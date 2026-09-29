Рубио: Разследва се чуждестранна следа при инцидента край авиобаза Феърфорд

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че се проверява възможна чуждестранна връзка с инцидента край британската авиобаза RAF Fairford, която се използва и от американските военновъздушни сили.

Случаят започна в неделя, 27 септември, когато полицията получи сигнал за три подозрителни бели вана и група маскирани мъже в района на авиобазата. Британските власти арестуваха петима мъже на възраст между 23 и 25 години. Всички те са британски граждани и жители на Лондон. По-късно заподозрените бяха освободени под гаранция, но остават обект на разследване.

Британската полиция съобщи, че разследва всички възможни версии, включително дали действията са били извършени от лица, които съзнателно или несъзнателно действат от името на чужда държава. Разследващите са разработили няколко нови направления, а на място останаха значителни полицейски и военни сили.

Иран се оказа сред държавите, за които се проверява възможна връзка. Причината е, че RAF Fairford е използвана от американските сили при операции срещу Иран, а през последните месеци Техеран е отправял предупреждения във връзка с използването на британски военни бази от САЩ. Иранското посолство в Лондон категорично отрече да има отношение към инцидента.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че задържаните са били наблюдавани от известно време и че властите са предотвратили опит за нанасяне на сериозни щети. Британските власти обаче не са обявили официално кой е мотивът зад действията на заподозрените.

RAF Fairford има стратегическо значение за САЩ и Великобритания. Базата е едно от малкото европейски летища, способни да обслужват американски тежки бомбардировачи, и през тази година е използвана от американски сили във връзка с операциите срещу Иран.

Към момента британското разследване продължава и няма официално потвърждение, че зад инцидента стои Иран или друга чужда държава.

Източници: Reuters, Counter Terrorism Policing