглеждат ударите по енергийната инфраструктура като стратегическа част от конфликта. Рубио заяви, че Вашингтон е готов да помогне, ако двете страни постигнат разбиране.

Предупреждението за хибридните атаки поставя сигурността на европейските държави в пряка връзка с продължаващите бойни действия в Украйна. Засега американската и европейската оценка е, че рискът от разширяване на конфликта остава свързан преди всичко с прикрити операции, саботажи и възможна грешна преценка, а не с потвърдена подготовка за пряка атака срещу НАТО.

Източници: Ройтерс, The National