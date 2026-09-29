Рубио: САЩ и Дания ще проверяват инвестициите в Гренландия

Инвестициите в чувствителни сектори на Гренландия ще бъдат проверявани от САЩ и Дания, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му целта е да се предотврати навлизането на компании, свързани с Китай или с други държави извън НАТО, които Вашингтон определя като противници.

„Преди всяка компания да инвестира там, тя ще трябва да бъде проверена от нас и Дания“, каза Рубио в интервю, дадено на 22 септември, когато САЩ, Дания и Гренландия подписаха ново споразумение за сигурността в Арктика и Северния Атлантик.

Текстът на споразумението обхваща „особено чувствителни сектори или дейности“, сред които са критичната инфраструктура и добивът на ресурси. Държави или инвеститори от страни, които не са членове на НАТО, партньори на НАТО или членове на Европейския съюз, няма да могат да получават контрол, значително влияние или достъп до непублична информация, ако това може да застраши националната сигурност или обществения ред.

Формулировката не означава, че всички инвестиции в Гренландия ще се нуждаят от отделно разрешение от Вашингтон. Според договорения текст Дания и Гренландия ще прилагат своите закони за проверка на чуждестранните инвестиции, а датските власти ще се консултират с американските власти. Инвестиции от държави извън посочените групи могат да бъдат допуснати, ако страните се съгласят, че те не представляват заплаха.

Ново американско военно присъствие

Споразумението предвижда САЩ да модернизират и разширят базата „Питуфик“ и да създадат допълнителни отбранителни зони в Нарсарсуак и Местервиг. Вашингтон ще може да предлага и други отбранителни зони, като конкретните параметри трябва да бъдат съгласувани между страните.

Сделката беше подписана от президента Доналд Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен на 22 септември в Ню Йорк. Тя беше постигната след месеци на напрежение, предизвикано от настояването на Тръмп САЩ да получат контрол над острова.

Споразумението няма краен срок, но все още не е в сила. То ще започне да действа след приключване на необходимите парламентарни процедури в Дания и Гренландия.

Източници: Ройтерс